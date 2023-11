Wie Peter der Grosse die russischen Frauen vor giftigen Kosmetika rettete

Der französische Diplomat Foix de la Neuville schrieb 1689, dass die in Russland lebende Frau von Andrej Artamonowitsch Matwejew, Anna (geborene Anitschkowa), „die einzige Frau in diesem Land ist, die kein Bleiweiß benutzt und nie Rouge aufträgt, so dass sie recht gut aussieht“. Während andere adlige russische Frauen weiterhin ihre Augenbrauen nachzogen und ihre Gesichter bleichten, strahlte Matwejews Frau mit natürlicher Schönheit.



Andrej Matwejew war der Sohn des Bojaren Artamon Matwejew (1625-1682), Regierungschef unter Alexej Michailowitsch und „der erste russische Europäer“. Das Haus der Matwejews war mit ausländischen Möbeln eingerichtet und mit europäischen Gemälden behängt, und die Frau von Artamon Matwejew war eine Schottin, Jewdokia Hamilton, deren Vorfahre Lord Thomas Hamilton 1542 nach Moskowien ausgewandert war. Der Nachkommin einer solchen Familie war es natürlich gestattet, sich „europäisch“ zu verhalten.

Artamon Matwejew war der Herr des Hauses, in dem Natalia Naryshkina, die Mutter von Peter dem Großen, aufwuchs. Später führte Zarin Natalia viele Neuerungen in den Haushalt ein – sie sah sich Theateraufführungen an, tanzte und fuhr in einer offenen statt in einer geschlossenen Kutsche vor.

Natalia Naryschkina, Mutter von Peter dem Großen Eremitage-Museum Eremitage-Museum

Ihr Sohn, Zar Peter Alexejewitsch, mochte das traditionelle Moskauer Russland nicht, einschließlich der Pomade, der puppenhaften, adligen Damen, die unbeholfen und eingeengt in ihren bodenlangen Kleidern waren. Ihm gefielen europäische Koketten in Kleidern mit Dekolleté viel besser – und Peter führte solche Kleider mit seinen Reformen ein.

„Das weibliche Geschlecht ist verpflichtet, deutsche Kleidung zu tragen.“

Natürlich drang bereits unter Peters Vater Zar Alexej und unter seinem älteren Bruder Zar Fjodor die europäische Kleidermode nach Russland ein. Aber nur bei der Männertracht. Die Kleidung der Frauen blieb streng traditionell und ähnelte der der Männer – viele Schichten, langärmelige Kleider, Dubljonkas (Pelzmäntel mit dem Pelz auf der Innenseite sowie Daunen an den Manschetten und am Kragen).

Porträt der Zarewna Natalija Alekseevna, der Schwester Peters des Großen. Iwan Nikitin, um 1714-1715 Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Frauen unterschieden sich von Männern nur durch grobe Kosmetik – Bleiweiß wurde in mehreren Schichten aufgetragen und durch Abziehen der Schichten mit einem speziellen Schaber korrigiert.

Peter begann mit der Reform der russischen Tracht wenige Tage nach seiner Rückkehr von der Großen Gesandtschaft nach Europa und direkt während der Hinrichtung der Strelizen. Am 29. August 1698 erließ er das Dekret Über das Tragen deutscher Kleidung, über das Rasieren von Bärten und Schnurrbärten. Warum gerade während der Hinrichtung der Strelizen, der rebellischen Moskauer Garde? Wir müssen annehmen, dass der Gesetzgeber damit betonte: Wir zerstören die alte Ordnung und verbieten, sie in Zukunft zu pflegen.

