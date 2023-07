Fakt des Tages: Hitler bereitete ein Attentat auf Josef Stalin vor

Russia Beyond (Photo: Sputnik; Public domain)

Die russischen Sonderdienste haben 267 Dokumente des militärischen Gegenspionagedienstes Smersch freigegeben, in denen Hinweise auf ein gescheitertes Stalin-Attentat im Jahr 1944 enthalten sind.

Zwei von den Deutsche entsandte Saboteure verkleideten sich als Smersch-Offiziere: Der ehemalige Oberstleutnant der Roten Armee Pjotr Schilow und seine Frau Lydia, die in den sowjetischen Streitkräften als Leutnant gedient hatte, waren 1943 zu den Deutschen übergelaufen. Am 5. September 1944 wurden sie, als Schmersch-Offiziere verkleidet, in die Sowjetunion eingeschleust, jedoch kurz darauf von NKWD-Mitarbeitern verhaftet.

Sie führten gefälschte Dokumente mit sich und hatten im Auto einen tragbaren Granatwerfer, eine funkgesteuerte Mine, alle möglichen Ausweispapiere und mehr als hundert Stempel sowjetischer Institutionen.

Eine Eil-Anfrage in Moskau ergab, dass diese Personen nicht in der militärischen Spionageabwehr tätig waren. Die Verhafteten gestanden daraufhin, dass sie deutsche Agenten waren, die in die UdSSR geschickt worden waren, um Stalin zu beseitigen, und erklärten sich zur Zusammenarbeit bereit.

Sie gaben alle Chiffren, Verschlüsselungstabellen und speziell ausgehandelte Warnmethoden für den Fall des Scheiterns preis, und Schilowa erklärte ihnen, wie sie mit den Deutschen Kontakt aufnehmen konnten.

Um die weiteren Absichten der Nazis herauszufinden, begannen der NKWD mit der deutschen Organisation Zeppelin ein Funkspiel namens Nebel. Die Deutschen waren sich sicher, dass alles nach Plan verlaufen würde. Der Agent Tawrin (wie Schilow bei den Deutschen hieß) berichtete, dass er „in den Kreml eindringen konnte und sogar bei einer der Regierungssitzungen anwesend war“. Der letzte Bericht von ihm stammt vom April 1945. Nach Angaben der Geheimdienste verhinderte dieses Spiel weitere Attentatsversuche auf die Führungsriege des sowjetischen Staates.

