Die Dritte Abteilung: Warum wurde die russische Geheimpolizei aufgelöst?

In den Augen der Zeitgenossen war die allmächtige Dritte Abteilung, die Geheimpolizei des zaristischen Regimes, nichts weiter als ein „Unterdrücker der Freiheiten“ und ein Hort von Spitzeln. Trotz dieses „vorteilhaften“ Rufs wurde sie schließlich aufgelöst. So ist sie entstanden.

Spitzel als Hüter der Moral

Die Dritte Abteilung der Kanzlei Seiner Kaiserlichen Majestät war ein unermüdliches Auge des Herrschers, das versuchte, das Leben aller seiner Untertanen zu überwachen. Die Agenten der Geheimpolizei sammelten sorgfältig den gesamten Klatsch und Tratsch der Stadt, weshalb ihre Dokumente eine wahre Schatzkammer und Enzyklopädie des russischen Lebens sind. Aber das Andenken an die Dritte Abteilung ist ganz anders.

Alexander Benckendorff, 1835 Public Domain Public Domain

Am 14. Dezember 1825 versuchten Vertreter prominenter Adelsfamilien, die später als Dekabristen bezeichnet wurden, die ungeklärte Thronnachfolge zu nutzen, um einen Militäraufstand zu organisieren und den zukünftigen Zaren Nikolaus I. zu beseitigen. General Alexander Benckendorff, der Held des Krieges gegen Napoleon und Freund des Zaren, spielte eine besondere Rolle bei der Niederschlagung des Aufstands. Am Tag der Erhebung befehligte er einen Teil der Regierungstruppen und war dann Mitglied der Untersuchungskommission im Fall der Dekabristen.

Im Jahr 1826 leitete Benckendorff eine neue politische Untersuchungsstelle – die Dritte Abteilung der kaiserlichen Kanzlei. Außerdem richtete er das Amt des Direktors der Gendarmerie ein (das er selbst innehatte) und schuf 1827 das unabhängige Gendarmeriekorps. So wurden die höhere Polizei und die Gendarmerie unter dem Kommando einer einzigen Person zusammengelegt.

Das Gebäude in St. Petersburg, in dem die Dritte Abteilung untergebracht war, Fontanka-Damm, 16. GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Nach den Plänen Benckendorffs sollte er nicht nur den Thron schützen, Unruhen bändigen und abweichende Meinungen ausrotten, sondern vor allem der Gesellschaft nützen: Veruntreuungen aufdecken und bürokratische Missstände bekämpfen.

Welchen Ruf hatte die Dritte Abteilung?

Die Behörden versuchten, die Andersdenkenden von gestern zu rekrutieren. Benckendorff lud den Dichter Alexander Puschkin in die Dritte Abteilung und dessen Bruder Lew in die Gendarmeriedivision ein. Doch die Aristokratie hatte es nicht eilig, auf diesen Aufruf zu reagieren, denn fünf Dekabristen wurden gehängt und ihre Kameraden, die ebenfalls aus adligen Familien stammten, in die Verbannung geschickt. Der Ruf des Ministeriums war in dieser Hinsicht bereits angeschlagen und der Polizeiberuf selbst war in der russischen Gesellschaft ohnehin weithin verpönt. Ein Zeitgenosse beschrieb Benckendorff und dessen engen Mitarbeiter Leontius Dubelt so: „Es gab eine Zeit, in der jedes Wort, das zur Verteidigung dieser beiden Männer gesagt wurde, den Verteidiger selbst nur beflecken konnte, indem es ihn der Unterwürfigkeit oder der Nähe zur Dritten Abteilung verdächtigte. Angeblich weigerte sich Benckendorffs eigener Adjutant, ihm zu dienen, weil er öffentliche Kritik befürchtete.“

Die Uniformen des Gendarmeriekorps. Public Domain Public Domain

Anfangs waren weniger als 20 Männer in der Dritten Abteilung tätig, bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1880 waren es 72. Sie überwachten Ausländer, Revolutionäre, Studenten, Schriftsteller, Sektierer und Fälscher, betrieben Spionageabwehr und Zensur, schrieben Berichte über die öffentliche Stimmung und alle bedeutenden Ereignisse auf dem Territorium des Russischen Reiches.

Die Geheimpolizei hatte noch eine weitere unerwartete, aber wichtige Aufgabe: die Lösung von Familienkonflikten. So verteidigten beispielsweise 1870 der Gendarmerie-Oberstleutnant Knop und sein Vorgesetzter, Graf Pjotr Schuwalow, der für die Dritte Abteilung zuständig war, Julia Graves, die Frau des berühmten Marinemalers Iwan Aiwasowski, die von ihrem Mann fast zu Tode geprügelt worden war. Die Intervention der Abteilung reichte aus, um die Leidenschaft des aufbrausenden Künstlers zu bändigen und die Sicherheit der unglücklichen Frau und ihrer Töchter zu gewährleisten.

Puschkin und Benckendorff von Alexander Kitajew. Mikhail Ozersky/Sputnik Mikhail Ozersky/Sputnik

Was wurde schließlich aus der Dritten Abteilung?

Ende der 1870er Jahre war der revolutionäre Terror über Russland hereingebrochen und die Dritte Abteilung war nicht mehr in der Lage, ihn zu bändigen. Der ehemalige Revolutionär Leo Tichomirow, der sich von seinen Überzeugungen losgesagt hatte, schrieb über diese Zeit: „Die Dritte Abteilung war in einem schwachen und unorganisierten Zustand, und man kann sich nur schwer eine politische Polizei vorstellen, die so heruntergekommen ist wie die damalige. Die Verschwörer hätte sich gefreut, wenn man diese Polizeitruppe am Leben erhalten hätte – mit ihr könnte man bei einem ernsthaften Putschplan Wunder bewirken...“

Auf Alexander II. wurden elf Attentate verübt. 1880, auf dem Höhepunkt dieser blutigen Jagd, als die Machtlosigkeit der Dritten Abteilung offensichtlich wurde, schaffte man sie schließlich ab und ersetzte sie durch die Polizeidirektion in der Struktur des Innenministeriums. Doch die getroffenen Maßnahmen konnten den Zaren nicht mehr retten, und am 1. März 1881 wurde er ermordet.

Die Ermordung von Alexander II. Public Domain Public Domain

Im Laufe der Jahre wurde der revolutionäre Terror immer stärker, so dass die Zeitungsredakteure zuweilen Nachrufe auf neu ernannte Gouverneure vorbereiteten. Und Innenminister zu sein bedeutete manchmal, ein Todesurteil für sich selbst zu unterzeichnen. Benckendorffs Nachfolger, die Beamten der Polizeidirektion, hatten also keine Zeit, Energie oder Lust mehr, sich mit belanglosen Alltagsproblemen zu beschäftigen.

