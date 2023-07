Wie Frauen in Russland gegen häusliche Gewalt kämpften

Seine Frau bei Fehlverhalten oder zur Ermahnung zu schlagen, war nicht nur erlaubt, sondern auch nützlich. Nur wenn die Frau in Gefahr war, getötet oder verletzt zu werden, musste an ihren Schutz gedacht werden.

Im Jahr 1647 klagte eine Frau aus dem Dorf Awdotja ihren Ehemann Nikolaj an: „Er kettete mich an den Beinen an und fesselte mich an einen Deckenbalken, quälte und schlug mich und ließ mich einen Tag lang hängen“. Schläge gegen Ehefrauen waren keine Seltenheit. Über die korrekte Bestrafung der Schuldigen gab es eine spezielle Anweisung im Domostroj, der berühmten Sammlung von Edikten für den russischen Adel des 17. Jahrhunderts: „Bestrafe sie im Stillen, aber wenn du sie bestraft hast, sei gut zu ihr und liebe sie."

Erziehen oder zu Tode prügeln

"Mord an einer Ehefrau", aus dem Bildband "Das Trinken und seine Folgen", Moskau, 1913. Public Domain Public Domain

Leider blühte die häusliche Gewalt in Russland. Der Historikerin Nada Boschkowska zufolge empfahl die Erziehungsliteratur damals sogar in Europa, dass Ehemänner ihre Frauen „bestrafen“ und „belehren“ sollten.

Die meisten Fälle von häuslicher Gewalt ereigneten sich im Rausch. Ein Ataman aus Usmani steckte seine Frau nackt in Brennnesseln und spannte sie vor den Pflug. Samuel Collins berichtet von einem Priester, der seine Frau mit einer Peitsche schlug, ihr dann ein in Wodka getränktes Kleid überstreifte und sie in Brand setzte. Ein anderer Priester kettete seine Ehefrau an und brandmarkte ihren Körper mit einem glühenden Schürhaken.



Morde und Selbstmorde von Frauen aufgrund häuslicher Gewalt tauchen in den Quellen sehr häufig auf. Allerdings wurden die Gewalttäter und Mörder nicht wirklich bestraft – es sei denn, der Frau halfen ihre Verwandten oder die Kirche setzte sich für sie ein.

Selbst in solchen Fällen entschieden das Gericht und die Kirche in der Regel, dass die misshandelte und gequälte Frau zu ihrem Mann zurückzukehren hatte. Welche Möglichkeiten hatte die Frau, sich dem zu widersetzen?

Nach den kirchlichen und russischen Gesetzen konnte der Ehemann seine Frau „belehren“, aber er sollte dies nicht „aus Bosheit“ tun, sie foltern und ihr Leben bedrohen. Nach russischer Auffassung waren „Belehrungen“ einfache Schläge, während unerträgliche Schläge und solche mit Todesfolge als Verbrechen galten.

Wenn eine Frau glaubte, dass ihr Mann versuchte, sie zu töten, reichte sie eine Klage vor Gericht ein – und die Zahl solcher Klagen in den historischen Quellen ist enorm. In der Regel erschienen die Frauen selbst vor Gericht oder ließen sich von ihren männlichen Verwandten vertreten.

Wie Frauen der Gewalt begegneten

"Ich lasse dich nicht rein", Wladimir Makowskij, 1892. Nationalmuseum "Kiewer Kunstgalerie"/Public Domain Nationalmuseum "Kiewer Kunstgalerie"/Public Domain

Zunächst einmal ist es unwahrscheinlich, dass eine Frau, deren Vater oder Brüder noch lebten, insbesondere, wenn sie reich und mächtig waren, von ihrem Mann geschlagen wurde. Wie haben aber Frauen ohne einflussreiche Verwandte überlebt?

Flucht. Meistens flohen sie zu ihrer Familie, um persönlich ihre Verwandten darum zu bitten, eine Bittschrift gegen ihren Mann zu verfassen. In einem solchen Fall wurde geschrieben, dass der Ehemann versucht hatte, seiner Frau das Leben zu nehmen – dies wurde als offizieller Grund für eine Scheidung und ein Gerichtsverfahren anerkannt. Im Jahr 1646 floh jedoch die Frau eines Adligen aus Putiwl „weit weg“ nach Litauen, ließ ihre Mutter und Kinder zurück und kehrte erst zurück, als sie erfuhr, dass ihr Mann gestorben war.

