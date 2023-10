Wer wurde aus der UdSSR vertrieben und warum?

Einem Bürger der Russischen Föderation kann weder die Staatsbürgerschaft noch das Recht, diese zu wechseln, entzogen werden. Dieser Grundsatz ist im Gesetz über die Staatsbürgerschaft und in Artikel 6 der russischen Verfassung verankert. Doch in der Sowjetunion war der erzwungene Entzug der Staatsbürgerschaft eine Form des politischen Kampfes gegen Andersdenkende.

Das sind die berühmtesten „Vertriebenen“

Leo Trotzki

Leo Trotzki. Legion Media Legion Media

Einer der Gründer der Sowjetunion, Leo Trotzki, geriet Mitte der 1920er Jahre in eine politische Auseinandersetzung mit Stalin – und verlor diese. 1927 wurde er aus der Partei ausgeschlossen und 1928 nach Alma-Ata verbannt. Stalin stellte Trotzki ein Ultimatum: Er sollte seine politische Tätigkeit ganz und gar einstellen. Als dieser sich weigerte, beschloss das Politbüro, Trotzki des Landes zu verweisen.

Im Februar 1929 wurde er mit seiner Frau und seinem Sohn in Begleitung von Angehörigen der OGPU, der Vereinigten staatlichen politischen Verwaltung, nach Istanbul gebracht. Am 20. Februar 1932 veröffentlichte die Zeitung Prawda eine vom Vorsitzenden des Zentralen Exekutivkomitees der UdSSR, Michail Kalinin, unterzeichnete Resolution, in der der Entzug der sowjetischen Staatsbürgerschaft Trotzkis und dessen Familie „wegen konterrevolutionärer Aktivitäten“ berichtet wurde.

Alexander Solschenizyn

Alexander Solschenizyn bei seiner Rückkehr nach Russland, 1994. D. Korotajew/Sputnik D. Korotajew/Sputnik

Als überzeugter Kommunist beschloss Solschenizyn schon in jungen Jahren, Schriftsteller zu werden, und schrieb sich kurz vor dem Krieg per Fernstudium an der Fakultät für Literatur ein. Bei Ausbruch des Krieges begann Solschenizyn, die Einberufung an die Front zu erwirken. Während seines Dienstes in der Armee äußerte er sich kritisch über die Aktivitäten Stalins als Staatschef, wie er in Briefen an seinen Freund beschrieb. Diese Briefe waren der Grund für Solschenizyns Verhaftung und Inhaftierung – er verbrachte acht Jahre in einem Lager und drei Jahre in der Verbannung, aber 1957 wurde er rehabilitiert.

Die Erfahrungen der Haft bildeten die Grundlage für Solschenizyns Lagerprosa, die in der UdSSR unter Chruschtschow veröffentlicht wurden. Als Breschnew an die Macht kam, wurde Solschenizyn jedoch „geächtet“. Er begann ein aktives gesellschaftliches Leben. Seine Werke, die von der sowjetischen Zensur nicht akzeptiert wurden, zirkulierten im Samisdat, und er erhielt 1970 den Nobelpreis. Trotz ständiger KGB-Überwachung und Vergiftungsversuchen lehnte Solschenizyn das Angebot der Behörden ab, die UdSSR zu verlassen.

Anfang 1974 beriet die sowjetische Führung über das Schicksal Solschenizyns und beschloss, ihm die Staatsbürgerschaft zu entziehen und ihn aus dem Land zu deportieren, was am 12. Februar 1974 geschah. Bald darauf folgte ihm seine Familie aus dem Land, und in der UdSSR begann man, gedruckte Exemplare seiner Werke zu vernichten. Solschenizyn wurde 1990 wieder als Sowjetbürger anerkannt und kehrte 1994 nach Russland zurück. Er starb 2008 in Moskau.

Wiktor Kortschnoj

Wiktor Kortschnoj. Fred Grinberg/Sputnik Fred Grinberg/Sputnik

Der herausragende Schachspieler war wegen seines unabhängigen Charakters seit seiner Jugend mit dem sowjetischen System im Konflikt, worüber er in seinem Buch Notizen eines Nicht-Rückkehrers ausführlich berichtete. Aber Kortschnoj war ein mehrfacher Schachmeister der UdSSR und einer der stärksten Schachspieler der Welt. 1966, so Kortschnoj, boten ihm die Behörden einen Wechsel der Staatsbürgerschaft an, was er jedoch ablehnte.

1974 verlor er gegen Anatolij Karpow in einem Herausforderungskampf um den Wettkampf mit dem Weltmeister Bobby Fischer. Das Match fand in Moskau statt, und Karpow genoss die offensichtliche Unterstützung der „Oberen“: Es genügt zu sagen, dass Claqueure im Saal saßen, die Karpow zujubelten und Kortschnoj mit Schweigen begrüßten.

