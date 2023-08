Seit wann werden in Russland Geburtstage gefeiert?

Auf dem russischen Land galt vor der Revolution nicht der Geburtstag selbst, sondern der Tag der Taufe als der Feiertag, der mit der Geburt eines Menschen verbunden war. Für jeden Bauern war das logisch. Auf dem russischen Land gab es keine Medikamente, und in den ersten Tagen war es ungewiss, ob der Säugling überleben würde. Um kein Unglück heraufzubeschwören und keine bösen Geister anzulocken, beeilten sich die Eltern nicht, allen von der Geburt des Kindes zu erzählen, bevor es getauft wurde.

Wann wurden Säuglinge von der Hebamme getauft?

„Die Taufe“, Akim Karnejew. Akim Karnejew Akim Karnejew

Wenn für den Säugling eindeutig „die Tage gezählt“ waren, beeilten sich die Eltern, einen Priester herbeizurufen. Ein ungetaufter Mensch, auch wenn er nur ein paar Tage alt war, konnte nicht in den Himmel kommen und würde seine Eltern nach dem Tod heimsuchen. Der Glaube daran war so stark, dass eine Hebamme das Kind selbst taufen konnte, indem sie einen Namen wählte und den Säugling mit Weihwasser besprengte, falls kein Priester zur Verfügung stand (weil er weit weg oder beschäftigt war oder weil der Säugling an der Schwelle zum Tode stand).

Wenn ein Kind gesund und kräftig war, konnte man sich mit der Taufe Zeit lassen, Paten finden und das Fest vorbereiten. Gesunde Kinder wurden am dritten oder achten Tag nach der Geburt getauft.

Bei der Taufe gab man dem Kind den Namen eines Heiligen, dessen Gedenktag auf diesen Tag fällt. Wenn den Eltern der Name des Heiligen jedoch nicht gefiel, konnten sie das Kind auf den Namen eines der „benachbarten“ Heiligen taufen lassen.

Wie wurde der Tag des Engels gefeiert?

„Eine neue Bekanntschaft“, Kirill Lemoch. Kirill Lemoch/Russisches Museum Kirill Lemoch/Russisches Museum

So erhielt ein Kind „seinen“ Schutzheiligen, einen Beschützer in der geistigen Welt, den es zu ehren und zu achten galt. Kinder von Adeligen erhielten am Tag ihrer Taufe eine Ikone ihres Schutzheiligen.

Im vorrevolutionären Russland feierte man jedes Jahr den Tag des Engels, nicht den Geburtstag. An diesem Tag war es üblich, am Morgen die Kirche zu besuchen. Das Geburtstagskind war verpflichtet, die Kommunion zu empfangen. Am Abend wurde ein festliches Essen veranstaltet und die Nachbarn wurden zum Kuchenessen eingeladen. Der Adel und die Zaren hatten den Brauch, am Namenstag des Kindes in ihrem Namen Kuchen und Brötchen zu verschenken – die Tradition schrieb vor, dass an diesem Tag Teigwaren gegessen und die Verwandten damit bewirtet werden mussten.

Dies galt jedoch nur für die Wohlhabenden. Die armen Bauern feierten den Namenstag nur selten – er war kein öffentlicher, sondern ein privater Feiertag, was bedeutete, dass der Grundherr und die Gemeinde sie an diesem Tag nicht von der Arbeit freistellten.

Wann begannen die Menschen, Geburtstage zu feiern?

„Bei den Repins“. Jurij Repin Jurij Repin

Die russischen Zaren waren die ersten, die Geburtstage feierten. Fjodor Alexejewitsch feierte seinen Geburtstag erstmals am 30. Mai (9. Juni) im Jahr 1676 – er war damals 15 Jahre alt. Nach und nach begannen auch andere Zaren ihre Geburtstage zu feiern. Peter der Große richtete seinen Geburtstag mehrere Male aus, auch im Ausland.

Die Tradition des Feierns von Geburtstagen kam erst im 19. Jahrhundert auf, zunächst unter reichen Kaufleuten und Adligen. Wichtig war, dass sie ihre Geburtstage im Prinzip kannten – im Gegensatz zu den Bauern waren die Kaufleute und der Adel des Lesens und Schreibens kundig und konnten die Zeit anhand von Uhr und Kalender ablesen.

„Namenstag des Generalgouverneurs“. Man sieht eine Delegation von Kaufleuten, die den Gouverneur an seinem Namenstag mit einer großen Torte und einem Korb voller Störe begrüßt. Leonid Solomatkin Leonid Solomatkin

Im späten 19. Jahrhundert wurden die Namenstage des Zaren, der Zarin und aller Mitglieder der königlichen Familie auf staatlicher Ebene mit Dankgottesdiensten in ganz Russland gefeiert. Doch mit der Machtübernahme der Bolschewiki erlosch die Tradition, den Tag des Engels zu begehen, natürlich schlagartig.

Nun wurde er als offizielles Fest der Geburt der Geburtstag angesehen. Und die Abschaffung der Religion war nicht der einzige Grund. In den ersten Jahren der Sowjetherrschaft begann die leninistische Regierung, die Infrastruktur des Landes aktiv auszubauen, indem sie unter anderem Standesämter, eine medizinische Massenversorgung und die Ausrottung des Analphabetismus organisierte. Dank der Kombination dieser Faktoren wusste jeder Bürger, wann er Geburtstag hatte, und hatte keine Angst, den Geburtstag seiner Kinder zu feiern.

In der schnell wachsenden Industriegesellschaft war eine perinatale medizinische Versorgung notwendig, die Sorge um die Gesundheit des Kindes lag nicht mehr in der Verantwortung von Hebammen und Quacksalbern, sondern von medizinischem Personal, so dass man keine Angst vor schlechten Omen und Aberglauben haben musste.



