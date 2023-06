Wie die Mongolen die Russen zum ersten Mal besiegten

Die verheerende Invasion fand zwischen 1237 und 1241 statt, aber das erste Mal trafen die beiden Kontrahenten bereits vierzehn Jahre zuvor auf dem Schlachtfeld aufeinander. Wie kam es dazu?

Ungeladene Gäste

„Wegen unserer Sünden kamen einige unbekannte Leute, gottlose Moabiter, von denen niemand genau weiß, wer sie sind und woher sie kommen und welche Sprache sie sprechen und welchem Stamm sie angehören und welchen Glauben sie haben“, so beschrieb ein russischer Chronist 1222 das Auftauchen der besten Befehlshaber von Dschingis Khans Armee in der Schwarzmeersteppe – Subutai und J̌ebe.

Nachdem sie Zentralasien durchquert hatten, erreichten sie das Kaspische Meer, überquerten das Kaukasusgebirge und fielen in das Land der türkischen Nomaden, der Kumanen, ein.

Die "Schlacht am Fluss Kalka"/Mongolen, die sich an den Leichen der besiegten russischen Kommandeure laben. Public domain Public domain

Die zerstreuten Kumanen konnten den besten eurasischen Kriegern jener Zeit keinen würdigen Widerstand leisten und mussten ihre nördlichen Nachbarn um Hilfe bitten - die Russen, mit denen sie manchmal kämpften und dann dynastische Ehen und militärisch-politische Bündnisse schlossen.

Anfang 1223 kam das Oberhaupt des westlichen Stammesverbandes der Kiptschaken, Khan Kotjan, an den Hof des Galizier-Fürsten Mstislaw Udatnyj, der sein Schwiegersohn war. Auf dem eilig einberufenen Fürstenkongress in Kiew begann er, die Fürsten hartnäckig zum Widerstand gegen die Mongolen zu überreden.

„Und er brachte viele Geschenke mit – Pferde, Kamele, Büffel und Sklaven –, verbeugte sich vor allen russischen Fürsten und sagte: Heute haben die Tataren unser Land eingenommen, morgen werden sie kommen und das eure einnehmen, also helft uns“, heißt es in den Annalen.

Aus Angst, dass sich die Kumanen im Falle einer endgültigen Niederlage den Mongolen anschließen könnten, kamen die Herrscher mehrerer russischer Regionen überein, den Feind aus den Osten zurückzuschlagen.

Der Weg in die Katastrophe

Dem gemeinsamen Feldzug schlossen sich die Truppen der Fürstentümer Kiew, Galizien-Wolhynien, Turowo-Pinsk, Tschernigow und Smolensk an, angeführt von zwei Dutzend Fürsten. Anfang April 1223 zogen sie in die südliche Steppe und schlossen sich Mitte Mai den Kumanen in der Nähe der Insel Chortiza an.

Die "Schlacht am Fluss Kalka". Legion Media Legion Media

Nach unterschiedlichen Angaben belief sich die Zahl der verbündeten Truppen auf 40.000 bis 100.000 Mann. Subutai und J̌ebe verfügten ihrerseits über 20.000-30.000 Soldaten.

Angesichts des zahlenmäßig überlegenen Feindes versuchten die Mongolen, die Angelegenheit friedlich zu lösen. Gesandte, die im fürstlichen Lager eintrafen, erklärten, sie befänden sich nur mit den Kumanen, nicht aber mit den Russen im Krieg. Aus unbekannten Gründen wurden die Gesandten getötet, was von den Nomaden als schreckliche Beleidigung empfunden wurde. Der Krieg war unvermeidlich geworden.

Die Mongolen ließen sich nicht sofort auf eine offene Schlacht mit dem Feind ein. Sie zogen es vor, sich in die Steppe zurückzuziehen und die Russen ebenfalls dorthin zu locken.

Unter den Fürsten herrschte Uneinigkeit darüber, wie der Feldzug fortgesetzt werden sollte.

