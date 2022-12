Die britische Königsfamilie und die letzten Romanows auf gemeinsamen Fotos (FOTOS)

Wie wir aus der Geschichte (und aus der aktuellen Staffel von The Crown auf Netflix) wissen, hatten die russische Zaren- und die britische Königsfamilie enge Beziehungen und waren eng miteinander verwandt. Es gibt sogar einige Fotos, auf denen sie zusammen posieren, was unglaublich aufregend anzusehen ist. Hier sind nur ein paar von ihnen.

Zunächst einmal ist es absolut unheimlich, wie ähnlich sich der russische Zar Nikolaus II. und der britische König Georg V. sahen!

Der Zarewitsch von Russland (der spätere Kaiser Nikolaus II.), links, mit seinem Cousin, Prinz Georg, Herzog von York (der spätere König Georg V.). Nikolaus besuchte Großbritannien anlässlich der Hochzeit von Georg mit Prinzessin Mary von Teck, 1893. Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Sie waren Cousins ersten Grades (ihre Mütter waren Schwestern).

Nikolaus II. und Georg V., 1909. Ann Ronan Pictures/Print Collector/Getty Images Ann Ronan Pictures/Print Collector/Getty Images

Auf dem Foto unten tragen sie deutsche Militäruniformen, aufgenommen 1913 in Berlin, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Die Herrscher der drei Länder, die in den Krieg eintraten, waren verwandt: Der deutsche Kaiser Wilhelm II. war ein Cousin ersten Grades sowohl von König Georg V. als auch von Zarin Alexandra, der Frau von Nikolaus II.

Zar Nikolaus II. und König Georg V., 1913. Public domain Public domain

Russlands letzter Zar, Nikolaus II., hatte die engste Verbindung zum britischen Königshaus. Er heiratete die Enkelin von Königin Victoria, Alexandra. Im September 1896 besuchte Nikolaus II., der gerade den russischen Thron bestiegen hatte, Großbritannien und war zu Gast in Königin Victorias Schloss Balmoral. Nikolaus ist unten (in der Mitte stehend) mit Königin Victoria in der Kutsche abgebildet.

Königin Victoria empfängt Zar Nicholas II. in Balmoral, 1896. Legion Media Legion Media

Auf dem Foto unten sind sie zusammen abgebildet. Von links nach rechts: Alexandra Fjodorowna, Zarin von Russland, Großfürstin Olga im Kindesalter, Nikolaus II., Königin Victoria von England und Albert Edward, Prinz von Wales.

Aufnahme im Schloss Balmoral von 1896. Legion Media Legion Media

Interessanterweise trug Prinz Harry bei seiner Hochzeit eine sehr ähnliche Uniform wie Nikolaus II. – die Gehrockuniform der Blues and Royals (Royal Horse Guards und 1st Dragoons).

Prinz Harry an seinem Hochzeitstag, 2018; Nicholas II in Balmoral, 1896. AP; Getty Images AP; Getty Images

Königin Victoria trug den Spitznamen Großmutter Europas. Sie hatte neun Kinder und mehrere Enkelkinder, darunter nicht nur die russische Zarin und (natürlich) der britische König Georg V., sondern auch der deutsche Kaiser Wilhelm II., Königin Sophia von Preußen, Königin Marie von Rumänien und die spanische Königsgemahlin Victoria Eugenie von Battenberg. Auf dem Bild unten ist Königin Victoria mit einigen ihrer Nachkommen abgebildet (Alexandra und Nikolaus II. von Russland, links von ihr).

Königin Victoria (1819-1901) und einige ihrer Nachkommen (Alexandra und Nikolaus II. von Russland, links von ihr abgebildet). Legion Media Legion Media

Leider verbreitete sich die Hämophilie durch solche engen Beziehungen innerhalb der europäischen Königshäuser. Der einzige männliche Thronfolger von Nikolaus II., der junge Prinz Alexej, war einer derjenigen, die an dieser Krankheit litten (und der einzige, der ihm helfen konnte, war der Mönch Grigorij Rasputin).

Die Romanows und das britische Königshaus waren eng miteinander verbunden, sie waren sogar befreundet, führten einen ständigen Briefwechsel und verbrachten Zeit miteinander. Im Jahr 1909 stattete Nikolaus Großbritannien einen weiteren Besuch ab. Die russische Monarchenfamilie kam auf ihrer Jacht angereist und verbrachte einige Zeit auf der Isle of Wight.

In diesem Jahr kamen die Romanows mit ihren fünf Kindern – den vier Töchtern und dem Sohn, Prinz Alexej. Königin Victoria war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben, und Nikolaus lernte König Edward VII. und seinen Cousin, den zukünftigen Georg V., kennen: Prinz Edward, der spätere König Edward VIII, auf der linken Seite und Prinz Alexej.

Drei Generationen von zwei königlichen Familien auf der Isle of Wight im Jahr 1909. Getty Images Getty Images

Einige der Verbindungen zwischen den Romanows und den Windsors wurden auch nach der Revolution von 1917 in Russland aufrechterhalten. Die russische Zarenwitwe Marie, die Ehefrau von Alexander III. und Mutter von Nikolaus II., war die Schwester der Ehefrau des britischen Königs Edward VII.

Königliche Cousins und ihre Söhne: von links nach rechts, Prinz Edward, Nikolaus II., Prinz Alexei, Georg V. Legion Media Legion Media

Im April 1919 wurde Marie von Russland an Bord des britischen Kriegsschiffs Marlborough nach Großbritannien zu ihrem Neffen König Georg V. evakuiert, von wo aus sie bald in ihre Heimat Dänemark zog, wo ihr anderer Neffe Christian X. König war. Die Tatsache, dass Georg V. beschloss, Nikolaus II. und seine Familie nicht zu retten, sondern Marie evakuieren zu lassen, gehört zu den traurigsten Ereignissen in der Geschichte ihrer Verwandten (und war eine der Nebenhandlungen in der neuen fünften Staffel von The Crown auf Netflix).

König Georg V., Königin Mary, Kaiserinwitwe Marie von Russland und Königin Alexandra verlassen St. Margaret's, Westminster Legion Media Legion Media

Unten, von links nach rechts, sind abgebildet: Georg V., Königin Mary, Königin Alexandra und Kaiserinwitwe Marie von Russland vor der St. Margaret's Church in Westminster. Sie alle waren bei der Hochzeit des Marquis von Worcester und Lady Mary Cambridge im Jahr 1923 anwesend.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.