Warum wurde Nikolaus I. der „Gendarm von Europa“ genannt?

Der unbeugsame Autokrat, der „Henker“, der Revolutionäre hinrichtete, der „Vater der russischen Bürokratie“ – so wurde Nikolaus I. in seiner Heimat genannt. Im Ausland erhielt er jedoch einen anderen Spitznamen – „Gendarm von Europa“ – und so ging er in die Geschichte ein.

Die Regierungszeit von Nikolaus I. (1825-1855) kann man als kompliziert und umstritten bezeichnen. Das war auch der Zar selbst. Aber er ging in die Geschichte ein, sowohl in Russland als auch in Europa, und zwar mit überwiegend negativen Beinamen.

Wie hat Nikolaus den Thron bestiegen?

Nikolaus war der dritte Sohn des Zaren Paul I. und Enkel von Katharina II. – und der letzte in der Thronfolge. Er war also nicht auf den Thron vorbereitet und wurde daher kaum in die Staatsgeschäfte der Familie einbezogen. Wie andere Großfürsten verfügte er über eine ausgezeichnete militärische Ausbildung, und vor seiner Thronbesteigung war er Pate mehrerer Gardeeinheiten und Chefingenieur der russischen Armee gewesen.

Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Im Jahr 1825 starb plötzlich sein älterer Bruder, der Zar Alexander I. Der mittlere Bruder, Konstantin, befand sich zu diesem Zeitpunkt in Warschau und weigerte sich, sowohl den Thron zu besteigen, als auch formell abzudanken. Während Konstantin noch zögerte, war ihm in der Hauptstadt bereits von den Militärs und sogar von Nikolai Pawlowitsch (dem späteren Zaren Nikolai I.) selbst vereidigt worden. Dies gab auch den Anhängern der beiden „Erben“ Zeit, ihre Kräfte zu sammeln.

Porträt des Großfürsten Nikolai Pawlowitsch, 1847, Egor Botman. Public domain Public domain

Unter dem Druck der Familie und der Eliten beschloss Nikolai Pawlowitsch schließlich zu handeln: Er erklärt sich selbst zum Zaren und legt den 14. Dezember als Tag der neuen Vereidigung fest. An diesem Tag brachten die Rebellen (die später den Beinamen Dekabristen erhielten) einen Teil des Militärs aus ihren Kasernen auf den Senatsplatz vor dem Winterpalast – um angeblich die Rechte Konstantins zu schützen, von dem Nikolaus den Thron übernommen hatte. Doch ihr Plan scheiterte: Die Armee unterstützte die Aufständischen nicht und die Meuterei wurde niedergeschlagen. Die fünf Aufwiegler wurden durch den Strang hingerichtet. Mit dieser blutigen Episode begann Nikolaus’ Herrschaft.

Was für ein Herrscher war er?

Nikolaus I. war der festen Überzeugung, dass die Monarchie die einzige Regierungsform war, die für Russland geeignet sei. Folglich hielt er jede Veränderung mit einer liberalen Ausrichtung für verhängnisvoll. Er war konservativ, seine Staatspolitik wurde durch drei Postulate beschrieben: Autokratie, Orthodoxie und Volkstum (eine Paraphrase des militärischen Slogans des frühen 19. Jahrhunderts Für Glaube, Zar und Vaterland).

"Einzug der russischen Truppen in Paris. März 31, 1814", unbekannter Künstler. Das Nationale Puschkin-Museum, St. Petersburg/Public Domain Das Nationale Puschkin-Museum, St. Petersburg/Public Domain

„Nikolaus hatte es sich zur Aufgabe gemacht, nichts zu verändern, nichts Neues in die Grundlagen einzuführen, sondern nur die bestehende Ordnung aufrechtzuerhalten, die Lücken zu füllen“, so beschreibt der bekannte russische Historiker Wassili Kljutschewskij seine Politik.

