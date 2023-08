Quecksilber, Blei, Arsen: Wie Schminke im alten Russland die Frauen langsam tötete

Mit Rote-Bete-Saft verschmierte Wangen, riesige schwarze Augenbrauen und ein Kokoschnik – dieses Bild der „russischen Schönheit“ dominierte die sowjetischen Filme. Es ist wahr und falsch zugleich.

Der Kokoschnik, ein nordischer Hochzeitskopfschmuck, verbreitete sich erst ab dem späten 18. Jahrhundert im ganzen Land. In der Moskauer Rus war er nicht weit verbreitet, so dass altrussische Schönheiten in Kokoschniks ein Mythos sind. Außerdem verwendeten nur Bäuerinnen Rote Beete und Beerensaft auf ihren Wangen. Adlige Frauen benutzten teurere, aber nicht weniger farbenfrohe Kosmetika.

Die Augenbrauen wurden tatsächlich mit Spießglanz (Antimon) geschwärzte und ließen sie riesig erscheinen. Welche Kosmetika waren im alten Russland beliebt?

„Zuerst wollte ich mich nicht schminken“: Russische Regeln für die Kosmetik der Frauen

„Hochzeitszug in Moskau im 17. Jahrhundert“, von Andrej Rjabuschkin, 1901. Russisches Museum Russisches Museum

Wir kennen die russische Kosmetik des 16. und 17. Jahrhunderts aus den Aufzeichnungen von Ausländern, die von der Schönheit der russischen Frauen überwältigt waren – und gleichzeitig davon, wie viel Make-up sie sich ins Gesicht schmierten.

„Die Gesichter der Frauen sind so schön, dass sie viele Nationen übertreffen“, schrieb der schwedische Diplomat Hans Ayrmann über die Russen (1669). „Die Frauen in Moskowien haben eine schlanke Statur und ein schönes Gesicht, aber ihre angeborene Schönheit wird durch übermäßiges Rouge entstellt“, so ein anderer Europäer, Jacob Reutenfels, in den 1670er Jahren. „Ihre Gesichter sind rund, die Lippen stehen vor, die Augenbrauen sind immer gefärbt, und das ganze Gesicht ist geschminkt, denn sie benutzen alle Creme. Die Sitte, Rouge aufzutragen, ist so zur Gewohnheit geworden, dass eine Frau, die ihr Gesicht nicht bemalen wolle, für hochmütig und danach strebend, sich vor anderen zu profilieren, gehalten würde, weil sie sich auch ohne Farbe und künstliche Verzierungen für schön und kleidsam genug hält“, stellte Reutenfels fest.

Und einen solchen Fall von Distinktion gab es tatsächlich, wie der deutsche Reisende Adam Olearius, der Moskau in den 1630er Jahren besuchte, festhielt. „Die Frau des edlen Adligen und Bojaren Fürst Iwan Borissowitsch Tscherkasskij, [hatte] ein sehr schönes Gesicht, wollte zunächst nicht erröten. Sie wurde jedoch von den Ehefrauen anderer Bojaren bekrittelt, dass sie die Sitten und Gebräuche ihres Landes verachte und andere Frauen mit ihrem Verhalten entehren wolle. Mit Hilfe ihrer Ehemänner erreichten sie, dass selbst diese von Natur aus schöne Frau genötigt war, sich Schminkweiß und Rouge aufzutragen und sozusagen eine Kerze an einem klaren Sonnentag anzünden musste.“ Iwan Tscherkasskij war nach dem Zaren die zweite Person im Staat, der Regierungschef des Landes. Und selbst seiner Frau wurde von anderen adligen Damen nicht erlaubt, das Schminken zu unterlassen.

