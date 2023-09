Wie sich sowjetische und US-amerikanische U-Boote gegenseitig rammten

Sowjetische und US-amerikanische U-Boote stießen während des Kalten Krieges regelmäßig zusammen: sowohl bei der gegenseitigen Verfolgung in den Tiefen der Ozeane als auch bei waghalsigen Aufklärungsfahrten zur Küste des potenziellen Feindes. Glücklicherweise gab es bei diesen Zwischenfällen keine Verletzten.

Sowjetisches Atom-U-Boot auf offener See. Suchodolskij/Sputnik Suchodolskij/Sputnik

Am 15. November 1969 testete das amerikanisches Atom-U-Boot SSN-615 Gato in 60 Metern Tiefe in den sowjetischen Hoheitsgewässern in der Barentssee modernste Abhörgeräte, als es plötzlich mit dem Rumpf des sowjetischen Atomzerstörers K-19 „zusammenstieß“.

Für beide Schiffe kam der Zusammenstoß überraschend, obwohl der Kommandant des Torpedoraums der Gato davon ausging, dass die Russen das Schiff absichtlich gerammt hatten, und sich auf den Beschuss vorbereitete. Der Angriffsbefehl wurde im letzten Moment vom U-Boot-Kommandanten widerrufen.

Beide U-Boote wurden schwer beschädigt, schafften es aber, ihre Stützpunkte zu erreichen. Sowjetische Spezialisten stellten später fest, dass die K-19 ihr westliches Gegenstück in in zwei Teile zerlegt hätte, wenn sie zwei oder drei Knoten schneller gewesen wäre.

The USS ‘Gato’ (SSN-615). Public Domain/Sputnik Public Domain/Sputnik

Das Katz-und-Maus-Spiel war ein Markenzeichen der U-Boot-Konfrontation im Kalten Krieg. Wenn ein sowjetisches U-Boot mit ballistischen Raketen an Bord auf Große Fahrt ging, hängte sich in der Regel ein amerikanischer „Jäger“ an es heran.

Um nicht entdeckt zu werden, fuhren die Amerikaner dicht hinter dem sowjetischen U-Boot her. Das sowjetische Sonar war in diesem Bereich aufgrund des Lärms der arbeitenden Propeller „blind“.

Von Zeit zu Zeit mussten die sowjetischen U-Boot-Fahrer den blinden Fleck ausleuchten. Sie manövrierten, um den Kurs zu ändern, indem sie das Schiff um 120-150 Grad scharf nach links oder rechts drehten. Die Amerikaner gaben solchen Manövern den Spitznamen Crazy Ivan.

Die sowjetische U-Boot-Besatzung ist bereit, in See zu stechen. Klimentjew/Sputnik Klimentjew/Sputnik

Nachdem das sowjetische U-Boot K-108 des Projekts 675 am 20. Juni 1970 im Arktischen Ozean den Verrückten Iwan ausgeführt hatte, stieß es mit der SSN-639 Totor zusammen, die ihm folgte.

Das sowjetische Schiff begann schnell in die Tiefe zu sinken, aber die Besatzung konnte die Situation unter Kontrolle bringen. Ein herannahender Schlepper brachte das U-Boot mit dem blockierten Steuerbordpropeller zurück zur Basis. Die Totor wurde am Bootsturm beschädigt, schaffte es aber ebenfalls ohne Verluste zurück zu ihrer Basis.

Die USS 'Tautog' (SSN-639). Public Domain Public Domain

Am 23. Mai 1981 befand sich das atomgetriebene Raketen-U-Boot K-211Petropawlowsk-Kamtschatski auf dem Rückweg von einem Gefechtsübungsgebiet in der Barentssee zu seiner Basis. Kurz nachdem es manövriert hatte, um den toten Winkel auf Eindringlinge zu überprüfen, wurde es von einem unter ihm fahrenden U-Boot unterhalb des Hecks dreimal kräftig gerammt.

Die leicht beschädigte K-211 tauchte auf und machte sich aus eigener Kraft auf den Weg zu ihrer Basis. Bei der äußeren Inspektion wurden im Propeller des Atom-U-Boots Metallsplitter eines unbekannten U-Boots gefunden.

Höchstwahrscheinlich handelte es sich bei dem Verfolger des sowjetischen Schiffes um das amerikanische Atom-U-Boot SSN-637Stegen. Nach einer anderen Version war es die britische HMS SS-104Swiftshire. In jedem Fall endete der Vorfall auch für den „Jäger“ ohne ernsthafte Folgen.

Sowjetisches U-Boot K-211. Svch433 (CC BY-SA 4.0) Svch433 (CC BY-SA 4.0)

Mit dem Ende des Kalten Krieges und der globalen Konfrontation zwischen den beiden Supermächten hörte das Katz-und-Maus-Spiel unter Wasser nicht auf. US-amerikanische U-Boote schlichen sich hinter die mit Atomkraft betriebenen russischen Schiffe und drangen in die Hoheitsgewässer des Landes ein.

Am 11. Februar 1922 kollidierte die SSN-689 Baton Rouge mit dem U-Boot K-276 Kostroma in der Nähe des Stützpunkts der Nordflotte in Seweromorsk. Als das russische Schiff auftauchte, um eine Funkverbindung herzustellen, rammte es mit seinem Bootsturm sein amerikanisches Gegenstück über Kopf. Da der Bootsturm so konstruiert war, dass er arktisches Eis durchbrechen konnte, erlitt die Baton Rouge schwere Schäden.

Nuklear-U-Boote der russischen Nordflotte. W. Kiseljow/Sputnik W. Kiseljow/Sputnik

„Der Kommandant des U-Boots Baton Rouge, Gordon Kremer, hat, wie man so schön sagt, zu hoch gepokert“, meint der Kommandant der Kostroma, Kapitän Igor Lokot. „Offensichtlich war er der Meinung, er sei Herr der Lage. Während ich aktiv arbeitete und die Entfernung (zu den nächstgelegenen und gefährlichsten Zielen) maß, wurde ich von Gordon Kremer ,festgehalten’. Als ich auftauchen wollte, verlor er mich, denn beide Boote waren geräuscharm. Der Amerikaner eilte zu der Stelle, an der er den Kontakt verloren hatte, und beschloss, herauszufinden, wohin unser U-Boot verschwunden war. Und er bekam es zu spüren.“

Trotz der Beschädigung riskierte die Baton Rouge es nicht, in fremden Hoheitsgewässern aufzutauchen, und bewegte sich so schnell wie möglich in Richtung Norwegen.

