Wie Russland auf der Krim gegen Großbritannien und Frankreich kämpfte (BILDER)

Porträt von Zar Nikolaus I. von Georg von Bothmann. Eremitage

In der Mitte des 19. Jahrhunderts befand sich Russland im Krieg mit einer ganzen Koalition von Staaten: dem Osmanischen Reich, Großbritannien, Frankreich und dem Königreich Sardinien. Der Konflikt brach aufgrund des Wunsches von Zar Nikolaus I. aus, seine Position auf dem Balkan zu stärken und ein Protektorat über die gesamte orthodoxe Bevölkerung des Osmanischen Reiches zu errichten, deren Rechte von den türkischen Behörden häufig verletzt wurden.

Landung der alliierten Armeen auf der Krim am 14. September 1854. Sailko (CC BY)

Großbritannien und Frankreich wollten Russland daran hindern, seinen Einflussbereich in der Region auszuweiten. Das Königreich Sardinien hatte wenig Interesse am Balkan und Kleinasien, aber es strebte danach, das Zentrum der Einigung der italienischen Staaten zu werden und glaubte, dass die Teilnahme an einer Koalition mit den führenden westlichen Mächten ihm bei der Umsetzung dieser Pläne helfen würde.

Schlacht von Sinope von Iwan Aiwasowski. Zentrales Marinemuseum

Der Beginn des Krimkriegs (oder Ostkriegs) war für Russland recht erfolgreich. 1853 erlitt die türkische Armee empfindliche Niederlagen bei Achalziche und bei Baschkadiklar, und die türkische Flotte wurde in der Schlacht von Sinop vernichtet. Andererseits beschleunigten diese Ereignisse den Eintritt der Briten und Franzosen in den Krieg.

Schlacht von Alma, 20. September 1854 von Lamy, Eugène Louis. Sammlungen des Schlosses von Versailles

Im Sommer 1954 tauchte vor der Küste der Krim eine gemeinsame britisch-französische Flotte auf, die der russischen in der Zahl der Kriegsschiffe dreimal überlegen war. Im September eroberte das alliierte Expeditionskorps die Städte Jewpatoria und Balaklawa, besiegte die Truppen von Fürst Alexander Menschikow in einer Schlacht am Fluss Alma und belagerte zusammen mit den Türken den Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte – Sewastopol.

Belagerung von Sewastopol 1855von Grigorij Fjodorowitsch Schukajew. Militärhistorisches Museum für Artillerie, Pioniere und Signalkorps

Die Stadt im Handstreich einzunehmen, scheiterte jedoch. Die Einfahrt vom Meer in die Bucht wurde durch eigens versenkte Schiffe blockiert, und dank der Bemühungen des Militäringenieurs Franz Eduard von Totleben wurden rund um Sewastopol in kürzester Zeit zahlreiche Forts und Bastionen errichtet, kilometerlange Mauern aus Erdsäcken aufgeschüttet und ein verzweigtes System von Gräben angelegt.

„Ohne Totleben wären wir völlig verloren gewesen“, bemerkte einer der Anführer der Verteidigung, Admiral Pawel Nachimow.

Angriff der leichten Kavallerie von Thomas Jones Barker, 1877. Verteidigungsakademie des Vereinigten Königreichs, Shrivenham

Am 25. Oktober 1854 kam es nördlich der Stadt Balaklawa zu einer Schlacht, die keiner der beiden Seiten einen Sieg brachte. In ihrem Verlauf kam es zum bald berühmt gewordenen sogenannten Attacke der Leichten Brigade. Aufgrund eines Kommunikationsfehlers bei der Übermittlung von Befehlen stürzte sich die leichte britische Elitekavallerie in einen selbstmörderischen Angriff auf starke russische Stellungen, der 118 Tote, 127 Verwundete und 60 Gefangene forderte. Weniger als zweihundert Kavalleristen blieben im Sattel.

„Die dünne rote Linie" von Robert Gibb. Nationales Kriegsmuseum von Schottland

Aus dieser Schlacht stammt auch der heute berühmte Ausdruck Dünne Rote Linie. Um eine breite Front vor einem möglichen russischen Kavallerieangriff zu schützen, befahl Generalmajor Colin Campbell, Kommandeur des 93. Infanterieregiments (Sutherland's Highlanders), seinen Soldaten, sich in einer Zwei-Mann-Linie aufzustellen, anstatt der vorgeschriebenen Vier-Mann-Linie.

„Von hier aus gibt es keinen Rückzug, Männer. Ihr müsst sterben, wo ihr steht“, sagte der General dann. Die russische Kavallerie brach ihren Angriff auf die Stellungen der Highlanders frühzeitig ab, aber der Ausdruck wurde in der anglo-amerikanischen Kultur zu einem Symbol für Mut und Opferbereitschaft.

Schlacht von Malakoff. Im Vordergrund: General Bosquet, der während des Angriffs verwundet wird. Schloss von Versailles

8. Obwohl die Schlachten im Kaukasus, im Baltikum, auf dem Balkan und im Fernen Osten stattfanden, war die Krim der entscheidende Schauplatz der Operationen. Die russische Armee versuchte wiederholt, die Blockade von Sewastopol zu durchbrechen, aber aufgrund des Mangels an moderner Verkehrsinfrastruktur im Süden, enormer logistischer Probleme, des überwältigenden Vorteils der anglo-französischen Flotte und der Unentschlossenheit der russischen Militärführung scheiterten sie alle.

Während die Garnison von Sewastopol unaufhaltsam schrumpfte, verstärkten sich die alliierten Streitkräfte im Frühjahr 1855 durch mehrere zehntausend Soldaten des Königreichs Sardinien, das in den Krieg eintrat. Dennoch hielt die Stadt heldenhaft den Bombardierungen und Angriffen stand. Die Verteidigung des Hauptstützpunktes der Schwarzmeerflotte, die insgesamt 349 Tage dauerte, endete am 11. September 1855, kurz nach dem Verlust des wichtigen Malachowyj-Hügels.

Teilnehmer der Pariser Konferenz von Edouard Louis Dubufe. Museum für die Geschichte Frankreichs

Obwohl die russische Armee die wichtige türkische Festung Kars im Kaukasus einnehmen konnte, besiegelte der Fall von Sewastopol den Ausgang des gesamten Feldzugs. Ende 1855 wurden die Feindseligkeiten an allen Fronten allmählich eingestellt, und die Parteien begannen mit Verhandlungen.

Im Rahmen des Pariser Friedensvertrags vom 30. März 1856 musste Russland das Protektorat über die Walachei, das Fürstentum Moldau und Serbien aufgeben und gab den Türken Kars und eine Reihe von besetzten Festungen zurück. Außerdem wurde ihm untersagt, eine Marine im entmilitarisierten Schwarzen Meer zu unterhalten (das Verbot wurde 1871 aufgehoben). Im Gegenzug erhielt sie alle von den Alliierten beschlagnahmten Gebiete zurück unter ihre Kontrolle.

Alexander II. in seinem Arbeitszimmer im Winterpalast. Fotograf S.L. Lewizkij. Public domain

Der Krimkrieg war für Russland keine geopolitische Katastrophe, aber er versetzte dem Finanzsystem des Reiches einen schweren Schlag. Er zeigte auch die dringende Notwendigkeit groß angelegter Umgestaltungen im militärischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich, mit denen Zar Alexander II., der am 2. März 1855 seinem verstorbenen Vater auf den Thron folgte, bald begann.