„Moskauer Mädchen des 17. Jahrhunderts“, von Andrej Rjabuschkin, 1903. Russisches Museum Russisches Museum

Ausländern fiel auf, dass die russischen Frauen sehr farbenfroh waren. „Das von ihnen verwendete Rouge ist so grob, dass man nicht nah herankommen muss, um es zu bemerken“, schrieb Reutenfels. „Sie verschmieren ihre Gesichter so, dass man die aufgetragenen Farben fast auf Schussentfernung sehen kann; am besten vergleicht man sie mit den Frauen von Müllern, denn sie sehen aus, als hätte man Mehlsäcke in ihr Gesicht ausgeklopft.“

Dennoch hatte die Kosmetik ihre Wirkung. Der britische Dichter George Turberville, der Moskau im 16. Jahrhundert besuchte, schrieb: „Das tägliches Färben führt zum Erfolg, sie tragen Farben auf, so dass selbst der Klügste leicht in die Irre geführt wird, wenn er seinen Augen traut.“

Tödliche Zusammensetzung: Quecksilber, Blei, Arsen

„Edle russische Frauen bei einem Gottesdienst“ von Andrey Ryabushkin. Man beachte, wie blass die Frau auf der rechten Seite ist - sie verwendet wahrscheinlich Bleiweiß. Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Das Rouge und andere Produkte waren sehr grob und farbenfroh, weil sie auf Schwermetallen basierten. Die Russen wussten damals nicht, dass ihre Kosmetika nicht nur gesundheitsschädlich, sondern tödlich waren.

Das Gesicht wurde gebleicht. „In den Städten sehen die Gesichter der Frauen aus, als wären sie mit Mehl bestreut, und das Rouge ist aufgetragen, als hätte man es mit einem Pinsel auf die Wangen gestrichen“, schrieb der Niederländer Balthasar Coyett, der 1675-1676 in Moskau lebte. Bleiweiß ist seit der Antike bekannt – Plinius der Ältere berichtete, dass diese Farbe „durch die Einwirkung von scharfem Essig auf die kleinsten Bleikrümel“ gewonnen wird.

Bleiweiß deckte die Haut sehr gleichmäßig ab und gab die reinste weiße Farbe. Doch die Modenarren waren sich nicht bewusst, dass sie sich Bleikarbonat auf die Haut schmierten, das den Körper vergiftete. „Fieber, Magenschmerzen, die zwei oder drei Wochen lang nicht verschwanden, Übelkeit und Schlaflosigkeit wurden entweder mit abgestandenem Essen, mit dem bösen Blick oder dem Verderben durch unfreundliche Menschen erklärt. In Wirklichkeit handelte es sich aber um eine Bleikolik“, die durch das angesammelte Metall im Körper verursacht wurde“, schreibt Marina Bogdanowa.

Venezianischer Spiegel im Barockstil. Italien, Ende 17. - Anfang 18. Jahrhundert. Jahrhundert. Solche Spiegel wurden von den russischen Adeligen jener Zeit benutzt. DeAgostini/Getty Images DeAgostini/Getty Images

„Sie sehen aus wie Eulen“, schrieb der tschechische Reisende Jiři David über russische Frauen, die sich riesige schwarze Augenbrauen anmalten. Bei dem Antimon, das zum Schwärzen von Wimpern und Augenbrauen verwendet wurde, indem man es mit Fett und Öl mischte, handelte es sich nicht um das chemische Element Antimon (Sb), sondern um Bleiglanzpulver, eine Verbindung aus Blei und Schwefel, die Haut dunkel färbte und ihr ebenso schadete wie Bleiweiß. Giles Fletcher stellte bei den Moskauerinnen einen „dunklen, kränklichen Teint“ fest, der seiner Meinung nach darauf zurückzuführen war, dass sie im Winter für längere Zeit das Haus nicht verließen. Da Fletcher jedoch Kontakt zu Frauen aus den höchsten Moskauer Kreisen hatte, können wir davon ausgehen, dass ihre Haut durch die ständige Verwendung von Bleiweiß dunkel wurde.

Das Rouge, dessen Leuchten von allen Ausländern bemerkt wurde, wurde sicher nicht aus Saft hergestellt. Es enthielten Zinnober, ein Quecksilbersulfid. Heutzutage wird Chemikern empfohlen, mit Zinnober „in einem Abzug, mit Gummihandschuhen, Schutzbrille und Gasmaske“ zu arbeiten, da seine Dämpfe giftig sind. Damals wurde er als leuchtende Farbe auf Gesicht und Haare aufgetragen. Quecksilberchlorid, auch Sublimat genannt, wurde in Cremes zur Hauterweichung verwendet.

