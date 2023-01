Die Schlacht von Stalingrad: Alles, was Sie wissen wollten

Die blutigste Schlacht der Menschheitsgeschichte, die über eine Million Menschenleben forderte, war ein Wendepunkt für den gesamten Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Die Rote Armee gewann die Oberhand und ließ sich ihre dominante Stellung bis Kriegsende nicht mehr nehmen. Wie und zu welchem Preis wurde dieser Sieg errungen?

Der Weg nach Stalingrad

Nach der vernichtenden Niederlage bei Moskau Ende 1941 konnten die Deutschen keine gleichzeitige Offensive an der gesamten sowjetisch-deutschen Front durchführen, was ihnen in der Anfangsphase des „Unternehmens Barbarossa“ gelungen war. Sie konzentrierten sich stattdessen auf den Süden. Am 5. April 1942 gab Adolf Hitler den Befehl zum „Unternehmen Blau“, dessen Hauptziel die Eroberung der reichen Erdölfelder im Kaukasus war, die zu diesem Zeitpunkt über 70 % der gesamten Erdölproduktion der Union abdeckten.

Im Frühjahr 1942 hielt die Wehrmacht ihre Stellungen in der Ostukraine und bereitete sich auf eine große Sommeroffensive vor. Der geplante „Ölfeldzug“ konnte jedoch nicht ohne zuverlässige Flankendeckung durchgeführt werden. Teile der deutschen Streitkräfte mussten daher in Richtung des großen Industrie- und Verkehrsknotenpunkts Stalingrad durchbrechen und eine solide Verteidigung entlang des Don und der Wolga aufbauen.

Die Rote Armee selbst sollte eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung dieser Pläne spielen. Am 12. Mai starteten die sowjetischen Truppen eine Offensive in der Nähe von Charkow, die in einem völligen Desaster und dem Verlust von über 200 000 Soldaten endete. Mehr über die Schlacht, die die sowjetische Verteidigung dramatisch schwächte und die Chancen der Wehrmacht auf einen erfolgreichen Durchbruch nach Stalingrad erhöhte, können Sie hier lesen.

Am 28. Juni startete das „Unternehmen Blau“: Die Truppen rückten zügig in zwei Richtungen auf den Kaukasus und Stalingrad vor, legten Hunderte von Kilometern zurück und schnitten Zehntausende sowjetischer Soldaten von den Hauptstreitkräften ab. Erfahren Sie hier, wie der deutsche „Blitzkrieg“ im Süden der Sowjetunion erneut auflebte.

Am 23. August 1942 wurde Stalingrad von einer schrecklichen Bombardierung heimgesucht, die über 40.000 Menschen tötete und einen Großteil der Gebäude in Schutt und Asche legte. Sehen Sie hier hier, wie die berühmte Stadt an der Wolga vor dem Krieg aussah.

Hölle auf Erden

Unter dem Ansturm der 6. Armee des Friedrich Paulus und der 4. Panzerarmee von Hermann Goth zogen sich die sowjetischen Streitkräfte in Richtung Stalingrad zurück. Mitte September 1942 wurden die Deutschen in der Stadt selbst in erbitterte, blutige Straßenkämpfe verwickelt.

Allmählich wurde Stalingrad, das für Hitler zunächst nur eine Nebenrolle spielte, zu einem Hauptziel. Beide Seiten warfen immer mehr Kräfte in den „Fleischwolf“, und die Stadt wurde zu einer regelrechten Hölle auf Erden. Die Erinnerungen von Augenzeugen machen dies anschaulich.

Stalingrad wurde von der 62. Armee unter Generalleutnant Wassili Tschuikow verteidigt. Der Befehlshaber setzte auf die Bildung kleiner mobiler Angriffsgruppen, die „in Gebäuden und Erdlöchern Stellung bezogen und auf das Herannahen der Nazis warteten, um eine Granate zu werfen“ oder durch unterirdische Tunnel in den Rücken des Feindes vordrangen und ihm schmerzhafte Schläge zufügten. Die Hauptlast des Kampfes trugen natürlich die einfachen Soldaten. Lesen Sie hier ausführliche Berichte über so heldenhafte Episoden der Schlacht von Stalingrad wie die Verteidigung des Pawlowhauses oder die Belagerung der „Ljudnikow-Insel“, als die 138. Schützendivision des Oberst Iwan Ljudnikow, an die Wolga gedrängt und von drei Seiten vom Feind umzingelt, das winzige Stück Land in der Nähe der Geschützfabrik „Barrikady“ mehr als einen Monat lang hielt.

