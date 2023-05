Wie die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg gewann

Im Kampf gegen die Sowjetunion konnte Nazi-Deutschland auf menschliche und materielle Ressourcen aus fast ganz Europa zurückgreifen. Zusammen mit der Wehrmacht kämpften italienische, rumänische, ungarische und finnische Truppen, Militärkontingente aus Spanien, der Slowakei und Kroatien, Freiwillige aus dem besetzten Frankreich, den Benelux-Staaten und den skandinavischen Ländern gegen die Rote Armee.

Mehrmals während des Krieges befand sich die UdSSR am Rande einer militärischen Katastrophe. Im Herbst 1941 standen die Deutschen vor den Toren Moskaus und im Sommer 1942 waren sie im Begriff, dem Land sein „Kriegsblut“, das Erdöl, zu rauben.

Erst nach dem Sieg in der Schlacht von Stalingrad konnte die Sowjetunion aufatmen. Dennoch musste sie weitere zweieinhalb Jahre eines blutigen Krieges ertragen.

1941: die Niederlage der sowjetischen Streitkräfte und das Scheitern des deutschen Blitzkriegs

Schlacht um Moskau. Besprechung zwischen Panzer- und Grenadiertruppenführern. Dezember 1941. Getty Images Getty Images

Am 22. Juni 1941 um 4 Uhr morgens überfiel das nationalsozialistische Deutschland im Rahmen des Unternehmens Barbarossa die Sowjetunion und rückte auf die drei großen Städte Moskau, Leningrad und Kiew vor. Dem Feind gelang es, mit seiner Offensive die Sowjetunion operativ und taktisch fast vollkommen zu überraschen.

Die verheerenden Probleme mit der Verfügbarkeit von Funkverbindungen in den Truppen, die schlechte Organisation der Hauptquartiere und der Truppenführung, schlecht koordinierte Einheiten, deren mangelnde Kampferfahrung sowie Fehler der sowjetischen Führung führten zu schweren Niederlagen der Roten Armee.

Die Verteidigung von Moskau. Eine Flugabwehrkanoneneinheit in der Nähe des Gorki-Parks für Kultur und Erholung. Naum Granowskij/Sputnik Naum Granowskij/Sputnik

Trotz des erbitterten Widerstands der sowjetischen Truppen rückte die Wehrmacht unaufhaltsam vor: Am 24. Juni wurde Wilna erobert, am 28. Juni Minsk, am 1. Juli nahmen die Deutschen Riga ein, am 8. September begann die Belagerung von Leningrad und am 15. desselben Monats bildete sich ein großer „Kessel“ um Kiew. Der Einnahme Moskaus durch die Deutschen schien nichts mehr im Wege zu stehen, doch in den Außenbezirken der Hauptstadt kam es zu einem völligen Desaster.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie die UdSSR das erste Kriegsjahr überlebte und wie es der Roten Armee trotz der schrecklichen Katastrophe gelang, den deutschen Blitzkrieg zu stoppen.

1942: Die UdSSR steht am Rande der Niederlage

Eine Frau weint vor den Ruinen ihres von den Nazis niedergebrannten Heimatdorfes. Oleg Knorring/Sputnik Oleg Knorring/Sputnik

Infolge einer plötzlichen großangelegten Gegenoffensive der sowjetischen Armee bei Moskau wurde der fassungslose Feind um mehrere hundert Kilometer von der Stadt zurückgedrängt. Die politische Führung des Landes beschloss, dass die Zeit gekommen war, die Initiative im Krieg zu ergreifen. Doch wie die folgenden Ereignisse zeigten, war es zu früh, die Deutschen abzuschreiben.

Sturmgeschütze rücken ins Stadtzentrum vor. Oktober 1942. Getty Images Getty Images

Im Winter/Frühjahr 1942 versuchte die Rote Armee, an der gesamten Front in die Offensive zu gehen, kam aber durch die Zersplitterung ihrer Kräfte nur begrenzt voran. Obwohl die Deutschen gezwungen waren, ihre Stellungen teilweise aufzugeben, behielten sie einen wichtigen Brückenkopf bei Rschew, von dem aus die Wehrmacht immer noch Moskau bedrohen konnte, wehrten die Versuche der Deutschen ab, Leningrad einzunehmen und hielten einen Großteil der Halbinsel Krim.

Katjuscha-Raketenwerfer treffen den Feind während der Schlacht von Stalingrad im Oktober 1942. Georgij Selma/Sputnik Georgij Selma/Sputnik

Im Mai endete die Offensive in der Region Charkow in einer Katastrophe für die UdSSR, da etwa 200.000 sowjetische Soldaten in einem „Kessel“ eingeschlossen waren. Vor allem aufgrund dieser Niederlage erlebte der deutsche Blitzkrieg im Süden des Landes einen zweiten Aufschwung.

Lesen Sie in unserem Material, wie die Wehrmacht in einem überstürzten Vorstoß an die Wolga die Sowjetunion fast um den Großteil ihrer Ölfelder brachte und wie die deutschen Truppen in eine blutige Schlacht um Stalingrad verwickelt wurden.

1943: Der große Wendepunkt

Kursker Bogen. Angriff von Verbänden der 5. Garde-Panzerarmee bei Prochorowka. Iwan Schagin/Sputnik Iwan Schagin/Sputnik

In der Schlacht um Stalingrad gelang es der Roten Armee, eine sich abzeichnende Niederlage in einen durchschlagenden Sieg zu verwandeln. Sie vernichtete nicht nur eine große deutsche Gruppierung, sondern fügte auch den italienischen, rumänischen und ungarischen Verbündeten der Nazis eine vernichtende Niederlage zu.