Einige unterstützten Mstislaw Udatnyj, der die kämpferischen Qualitäten der Mongolen nicht allzu hoch einschätzte. Andere, allen voran der Kiewer Fürst Mstislaw Romanowitsch, mahnten zu größerer Vorsicht.

Der sich zurückziehende Subutai „fütterte“ den Feind mit kleinen Einheiten und ermöglichte ihm so beflügelnde Siege. Schließlich wurde das Heer der Russen und Kumanen vollständig in die Verfolgung einbezogen.

Die Niederlage

Fürst Mstislav Udatnyj flieht nach der Niederlage. Boris Chorikov (CC BY-SA 4.0) Boris Chorikov (CC BY-SA 4.0)

Eine Woche später erreichten die Verbündeten den kleinen Fluss Kalka (heute vermutlich in der Region Donezk), wo am 31. Mai (anderen Quellen zufolge am 16. Juni oder 16. Juli) die entscheidende Schlacht stattfand.

Ein Teil der Verfolger überquerte das Ufer und stürzte sich auf die Mongolen, während der andere Teil die Überquerung noch nicht einmal begonnen hatte. Nachdem er abgewartet hatte, bis der Abstand zwischen den Einheiten der feindlichen Armee einige Dutzend Kilometer betrug, griff Subutai an.

Die schwere Kavallerie der Mongolen täuschte einen Rückzug vor, wendete scharf und griff die Kumanen an. Diese waren augenblicklich verwirrt und begannen zu flüchten, was bei den herannahenden russischen Truppen ein Chaos auslöste. „Und die russischen Regimenter sind in Verwirrung geraten, und die Schlacht endete katastrophal, wegen unserer Sünden. Und die russischen Fürsten wurden besiegt, und eine solche Schlacht gab es seit dem Beginn des russischen Landes nicht mehr“, heißt es in den Annalen.

Der Kiewer Fürst, der sich auf der anderen Seite des Flusses befand, beteiligte sich nicht am Kampf. Er verschanzte sich in einem Lager, das bald von mongolischen Armeen belagert wurde. Andere Nomadengruppen verfolgten zu dieser Zeit die Reste der versprengten Truppen durch die Steppe.

Einige Tage später boten die Mongolen den Belagerten, die bereits zu verdursten begonnen hatten, die Kapitulation an und versprachen, sie gegen ein Lösegeld freizulassen. Stattdessen wurden die kapitulierenden Kiewer Krieger teilweise massakriert und teilweise gefangen genommen. Mstislaw Romanowitsch wurde zusammen mit mehreren Fürsten und Feldherren unter Planken gelegt, auf denen die Sieger ein Festmahl veranstalteten, und sie starben unter der Last und an Erstickung.

Mongolen feiern den Sieg in der Schlacht am Fluss Kalka. Legion Media Legion Media

Nicht gezogene Lehren

Das erste bewaffnete Aufeinandertreffen der Mongolen mit den Russen endete für letztere in einer schrecklichen Katastrophe. Viele adlige Bojaren starben, und von mehreren Dutzend Fürsten, die daran teilgenommen hatten, kehrten zwölf nicht nach Hause zurück.

Es ist nicht möglich, die genauen Verluste der russischen Armee zu beziffern, aber es ist sicher, dass sie enorm waren. Den Chroniken zufolge überlebte nur jeder zehnte Soldat. Die weit verbreitete Unterschätzung der Nomaden durch die russischen Fürsten wich einer panischen Angst vor ihnen.

Das Fehlen eines einheitlichen Kommandos, die mangelnde Abstimmung des Vorgehens der Druschiny und die Unfähigkeit der Fürsten, sich angesichts der gemeinsamen Bedrohung untereinander zu einigen, wurden zu den Hauptgründen für die Niederlage. Es wurden jedoch keine Konsequenzen gezogen, und die alten ungelösten Probleme tauchten vierzehn Jahre später wieder auf, als eine groß angelegte mongolische Invasion direkt gegen die russischen Gebiete geführt wurde.

Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Aktivieren Sie die Push-Benachrichtigungen auf unserer Website!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.