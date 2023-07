War Robert Oppenheimer ein sowjetischer Spion?

Russia Beyond (Photo: btgbtg/Getty Images: AP)

Das Biopic von Regisseur Christopher Nolan über Robert Oppenheimer, den Leiter des Manhattan Nuclear Project, feierte am Freitag, den 21. Juli 2023, in zahlreichen Ländern Premiere. Die Handlung umfasst einen höchst zweideutigen Teil der Biografie des Wissenschaftlers – seine Verbindungen zu Kommunisten. Aber gab es die wirklich?

Cillian Murphy ist J. Robert Oppenheimer in „Oppenheimer“ (2023), geschrieben, produziert und inszeniert von Christopher Nolan. Legion Media Legion Media

„Vater der Atombombe“

So wurde Oppenheimer aufgrund seiner Arbeit am Manhattan-Projekt betitelt. Das Projekt selbst arbeitete an der Entwicklung der Atombombe – und war erfolgreich. Nach dem Trinity-Test waren die USA 1945 das erste Land der Welt, das über Atomwaffen verfügte. Oppenheimer selbst sagte 20 Jahre später: „Wir wussten, dass die Welt nicht mehr dieselbe sein würde. Ein paar Leute lachten, ein paar Leute weinten, die meisten Menschen schwiegen.“

Die Arbeiten an diesem streng geheimen Projekt begannen Anfang der 1940er Jahre, kurz vor dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Alliierten. Die USA befürchteten, dass die Nazis als erste eine Atombombe entwickeln würden – und damit begann das atomare Wettrüsten. Oppenheimer wurde eingeladen, das Projekt zu leiten, da er in der wissenschaftlichen Gemeinschaft für seine Studien über subatomare Teilchen bekannt war.

Dr. J. Robert Oppenheimer von den New Mexico Laboratorien des Atombombenbauprojekts sagt vor dem Senatsausschuss für militärische Angelegenheiten in Washington aus. AP AP

Der Bau der Bombe wurde abgeschlossen, als die Nazis bereits besiegt waren. Der erste und einzige Einsatz einer Atombombe fand statt, als die USA beschlossen, die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki zu bombardieren, wobei etwa 110.000 Menschen ums Leben kamen. Nach dieser schrecklichen Tat traf Oppenheimer den US-Präsidenten Harry Truman und soll zu ihm gesagt haben: „Ich habe Blut an meinen Händen...“ Erst nach dieser Tragödie wurde dem Wissenschaftler die schreckliche Macht seiner Schöpfung bewusst.

Im Oktober 1945 trat Oppenheimer zurück. Dennoch war er nie gegen Atomwaffen im Allgemeinen, und als die Idee zur Entwicklung der noch „brutaleren“ Wasserstoffbombe vorgeschlagen wurde, lehnte er sie nicht ab. Er war einfach nur nicht begeistert von diesem Gedanken, denn seiner Meinung nach wäre die H-Bombe zu mächtig, um sie auf dem Schlachtfeld einzusetzen, und die USA hätten sich auf die Herstellung von Bomben des Typs Hiroshima konzentrieren sollen.

Die erste US-Atombombe explodiert während eines Tests in Alamogordo, N.M., am 16. Juli 1945. AP AP

Warum wurde Oppenheimer als Kommunist gebrandmarkt?

Wie es scheint, waren die Anschuldigungen, für die UdSSR zu spionieren, nichts Anderes als Versuche, Oppenheimer im administrativen Kampf um die Produktion von H-Bomben zu schlagen. Oppenheimer blieb bis Anfang der 1950er Jahre sehr einflussreich – er war Vorsitzender des Beirats der Atomenergiekommission und Direktor des Institute for Advanced Study in Princeton. Und sein Widerstand gegen die Produktion von H-Bomben hätte die künftige Budget stark beeinflussen können.

Die US-Geheimdienste hatten wirklich einige Asse im Ärmel. Oppenheimers Frau, sein Bruder und einige Freunde des Wissenschaftlers waren einst Mitglieder der kommunistischen Partei, und sogar Oppenheimer selbst nahm an mehreren Treffen teil. Darüber hinaus unterstützte er offen einige der Ideen der Partei und war einst ein Unterstützer der antifaschistischen Sache im spanischen Bürgerkrieg – er muss also die Kommunisten unterstützt haben. Niemand hat je bewiesen, dass er vom sowjetischen Geheimdienst rekrutiert wurde oder Informationen an die Kommunisten weitergegeben hat. Dennoch reichte es aus, mit Kommunisten befreundet zu sein, um in der Zeit des Kalten Krieges der Illoyalität beschuldigt zu werden.

Dr. J. Robert Oppenheimer, seine Frau Katherine und Tochter Toni besuchen die Akropolis in Athen, Griechenland, 28. Mai 1958. AP AP

Ein Tribunal führte 1954 eine Anhörung durch und beschloss, Oppenheimer die Zulassung zu entziehen, woraufhin er aus der Position eines Beraters der US-Regierung entlassen wurde. Später wurde Oppenheimer bei zwei Gelegenheiten (1959 und 1963) rehabilitiert. Im Jahr 1959 sagte einer von Oppenheimers ehemaligen Kollegen aus, dass die Kampagne gegen den Wissenschaftler nichts als Rache war, und 1963 verlieh Präsident Lyndon Johnson Oppenheimer den angesehenen Fermi-Preis.

Im Jahr 2022 gab das US-Energieministerium zu, dass Oppenheimers Tribunal mangelhaft gearbeitet hatte und voreingenommen war.

Der Enrico-Fermi-Wissenschaftspreis, eine der begehrtesten Auszeichnungen der Wissenschaft, wurde am 2. Dezember 1963 in einer Zeremonie im Weißen Haus an Dr. J. Robert Oppenheimer verliehen. AP AP