Die folgenden Dekrete über neue Kleidung wurden 1700, 1701 und 1705 erlassen. In Moskau wurden Schaufensterpuppen in europäischer Kleidung an den Fassaden der Weißen Stadt aufgestellt, damit jeder verstehen konnte, wie man sich kleiden sollte. Und für „falsche“ Kleidung in den Städten gab es eine satte Geldstrafe – 40 Kopeken von Fußgängern, 2 Rubel von Reitern (16 Kilo Fleisch kosteten damals 30-40 Kopeken). In dem Erlass hieß es gesondert über Frauen: „Das weibliche Geschlecht aller Ränge ist verpflichtet, deutsche Kleidung zu tragen.“

Eine Versammlung unter Peter dem Großen, von Stanislaw Chlebowskij Russisches Museum Russisches Museum

Trotz anfänglicher Proteste und sogar Revolten kam die deutsche Kleidung in Mode. Und ab 1717 begann Peter, Versammlungen abzuhalten, bei denen er und seine Frau Katharina durch ihr persönliches Beispiel zeigten, wie man sich kleidet, tanzt und amüsiert. Aber wie wirkte sich das alles auf die Kosmetik der Frauen aus?

„Man hätte sie für eine reisende Schauspielerin halten können.“

Die deutsche Frauenkleidung des frühen 18. Jahrhunderts bedeutete entblößte Arme, in unterschiedlichem Maße tiefe Dekolletés und Ausschnitte auf dem Rücken, und natürlich Kopfbedeckungen und Frisuren. Ein solches Bild war unvereinbar mit der Kosmetik für russische Frauen im siebzehnten Jahrhundert – es wäre zu teuer gewesen, die Brüste und Arme zu bleichen. Außerdem war es unmöglich, mit dickem Make-up zu lachen und zu tanzen – und das hatten die Moskauer Bojarinnen noch nie in der Öffentlichkeit getan.

Als das Tanzen zu einem öffentlichen Vergnügen wurde und die Fähigkeit zu tanzen zu einer Mode des Adels wurde, änderte sich auch das Tempo, in dem sich eine russische Frau bewegte. Im moskowitischen Russland musste eine Schönheit wie ein Pfau einherstolzieren – ihre Beine waren durch ein langärmeliges Kleidungsstück verdeckt, es war, als würde sie langsam schweben und im Allgemeinen unbeweglich bleiben. Im Gegensatz dazu waren die Schönheiten des achtzehnten Jahrhunderts mit entblößten Armen und Rücken in ständiger Bewegung, flirteten, lachten und tanzten. Das Haar, das die russischen Frauen unter ihrer Kleidung versteckten, weil sie es als Teil ihres nackten Körpers betrachteten, wurde in der neuen Mode zum Material für modische Frisuren, zur Grundlage für das Tragen extravaganter Perücken und Kopfbedeckungen.

„Marie Antoinette“ von Sofia Coppola Sofia Coppola/American Zoetrope, 2005 Sofia Coppola/American Zoetrope, 2005

Natürlich fehlte es den russischen Damen anfangs nicht nur an Geschmack, sondern auch an geschickten Schneidern, um das alles zusammenzustellen. Ausländische Schneider und Modeschöpfer begannen erst in den 1710er-1720er Jahren, russische Näherinnen und Schneider auszubilden, um neue Schnitte anzufertigen. Deshalb sahen selbst die führenden Staatsmänner in Europa kurios aus. Die Historikerin Irina Klimowizkaja zitiert in ihrem Artikel über Peters Mode-Reformen die Worte der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth, die den Zaren und die Zarin bei ihrem Besuch in Berlin 1719 gesehen hatte. „Das Kleid, das sie trug, wurde höchstwahrscheinlich in einem Geschäft auf dem Marktplatz gekauft. Es war in einem altmodischen Stil gehalten und mit Silber und Pailletten besetzt. Nach ihrer Kleidung zu urteilen, könnte man sie für eine deutsche reisende Schauspielerin halten“, schrieb ein Berliner Modezar über die russische Zarin.

„Wie eine echte Russin.“

Es sollte noch 20 bis 30 Jahre dauern, bis die russischen Modeschöpfer mit den europäischen Couturiers konkurrieren konnten. Mitte des 18. Jahrhunderts war die Bleiche von der Mode eines natürlichen Teints abgelöst worden, den man mit Hilfe von gesundheitsfördernden Kräutermitteln zu erhalten versuchte.

