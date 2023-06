Sechs Kriege und Konflikte, in denen Russland und Großbritannien als Verbündete auftraten

Österreichischer Erbfolgekrieg (1740-1748)

Als Frankreich, Preußen und Spanien in der Mitte des 18. Jahrhunderts beschlossen, dem riesigen Habsburgerreich große Teile zu entreißen, konnte sich weder Großbritannien noch Russland heraushalten und Paris und Berlin erlauben, ihre Positionen zu stärken.

Während sich die Briten auf Frankreich konzentrierten, standen die russischen Armeen den Truppen des preußischen Königs Friedrichs des Großen gegenüber. Am Ende des Konflikts, im Jahr 1747, unterzeichneten London und St. Petersburg ein Abkommen, demzufolge 37.000 russische Soldaten in das Rheinland geschickt wurden, um die Franzosen zu bekämpfen.

Das russische und britische militärische Engagement half den Habsburgern, den allgemeinen Status quo in Europa zu bewahren. Trotz einiger territorialer Verluste behielten sie die meisten ihrer Ländereien und ließen nicht zu, dass Preußen und Frankreich sich nennenswert ausbreiten konnten. Dies wurde von Russland und Großbritannien mehr als begrüßt.

Koalitionskriege (1792-1815)

Fast zwei Jahrzehnte lang kämpften das russische und das britische Reich gemeinsam, um das revolutionäre Frankreich zu vernichten und zu verhindern, dass dessen „ansteckenden“ Ideen auf ihre Staaten übergreifen. Allerdings gab es Unterbrechungen in dieser Zusammenarbeit, als die beiden Mächte von der Zusammenarbeit als Verbündete zum Konflikt (1800-1801) und sogar zum Krieg (1807-1812) übergingen.

Die Truppen beider Länder handelten nur selten gemeinsam. Während Russland in Deutschland, Italien und auf eigenem Boden Krieg gegen die Franzosen führte, bekämpften die Briten hauptsächlich Napoleons Armeen in Spanien und Portugal.

Die größte gemeinsame anglo-russische Operation in diesen Kriegen fand 1799 im französisch besetzten Holland statt. Ein britisch-russisches Expeditionskorps wurde von den Truppen Frankreichs und dessen Marionettenregime, der Batavischen Republik, besiegt und zur Evakuierung gezwungen. Für die Briten war die Operation jedoch kein völliges Desaster, da es ihnen gelang, den größten Teil der batavischen Flotte zu erobern.

Griechischer Unabhängigkeitskrieg (1821-1830)

Sechs Jahre lang beobachteten die europäischen Mächte, wie die Griechen tapfer und verzweifelt für ihre Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich kämpften. Sie unterstützten die Aufständischen moralisch und diplomatisch, mischten sich aber nicht in den Konflikt ein.

Als jedoch 1826 die Osmanen mit Hilfe ihrer ägyptischen Vasallen den größten Teil des griechischen Territoriums besetzt und die Revolution an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hatten, griffen Russland, Frankreich und Großbritannien ein.

In der Seeschlacht von Navarino am 20. Oktober 1827 vernichtete die gemeinsame russisch-britisch-französische Flotte vollständig die osmanisch-ägyptischen Streitkräfte, die über 60 Schiffe verloren. Dieser Sieg trug wesentlich dazu bei, dass die Griechen drei Jahre später ihre Freiheit feiern konnten.

Boxeraufstand (1899-1901)

Im späten 19. Jahrhundert machte China eine schwere Zeit durch. Technisch und wirtschaftlich hinter den Großmächten zurückgeblieben, wurde es von letzteren in eine Halbkolonie verwandelt.

Als Reaktion darauf wurde der Boxeraufstand angezettelt. Dieser Massenaufstand, der sich gegen die ausländische Einmischung richtete, ging mit der brutalen Ermordung von Europäern und Christen sowie dem Niederbrennen von Kirchen und Botschaften einher.

Um die Situation zu retten, schlossen die Großmächte die so genannte Acht-Nationen-Allianz, der neben Großbritannien und Russland auch Deutschland, Japan, die USA, Italien, Österreich-Ungarn und Frankreich angehörten. Die Alliierten schlugen die Rebellion nieder und stürzten China in eine noch verzweifeltere und abhängige Lage.

Erster Weltkrieg (1914-1918)

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts überwanden Russland, Frankreich und Großbritannien ihre Meinungsverschiedenheiten (oder versuchten zumindest, sie zu überwinden), um sich gemeinsam der wachsenden Stärke des Dreibundes zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien entgegenzustellen.

Die Triple Entente war ursprünglich nicht als Bündnis zur gegenseitigen Verteidigung gegründet worden, sondern als Zusammenschluss von Staaten, die dieselben außenpolitischen Ziele verfolgten. Während des Ersten Weltkriegs entwickelte sie sich jedoch zu einem mächtigen Militärbündnis von über 20 Ländern.

Die erfolglose Intervention in Russland und die gescheiterte Unterstützung der weißen Bewegung gegen die Sowjets war die letzte große Aktion der Entente, nach der sie sich bald auflöste. Frankreich und Großbritannien behielten ihre verbündeten Beziehungen bei, diesmal jedoch ohne Russland.

Zweiter Weltkrieg (1939-1945)

Am 22. Juni 1941, dem Tag, an dem Nazi-Deutschland die Operation Barbarossa gegen die Sowjetunion startete, hielt der britische Regierungschef Winston Churchill eine Rede, in der er Russland und dem russischen Volk „jede technische oder wirtschaftliche Hilfe“ versprach, die in Großbritanniens Macht stand und ihm von Nutzen sein könnte.

Die frostigen Vorkriegsbeziehungen zwischen den beiden Ländern wandelten sich zu einer intensiven Zusammenarbeit, die vier Jahre lang andauerte. Großbritannien unterstützte die Sowjetunion aktiv im Rahmen des Lend-Lease-Programms. Gemeinsam besetzten die beiden Länder 1941 den pro-deutschen Iran und bekämpften die Kriegsmarine und die Luftwaffe im Nordpolarmeer.

Am 3. Mai 1945 veranstalteten die UdSSR und das Vereinigte Königreich in der Nähe von Wismar ihren eigenen "Elbe Day", als die britische Zweite Armee Kontakt mit dem sowjetischen Dritten Gardepanzerkorps aufnahm. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verschlechterten sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern rapide und läuteten die Ära des Kalten Krieges ein.