Neben der Wehrmacht hatten die Verteidiger von Stalingrad mit einer weiteren, der „unsichtbaren“ Armee zu kämpfen. Eine Choleraepidemie drohte die Stadt zu überrollen, und nur durch den unglaublichen Einsatz der sowjetischen Sanitäter konnte die Katastrophe verhindert werden. Lesen Sie hier, wie dies möglich war.

Der große Wendepunkt

Obwohl die Deutschen den größten Teil von Stalingrad einnahmen, gelang es ihnen nicht, die Stadt vor Einbruch der Winterkälte vollständig zu besetzen. Die 6. Armee kämpfte noch immer hart, als die sowjetischen Truppen am 19. November plötzlich eine groß angelegte strategische Offensive unter dem Namen „Operation Uranus“ starteten und den Flanken der deutschen Verbände, die von schwachen rumänischen Einheiten gedeckt wurden, einen vernichtenden Schlag versetzten.

In der Hoffnung, eine Katastrophe abwenden zu können, warfen die Deutschen in aller Eile der Roten Armee Reserveeinheiten entgegen. Überraschenderweise gab es selbst in dieser schrecklichen Zeit noch einige Kuriositäten. So konnte beispielsweise die 22. deutsche Panzerdivision der angeschlagenen 3. rumänischen Armee nicht zu Hilfe kommen, weil... gewöhnliche Mäuse! Lesen Sie hier über die Heldentat dieser patriotischen Nagetiere.

Am 23. November war die Einkesselung die 330.000 Mann starken Armee von Friedrich Paulus perfekt. Die Lage für die Nazis schien jedoch noch nicht aussichtslos zu sein. Hitler befahl der 6. Armee, die aus der Luft versorgt wurde, in der Stadt zu bleiben.

Am 12. Dezember begann das „Unternehmen Wintergewitter“. Die Truppen der Heeresgruppe „Don“ unter Generalfeldmarschall Erich von Manstein rückten eilig vor, um den Kesselring zu durchbrechen. Lesen Sie hier, wie nahe sie an die Stadt herankommen konnten und warum sie letztlich erfolglos blieben.

Die Bestie in der Falle

Anfang 1943 hatten die Deutschen keine Chance mehr, ihre eingekesselten Verbände zu befreien, obwohl viele von Paulus' Soldaten immer noch daran glaubten, dass Hitler sein Versprechen einlösen und Hilfe schicken würde.

Nachdem sie das „Wintergewitter“ überstanden, die italienischen und rumänischen Verbündeten der Deutschen am Don besiegt und den Feind über Hunderte von Kilometern aus der Stadt vertrieben hatten, begannen die sowjetischen Truppen mit der systematischen Liquidierung des „Kessels“.

In der Nacht zum 31. Januar 1943 drangen Einheiten der 38. motorisierten Schützenbrigade der 64. Armee in das Kaufhausgebäude im Zentrum von Stalingrad ein und blockierten es von allen Seiten. Im Keller befand sich das Hauptquartier der 6. Armee von Friedrich Paulus. Erfahren Sie hier mehr über die Umstände der Gefangennahme des Generalfeldmarschalls und über das weitere Schicksal des deutschen Befehlshabers und seine Rolle bei den Nürnberger Prozessen.

Zwei Tage später, am 2. Februar, kapitulierte der letzte verbliebene deutsche Verband von General Karl Strecker in der Nähe der Stalingrader Traktorenwerk und der Geschützfabrik „Barikady“. Dieser Tag markierte das Ende der wichtigsten Schlacht des Zweiten Weltkriegs.

Der Sieg an der Wolga war das Ergebnis heldenhaften Einsatzes sowjetischer Soldaten, der hohen militärischen Kunst der Rotarmisten und einer Reihe von Fehlern der deutschen Führung. Lesen Sie hier mehr darüber.

Die Bedeutung des sowjetischen Sieges in Stalingrad kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden: Nazideutschland und der militärische und politische Block der „Achsenmächte“ hatten einen schweren Schlag erlitten, die Länder der Anti-Hitler-Koalition ihren Kampfgeist wiedergefunden. Danach lag es an der Roten Armee, den weiteren Kriegsverlauf mit strategischen Initiativen zu lenken.

