Fakt des Tages: Nachdem Berlin bereits befreit war, waren Teile der UdSSR noch von Deutschen besetzt

West-Lettland (Kurland) blieb besetzt – im Oktober 1944 waren die Armeen der Heeresgruppe Nord hier von den Hauptstreitkräften abgeschnitten worden.

Deutsche Ausrüstung, die in der Schlacht um Kurland von der Roten Armee erbeutet wurde. Sputnik Sputnik

Die Deutschen verwandelten die Region in eine uneinnehmbare Festung, versorgten die belagerte Gruppe auf dem Seeweg und vereitelten erfolgreich mehrere Versuche der Roten Armee, die Stellungen der Wehrmacht zu zerstören.

Kampf um die Vernichtung der feindlichen Kurland-Gruppierung. Ein Soldat liefert während des Kampfes Munition an die Schießlinie eines neuen Maschinengewehrschützen. Wassilij Sawranskij/Sputnik Wassilij Sawranskij/Sputnik

Erst nach der Unterzeichnung der deutschen Kapitulationsurkunde am 8. Mai 1945 hörte der Feind auf, Widerstand zu leisten. Zweiundvierzig Generäle, 189.000 Soldaten und Offiziere der Wehrmacht und der SS kapitulierten vor der Roten Armee.

Gemäß den Kapitulationsbedingungen gaben die auf der Kurischen Halbinsel blockierten deutschen faschistischen Armeen am 8. Mai ab 23.00 Uhr ihren Widerstand auf und begannen mit der Kapitulation. Boris Lossin/Sputnik Boris Lossin/Sputnik

Mehrere Tausend Deutsche konnten sich vor dem Eintreffen der Roten Armee in ihre Heimat evakuieren oder in improvisierten Transporten nach Schweden fliehen.

Gefangene deutsche Soldaten nach der Kapitulation. B.Wdowenko/Getty Images B.Wdowenko/Getty Images

Viele der lettischen Kollaborateure, die in den „Hexenkessel“ geraten waren, gingen in die Wälder, um einen Partisanenkrieg gegen die Sowjetunion zu führen. Einige dieser so genannten Waldbrüder waren bis in die frühen 1950er Jahre im Baltikum aktiv.

Gefangene deutsche Soldatennach der Kapitulation vor den russischen Truppen. B.Wdowenko/Getty Images B.Wdowenko/Getty Images