Nonnen des Johannes-Apostel-Klosters in Sura, Region Archangelsk, Anfang des 20. Jahrhundert. Public Domain Public Domain

Flucht in ein Kloster. Die Bitte um Schutz durch den Bischof, den Abt, die Klostergemeinschaft im Allgemeinen – insbesondere in Nonnenklöstern – war ein sehr wirksames Mittel. In den Klöstern lebten viele Frauen, die vor häuslicher Gewalt geflohen waren, aber auch Frauen, die von ihren adligen Ehemännern zur Heirat mit einer anderen Frau gezwungen worden waren. Kurzum, in den Klöstern war man sich der Notlage der Frauen mehr als anderswo bewusst.

Den Ehemann eines Staatsverbrechens beschuldigen. Es war möglich, seine eigenen heimtückischen Mittel gegen den wahnsinnigen Peiniger einzusetzen: Eine Frau konnte „das Wort und die Tat des Herrschers“ gegen ihren Ehemann verkünden und behaupten, er plane, den Zaren zu töten oder wolle ins Ausland fliehen. Eine solche Anschuldigung hätte selbst für einen unschuldigen Mann höchstwahrscheinlich mit dem Tod durch Folter in einem Moskauer Gefängnis geendet. Es war jedoch notwendig, diese Anschuldigung zu beweisen, zum Beispiel durch gefälschte Briefe oder durch die Suche nach einem Zeugen, der auch unter Folter bestätigen konnte, dass der Ehemann wirklich ins Ausland fliehen wollte. Andernfalls drohte der Informantin und all jenen, die ihre Aussage unterschrieben hatten, die Todesstrafe.

Hinrichtung mit einer Peitsche. Public Domain Public Domain

Ein fairer Prozess. Es genügt zu sagen, dass dies nur möglich war, wenn die Frau über eigenes Geld (zum Beispiel eine Erbschaft ihres Vaters, die als unantastbar galt und nicht dem Ehemann gehörte), einflussreiche Verwandte oder Freunde verfügte. In solchen Fällen entschied das Gericht standardmäßig zugunsten des Ehemanns.

Ermordung des Ehemanns. Die verzweifeltsten Frauen wagten es, ihren Peiniger zu töten. Vorsätzlicher Mord wurde mit dem Tod durch Begraben bei lebendigem Leib bestraft, so dass die Frauen oft versuchten, einen Totschlag nachzuweisen. Im Jahr 1629 erstach Agrafena Bobrowskaja aus Mzensk ihren Mann mit einem Schwert, während er schlief, und gab an, sie habe ihn „ohne Absicht erschlagen, weil sie ihn nicht liebte“ – ein klarer Widerspruch. Agrafena beharrte jedoch darauf, dass sie es nicht absichtlich getan habe und dass sie generell an Epilepsie erkrankt gewesen sei (Nachbarn sagten aus, dass sie noch nie eine solche Krankheit gehabt habe). Der Ausgang des Verfahrens ist nicht bekannt.

"Ein trauriger Anblick", aus dem Bildband "Das Trinken und seine Folgen", Moskau, 1913. Public Domain Public Domain

Häusliche Gewalt gegen Männer

Glauben Sie nicht, dass Frauen ihre Ehemänner nicht schlagen oder töten. Häusliche Gewalt gegen Männer gab es auch, wenngleich solche Fälle eher die Ausnahme waren.

Die Ermordung eines Ehemannes konnte inszeniert werden, um der Witwe einen rechtmäßigen Anteil an seinem Besitz zu verschaffen. Im Jahr 1625 versuchte die Frau von Dmitrij Jeremejew, einem Mann aus Bjeloosero, ihn in einem Badehaus mit einem Messer zu erstechen und anschließend mit einem Holzpflock zu töten, aber er überlebte beide Male.

"Eine Sauferei", von Iwan Goroschow, 1929. Public Domain Public Domain

Bei der Verhandlung entschuldigte sich die Frau damit, dass sie wahnsinnig sei, und wurde mit Peitschenschlägen bestraft.

Ein Büchsenmacher aus Ustwug berichtete, seine Frau habe versucht, ihn im Schlaf zu erwürgen, und später gedroht, ihn durch Hexerei zu töten. Die Frau eines Ikonographen aus Kursk stachelte drei Männer an, die ihren Mann im Schlaf ermordeten. Da wir davon wissen, hat man die Täter offenbar gefasst. Frauen, die verwitwet werden wollten, griffen jedoch meist nicht zu offenem Mord, sondern beschuldigten ihre Ehemänner ein Staatsverbrechen oder der Hexerei, nachdem sie sich zuvor um „Zeugen“ und „Dokumente“ gekümmert hatten.