Zinnoberpulver. Aliexpress Aliexpress

Quecksilber ist das stärkste Nervengift, dessen Dämpfe bei regelmäßigem Einatmen zum Verlust des Verstandes führen. Und die russischen Schönheiten verwendeten nicht nur Zinnober und Sublimat, sie bleichten sich sogar die Zähne mit Quecksilber. Vor dem Hintergrund der hellen Bleiweiß-Farbe sahen alle Zähne gelb aus. Außerdem gönnten sich die adligen Schönheiten gerne Zucker und Süßigkeiten, die teuersten Delikatessen in Russland, die jedoch Karies verursachten. Deshalb war es zum Beispiel vor der Hochzeit üblich, die Zähne mit Quecksilber aufzuhellen. Sechs Monate nach einem solchen Eingriff beginnt der Zahnschmelz abzufallen. Und deshalb wurden die verfaulten Zähne mit Kohle geschwärzt – das musste man immer wieder tun. Der Schriftsteller Alexander Radischtschew stellte fest, dass diese Methode, schlechte Zähne zu verbergen, in den Provinzen, in Kaufmannsfamilien, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts üblich war. „Paraskowja Denissowna, seine frisch angetraute Frau, ist weiß und hat rote Wangen. Die Zähne [sind schwarz] wie Kohle. Ihre Augenbrauen wie ein Strich, schwärzer als Ruß“, schrieb er 1790.

„Eine Zarewna beim Besuch eines Klosters“, 1912, von Wassiliy Surikow. Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

In ihrem Streben nach Liebreiz gingen die russischen Schönheiten sogar so weit, „weißes Arsen“ (Arsenanhydrid) zu essen, das wie eine Droge wirkte – es steigerte den Appetit, die Stimmung, die Leistungsfähigkeit, die Augen begannen zu leuchten. Da es sich im Körper anreicherte, wirkte Arsen auch langsam tödlich. Arsen, Blei und Quecksilber wurden in großen Mengen in den sterblichen Überresten russischer Zaren des 16. Jahrhunderts gefunden – zum Beispiel in den Ehefrauen von Iwan dem Schrecklichen.

Schließlich wurde Farbe, die aus mit Alkohol vermischtem Ruß bestand, in die Augen getropft. „Die Russen kennen das Geheimnis, das Weiße der Augen zu schwärzen“ - bemerkte Samuel Collins, der Hofarzt von Alexej Michailowitsch, mit Erstaunen.

Es muss gesagt werden, dass viele Zeitgenossen erkannten, dass solche Kosmetika gesundheitsschädlich waren. Jacob Reutenfels schließt seine Beschreibung der russischen Kosmetik mit dem harten Urteil: „Als Bestrafung für die vorgegaukelte Schönheit ... haben sie im Alter Gesichter, die von Falten durchzogen sind.“

Geisha schwärzt Zähne um 1:00 Uhr nachts Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892), Japan, 1880. Legion Media Legion Media

Interessant ist, dass das Schwärzen der Zähne und der Augäpfel, das Hervorheben der Augenbrauen mit Antimon und die Verwendung von Bleiweiß für die Schönheiten der Mongolei und Chinas charakteristisch sind. In dem Text Meng-da bei-lu (dt.: Vollständige Beschreibung der Mongolo-Tataren, 1221), der von einem chinesischen Reisenden verfasst wurde, lesen wir: „Die Frauen (der Mongolen) schmieren sich oft die Stirn mit gelber Schminkweiß ein. [Dies ist] eine Anleihe bei der alten chinesischen Kosmetik und hat sich bis heute erhalten...“

Gleichzeitig findet sich in Beschreibungen von Ausländern über das vormongolische Russland keine Erwähnung heller Kosmetika. Es ist anzunehmen, dass diese Mode von den russischen Frauen vom mongolisch-tatarischen Adel übernommen wurde, der sie einst von den Chinesen der Tang-Dynastie (7.-9. Jahrhundert) übernommen hatte.