Um das Gesicht weißer zu machen, wurde die Haut mit gedämpfter Milch, Gurkenlake und Kornblumensud gewaschen. Der Kulturologin Oxana Majakowa zufolge wurden zur Reinigung der Haut Talköl, Salben auf der Basis von Eiweiß und Öle aus blühenden Weizenähren verwendet.

Porträt der jungen Elisabeth Petrowna, Tochter von Peter dem Großen und russische Kaiserin von 1741 bis 1761, von Iwan Nikitin, um 1720 Russisches Museum Russisches Museum

Katharina die Große erinnerte sich, dass sie in ihrer Jugend unter Akne und Pickeln im Gesicht litt, aber ihr Leibarzt half ihr: „Er zog ein kleines Fläschchen mit Talköl aus seiner Tasche und sagte mir, ich solle einen Tropfen in eine Tasse Wasser geben und mein Gesicht von Zeit zu Zeit damit waschen, ungefähr einmal die Woche. Tatsächlich reinigte das Talköl mein Gesicht und nach zehn Tagen konnte ich mein Gesicht zeigen.“ Er wurde auch Pulver aus getrockneter Distel benutzt, das man auf das Gesicht rieb, um sich zu erfrischen.

Aber das berühmteste russische Heilmittel für ein frisches Gesicht und eine frische Haut, das von allen verwendet wurde – von den Bäuerinnen bis zur Zarin – war das Einreiben mit Schnee und Eis. Bei den Bäuerinnen war das verständlich: In den langen, kalten Wintern gingen sie regelmäßig in die Banja und tauchten in Eislöcher oder Schneewehen. Aber der Adel stand dem nicht nach. Adrian Gribowskij, der Kabinettssekretär von Katharina II., sagte, dass „die Kaiserin sich beim Aufsetzen der Haube Eis ins Gesicht rieb“.

Die Irin Martha Wilmot, die zu Katharinas Zeiten Russland besuchte, schrieb: „Jeden Morgen bringe ich mir einen Teller Eis mit, der so dick wie ein Glas ist, und ich reibe mir, wie eine echte Russin, die Wangen ein, woraus, wie mir versichert wird, ein guter Teint entsteht.“

Martha Wilmot Gemeinfrei Gemeinfrei

Gleichzeitig wurden Rouge und Puder nicht vernachlässigt – nur wurden sie jetzt nach europäischen Rezepten und nicht auf der Basis von Blei und Quecksilber hergestellt. Unter Katharina arbeiteten in Russland vier Puderfabriken und fünf Rougefabriken, außerdem wurden ausländische Kosmetika verkauft. Ein Glas Rouge war immer noch sehr teuer: 80 Kopeken, während ein einfacher Mann mit 10-12 Kopeken eine herzhafte Mahlzeit in einer Taverne einnehmen konnte. Aber, schreibt Marina Bogdanowa, „sich so zu schminken, wie es die Urgroßmütter taten, war für die Modenarren der neuen Zeit undenkbar und lächerlich. Die Kosmetik wurde vielfältiger: Rouges wurden bereits nach Schattierungen unterschieden, von Scharlachrot bis Zartrosa und die modebewusste Frau konnte sich den richtigen Ton aussuchen, den sie zu den Bändern oder dem Kleid brauchte“.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurden in Russland Bücher und Zeitschriften für modebewusste Frauen populär, zunächst meist in Übersetzung. In ihnen konnte man Rezepte für selbst hergestellte Puder, Cremes und Lotionen finden, und die russischen Damen begannen, sie aktiv zu nutzen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehörte grelles Make-up der Vergangenheit an. Der natürliche Look, nur leicht mit Puder angerührt, kam wieder in Mode, und als das beste Rouge galt die natürliche Wangenröte.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.