Fakt des Tages: Welche Amerikaner und Briten wurde mit dem Siegesorden der UdSSR ausgezeichnet?

König Michael I. von Rumänien trägt seinen Siegesorden. Archive photo Archive photo

Neben den sowjetischen Befehlshabern wurde der Siegesorden auch an Marschall Josip Broz Tito aus Jugoslawien, Marschall Michal Rol-Zymierski aus Polen und König Mihai I. aus Rumänien verliehen. Natürlich wurde diese Ehre auch den Vertretern der westlichen Alliierten zuteil.

Der britische Feldmarschall Bernard Montgomery (links, mit Baskenmütze) wurde am 5. Juni 1945 mit dem Siegesorden ausgezeichnet. Rechts von ihm stehen der amerikanische General Dwight Eisenhower und der sowjetische Feldmarschall Georgi Schukow, die ebenfalls mit dem Siegesorden ausgezeichnet wurden. US Office of War Information US Office of War Information

Am 5. Juni 1945 wurde die Auszeichnung dem Oberbefehlshaber der Alliierten in Europa, dem späteren Präsidenten der USA, Armeegeneral Dwight Eisenhower, für herausragende Leistungen in groß angelegten Kampfhandlungen, die zum Sieg der Vereinten Nationen über Hitlerdeutschland geführt haben, verliehen. Heute befindet sie sich dieser Orden in dem Elternhaus des damaligen Fünfsterne-Generals in Abilene, Kansas, das auch die Präsidentenbibliothek und ein Museum beherbergt.

Polnischer Marschall M. Rola-Schimierski. Public domain Public domain

Mit dem gleichen Wortlaut wurde auch der prominenteste britische Befehlshaber des Zweiten Weltkriegs, Feldmarschall Bernard Montgomery, zum Ritter des Ordens ernannt. Seine Auszeichnung ist im Imperial War Museum in London zu sehen.

Josip Broz Tito. Archive photo Archive photo