Von den sowjetischen Streitkräften bedrängt, zogen sich die Deutschen von den Ufern der Wolga und des Kaukasus zurück (und verabschiedeten sich damit für immer vom Traum vom sowjetischen Erdöl) und gaben den Frontvorsprung von Rschew auf, womit die Bedrohung Moskaus endgültig beseitigt war. Außerdem nutzte die Rote Armee die Situation und durchbrach schließlich die Blockade von Leningrad.

Truppen der Südwestfront gingen in die Offensive und durchbrachen, unterstützt von der Südfront, die deutsche Verteidigung. Die sowjetischen Truppen schnitten die Straße nach Taganrog ab und nahmen dem Feind die Möglichkeit, Reserven zu manövrieren. Jakow Rjumkin/Sputnik Jakow Rjumkin/Sputnik

Nachdem sich die sowjetisch-deutsche Front im Frühjahr stabilisiert hatte, begannen beide Seiten mit der Vorbereitung auf die Entscheidungsschlacht am Kursker Bogen. Das Unternehmen Zitadelle, das hier im Sommer durchgeführt wurde, war Hitlers letzter Versuch, die Initiative im Krieg an der Ostfront zurückzugewinnen.

In unserem Artikel erfahren Sie, wie die Rote Armee in der Panzerschlacht um Kursk einen entscheidenden Sieg errang und wie sie auf den Schultern eines gebrochenen Feindes nach Westen stürmte und ihr Territorium von den Invasoren befreite.

1944: Blitzkrieg auf sowjetische Art

Die Einwohner Prags begrüßen freudig die sowjetischen Befreiersoldaten unter der Führung von Marschall Iwan Konjew. Anatolij Jegorow/Sputnik Anatolij Jegorow/Sputnik

Nach dem Triumph bei Kursk gab es für die Rote Armee kein Halten mehr. Anfang 1944 durchbrachen sie schließlich die Blockade von Leningrad, im Frühjahr gelang ihr die Befreiung der Krim und fast der gesamten rechtsufrigen Ukraine. Am 26. März erreichte die Rote Armee die Staatsgrenze der UdSSR zu Rumänien.

Im Sommer 1944 zeigte die Rote Armee der Wehrmacht, dass sie aus den bitteren Erfahrungen von 1941 gelernt hatte und nun in der Lage war, die Strategie des Blitzkriegs selbst effektiv anzuwenden. Am 23. Juni, fast drei Jahre nach dem Beginn des deutschen Überfalls auf die UdSSR, begann die weißrussische Offensivoperation, die auch als Unternehmen Bagration bekannt ist.

In nur zwei Monaten rückte die Rote Armee rasch 550-600 km nach Westen vor, vernichtete 17 deutsche Divisionen und befreite ganz Weißrussland und einen großen Teil Ostpolens. Die deutschen Verluste beliefen sich insgesamt auf etwa eine halbe Million Soldaten.

Wie die sowjetischen Armeen die Befreiung Osteuropas einleiteten, wie 57.000 gefangene deutsche Soldaten und Offiziere durch Moskau zogen und wie die UdSSR Hitler seiner finnischen, rumänischen und bulgarischen Verbündeten beraubte, lesen Sie in unserem Artikel.

1945: In der „Höhle der faschistischen Bestie“

Sowjetische Il-2 Angriffsflugzeuge. April 1945, Berlin. Mark Rjedkin/TASS Mark Rjedkin/TASS

Das letzte Jahr des Zweiten Weltkriegs begann für die Rote Armee mit schweren Kämpfen in Budapest, mit Vorbereitungen für die Befreiung Warschaus und für eine Offensive in Ostpreußen. Obwohl der Feind 1944 schwer angeschlagen war, verfügte er immer noch über eine relativ hohe Kampfbereitschaft. Trotz des Verlustes der wichtigsten Industrieregionen und aller Verbündeten (mit Ausnahme der Ungarn) waren die Deutschen bereit, bis zum bitteren Ende zu kämpfen.

Konvoi mit gefangenen deutschen Soldaten am Brandenburger Tor am 2. Mai 1945. Oleg Knorring/Sputnik Oleg Knorring/Sputnik

Anfang Februar, während der Weichsel-Oder-Operation, erreichten die Truppen der 1. weißrussischen Front von Marschall Georgij Schukow die größte Annäherung an Berlin – es waren nur noch 70 km bis zur Hauptstadt des Dritten Reiches. Während die Vorbereitungen für den entscheidenden Angriff auf die Stadt liefen, starteten die Deutschen ihre letzte Großoffensive während des Krieges.

Etwa 400.000 deutsche und ungarische Soldaten nahmen im März 1945 an der Operation Frühlingserwachen in der Nähe des Balatons und des Velencer Sees teil, konnten aber die sowjetische Verteidigung nur auf einem Abschnitt von ein paar Dutzend Kilometern durchbrechen. Nach dem Scheitern der deutschen Offensive stand für die Rote Armee der Weg nach Wien offen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie die Schlacht um Berlin ablief, warum in Europa nach der deutschen Kapitulation noch immer heftig gekämpft wurde und wie es möglich war, dass ein großer Teil des sowjetischen Territoriums zu diesem Zeitpunkt noch vom Feind besetzt war.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.