Angesichts der strengen Hierarchie im sowjetischen Sport und der loyalen Stellung Karpows gegenüber den Behörden ist dies nicht verwunderlich. Nach dem Match kritisierte Kortschnoj sowohl Karpow als auch das Sportkomitee der UdSSR scharf – und zwar in der jugoslawischen Presse! Der Schachspieler wurde daraufhin unter Druck gesetzt und mit einem einjährigen Reiseverbot belegt.

Jüdische Sowjetbürger in der Nähe des Konsulats von Israel in Moskau, UdSSR. Oleg Lastotschkin/Sputnik Oleg Lastotschkin/Sputnik

Bei der ersten Gelegenheit, als der „Bann“ aufgehoben wurde, reiste Kortschnoj zu einem Turnier in die Niederlande, wo er um politisches Asyl bat. Schließlich wurde ihm Asyl in der Schweiz gewährt, wo Kortschnoj schließlich den Rest seines Lebens verbrachte.

1978 wurde ihm die sowjetische Staatsbürgerschaft mit der Formulierung „in Anbetracht der Tatsache, dass W. L. Kortschnoj systematisch Handlungen begangen hat, die mit der Zugehörigkeit zur Staatsbürgerschaft der UdSSR unvereinbar sind, und durch sein Verhalten dem Ansehen der UdSSR geschadet hat“ entzogen.

Joseph Brodsky

Joseph Brodsky. Keith Beaty/Toronto Star/Getty Images Keith Beaty/Toronto Star/Getty Images

Brodsky, der zweite Nobelpreisträger auf unserer Liste, wurde 1972 die sowjetische Staatsbürgerschaft entzogen. Wir haben ausführliches Material darüber.

Wie wurden unerwünschte Personen aus der UdSSR vertrieben?

Auswanderer aus der UdSSR auf dem Flughafen Tel-Aviv. Alexander Jerochin/TASS Alexander Jerochin/TASS

1921 verabschiedete der Rat der Volkskommissare ein Dekret über den Entzug der Staatsbürgerschaft für bestimmte Kategorien von Personen, die sich im Ausland aufhielten. Mit diesem Dekret wurde all jenen die Staatsbürgerschaft der RSFSR entzogen, die die Staatsbürgerschaft des Russischen Reiches besaßen, sich länger als fünf Jahre im Ausland aufhielten und bei den sowjetischen Vertretungen keine Dokumente beantragt hatten, sowie all jenen, die in Armeen oder bei der Polizei im Ausland dienten. Im Jahr 1928 wurde 16 Personen auf Empfehlung der sowjetischen Botschaften im Ausland „wegen aktiver antisowjetischer Aktivitäten“ die Staatsbürgerschaft entzogen.

Ab 1938 konnte nach dem Gesetz über die sowjetische Staatsbürgerschaft die Staatsbürgerschaft durch Gerichtsurteil oder in Ausnahmefällen durch Beschluss des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR entzogen werden. Seit 1958 wurde diese Frage der gerichtlichen Zuständigkeit entzogen und damit zu einer rein politischen Strafe.

Auswanderer in der Schlange vor der US-Botschaft in der UdSSR. Alexander Nemenow/TASS Alexander Nemenow/TASS

In Artikel 18 des neuen Staatsbürgerschaftsgesetzes der UdSSR (1978) hieß es, dass die Staatsbürgerschaft für Handlungen entzogen werden kann, die „den hohen Rang eines Bürgers der UdSSR verunglimpfen und das Ansehen oder die staatliche Sicherheit des Landes schädigen“. Wie die Forscherin Jelena Ponisowa schreibt, „eröffnete eine solche Formulierung den staatlichen Organen und Beamten Raum für Willkür bei der Beurteilung des Verhaltens der Bürger.

In all den Jahren der Sowjetherrschaft wurde nicht nur Dutzenden von Dissidenten und Personen, die mit der staatlichen Politik nicht einverstanden waren, die sowjetische Staatsbürgerschaft entzogen, sondern auch Schriftstellern, Philosophen, Filmemachern und anderen Personen mit kreativen Berufen – wegen der Unvereinbarkeit ihrer Arbeit mit der allgemeinen ideologischen Linie der KPdSU. Am häufigsten wurde denjenigen, die bereits ins Ausland gegangen waren, die Staatsbürgerschaft entzogen, unter anderem durch die Verhinderung ihrer Rückkehr und die Zerrüttung ihrer Familien.

Am 15. August 1990 unterzeichnete der Präsident der UdSSR, Michail Gorbatschow, das Dekret Über die Aufhebung der Dekrete des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR über den Entzug der Staatsbürgerschaft der UdSSR für einige Personen, die sich im Ausland aufhielten – damit wurde fast allen Personen, denen die Staatsbürgerschaft in den Jahren 1966-1988 aus politischen Gründen entzogen worden war, diese zurückgegeben.



