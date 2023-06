Zwei Nazi-Feldmarschälle, die die sowjetische Gefangenschaft überlebten

Friedrich Paulus

Friedrich Paulus war der erste deutsche Feldmarschall, der vor der Roten Armee kapitulierte. Er war für die 6. Armee verantwortlich, die in Stalingrad eingekesselt wurde. Am 31. Januar 1943 wurde Paulus zum Generalfeldmarschall befördert, was im Grunde ein versteckter Befehl zum Selbstmord war. „Noch nie ist ein deutscher Feldmarschall in Gefangenschaft geraten“, so Hitler in dem Funkspruch an Paulus.

Feldmarschall Friedrich Paulus wird von den sowjetischen Truppen gefangen genommen. Ilja Taranzow/TASS Ilja Taranzow/TASS

Paulus entschied sich gegen den Selbstmord und ergab sich als Kriegsgefangener den Truppen der 64. sowjetischen Armee. Da er nicht für die Kapitulation der Armee verantwortlich sein wollte, übertrug er die Verhandlungen mit der sowjetischen Militärführung seinen Untergebenen Friedrich Roske und General Arthur Schmidt.

In der Gefangenschaft weigerte sich Paulus zunächst, sich gegen Hitler und den Faschismus auszusprechen. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler im Juli 1944, an dem einige seiner Freunde und Kollegen beteiligt waren, änderte er jedoch sein Verhalten.

Ab August 1944 sendete der deutschsprachige Moskauer Rundfunk Paulus' Ansprache an das deutsche Volk, in der er seine Landsleute aufforderte, Hitler zu beseitigen und eine neue Regierung einzusetzen, um den Krieg zu beenden und die freundschaftlichen Beziehungen zum jetzigen Feind wiederherzustellen. So wurde Paulus, der zu dieser Zeit in Nazideutschland eine angesehene und bekannte Persönlichkeit war, zu einem der wichtigsten Propagandisten im Kampf gegen den Nationalsozialismus.

Zweiter Weltkrieg. Russische Front. Die Schlacht von Stalingrad. Der deutsche General Friedrich Paulus, in der Mitte sitzend, mit seinem Stab der VI. Armee vor Stalingrad, September 1942 - Februar 1943. Roger Viollet/Getty Images Roger Viollet/Getty Images

Bei den Nürnberger Prozessen wurde Paulus zum Trumpf der Sowjetunion, als er als Zeuge für die Anklage aussagte. Nach den Prozessen wurde er in die UdSSR zurückgebracht, wo er in einem Moskauer Vorort lebte, an dem sowjetischen Film Die Schlacht von Stalingrad mitwirkte und seine Memoiren schrieb. Trotz Sonderbehandlung (der Feldmarschall hatte einen Adjutanten, einen Arzt und einen Koch, die für ihn arbeiteten, und erhielt sogar einen Urlaub auf der Krim) durfte Paulus die UdSSR nicht verlassen.

Erst nach Stalins Tod konnte Paulus das Land endgültig verlassen und nach Deutschland zurückkehren.

„Bevor ich die Sowjetunion verlasse“, schrieb er in einer Erklärung, die im Oktober 1953 in der UdSSR veröffentlicht wurde, „möchte ich dem sowjetischen Volk sagen, dass ich einst in blindem Gehorsam als Feind in sein Land kam, aber jetzt verlasse ich dieses Land als sein Freund.“

Ferdinand Schörner

Ferdinand Schörner war als einer der rücksichtslosesten Befehlshaber der Wehrmacht bekannt. Er befahl, seine Soldaten zu erschießen, wenn sie ihre Stellungen unerlaubt verließen. Im Januar 1945 wurde Schörner zum Befehlshaber der Heeresgruppe Mitte ernannt und setzte Militärgerichte und Disziplinarmaßnahmen gegen seine Truppen ein. Hitler beförderte Schörner am 5. April 1945 in den Rang eines Feldmarschalls.

Feldmarschall Ferdinand Schörner im Sommer 1944. Getty Images Getty Images

Am 29. April 1945 ernannte Hitler Schörner zum Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte. Nach Hitlers Selbstmord am 30. April 1945 galt Schörner formell bis zur Kapitulation Deutschlands am 9. Mai 1945 als Oberbefehlshaber der Nazi-Armee. Er nahm diesen Posten jedoch nie an und führte stattdessen die deutschen Truppen an, die im Raum Prag kämpften.

Am Vorabend der Kapitulation befahl Schörner seinen Truppen den Rückzug nach Westen und verließ die Armee. Er kapitulierte am 17. Mai 1945 vor den Amerikanern, wurde aber am 26. Mai 1945 dem sowjetischen Kommando übergeben.

Von 1945 bis 1952 war Schörner in verschiedenen Gefängnissen in Moskau inhaftiert und wartete auf seinen Prozess. Im Jahr 1952 wurde er zu 25 Jahren Zwangsarbeitslager in der UdSSR verurteilt.

Feldmarschall Ferdinand Schörner betritt den Gerichtssaal während seines Prozesses in Deutschland am 4. Oktober 1957. Keystone/Hulton Archive/Getty Images Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Da er mit seinen Aussichten nicht zufrieden war, schrieb Schörner einen Brief an Stalin und bat um Begnadigung. Überraschenderweise stimmte die sowjetische Führung zu, und seine Strafe wurde stattdessen auf 12 Jahre und 6 Monate reduziert.

Schörner wurde jedoch schon früher, im Januar 1955, freigelassen und durfte nach Deutschland zurückkehren, wo er einen kalten Empfang erlebte. Er wurde wegen der Hinrichtungen deutscher Soldaten angeklagt und 1957 von einem bayerischen Gericht zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Feldmarschall wurde schließlich 1960 aus gesundheitlichen Gründen entlassen. Er starb am 2. Juli 1973 unbeachtet von der Öffentlichkeit in München.