Er konzentrierte die Verwaltung des Landes in seinen eigenen und in den Händen seiner Minister, denen die Beamten tadellos untergeordnet waren (ihre Zahl wurde drastisch erhöht). Die Beteiligung der Gesellschaft an diesem Prozess war ausgeschlossen. Und um genau zu wissen, wovon diese Gesellschaft lebte, und um sie zu kontrollieren, schuf er eine neue Einrichtung – die eigene Kanzlei Seiner Kaiserlichen Majestät. Ihre Dritte Abteilung trug den Beinamen Geheimpolizei. Sie überwachte „unzuverlässige Elemente“, zensierte Literatur und Journalismus und erstattete dem Zaren regelmäßig Bericht.

Aufruhr auf dem Senatsplatz am 14. Dezember 1825, Karl Kollmann, 1830er Jahre. Staatliches Historisches Museum/Public Domain Staatliches Historisches Museum/Public Domain

Der Aufstand der Dekabristen prägte seine Herrschaft nachhaltig: „Er betrachtete die Geschehnisse als göttliche Vorsehung – und beschloss, dass Gott ihn dazu berufen hatte, gegen die revolutionäre Ansteckung nicht nur in seinem Land, sondern auch in Europa zu kämpfen: Er betrachtete das Komplott der Dekabristen als Teil eines gesamteuropäischen Komplotts“, erklärt der Historiker Leonid Ljaschenko. Dieser Glaube an eine revolutionäre Bedrohung bestimmte seine Außenpolitik.

Warum erhielt er den Spitznamen Gendarm ?

So kam Nikolaus I. auf den Thron. Er war davon überzeugt, dass das Russische Reich von der Revolution bedroht sei und dass diese aus dem Westen kommen würde. Er war der Meinung, dass eine ruhige und starke Macht in den europäischen Staaten im Interesse Russlands sei. Als eine weitere Revolution Europa erschütterte, sah es der russische Zar daher als seine heilige Pflicht an, sie zu bekämpfen und schnell zu reagieren.

Nikolaus I. kündigt seiner Garde den Aufstand in Polen an, 1830, Georg Benedikt Wunder Public Domain Public Domain

So schlug die russische Armee im Jahr 1830 den polnischen Aufstand gegen die russische Macht mit aller Härte nieder. Der nächste revolutionäre Wind wehte 1848 aus Frankreich, als König Louis-Philippe I. gestürzt und die Zweite Republik ausgerufen wurde. Von Frankreich aus griff die revolutionäre Stimmung auf andere Länder über – Italien und Österreich. Eine Woche nach dem französischen Aufstand bat das österreichische Kaiserhaus Franz Joseph den russischen Zaren um Hilfe gegen den ungarischen Aufstand, der zur Auflösung von Österreich-Ungarn und zur Bildung einer Koalition gegen Russland führen könnte. Nikolaus I. war über die Situation entsetzt und schickte 1849 170.000 russische Soldaten und Offiziere nach Wien, um dort zu helfen. Diese militärische Intervention spielte eine wichtige Rolle bei der Niederschlagung der Unabhängigkeitsbestrebungen der Ungarn.

Damals begann die europäische Presse, Nikolaus als Gendarm von Europa zu bezeichnen. Später wurde dieser Ausdruck in der sowjetischen Geschichtsschreibung mit Wladimir Lenin in Verbindung gebracht, der in einem Artikel aus dem Jahr 1908 mit dem Titel Die Ereignisse auf dem Balkan und in Persien ebenso feststellte, dass Russland 1849 die Rolle eines europäischen Gendarmen gegen einige europäische Länder spielen musste.

Porträt von Kaiser Nikolaus I., 1835, Franz Krüger. Sotheby's, London/Public Domain Sotheby's, London/Public Domain

So oder so, die Revolution ging damals nicht über die Grenzen des Russischen Reiches hinaus. Das Regime von Nikolaus I. wurde durch seine Überschätzung der Macht in einem anderen Krieg erschüttert – dem Krimkrieg gegen das Osmanische Reich 1853-1856. Dort machte er einige katastrophale Fehler und erlitt infolgedessen eine Niederlage, die das Vertrauen in sein Regime selbst unter konservativen Loyalisten in Russland untergrub.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.