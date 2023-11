Zweiter Weltkrieg: Mit welcher westlichen Ausrüstung kämpfte die Rote Armee?

Die UdSSR war den Alliierten vor allem für die Lieferung von Lastwagen und Automobilen dankbar. Der Roten Armee fehlte es an eigenen zuverlässigen und leistungsstarken Fahrzeugen.

Während des Zweiten Weltkriegs stellten die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Kanada der UdSSR Zehntausende Panzer, gepanzerte Mannschaftstransportwagen, Jagdflugzeuge und Bomber, Schiffe, Lastwagen und Armeefahrzeuge als Militärhilfe zur Verfügung.

Die UdSSR war den Alliierten vor allem für Studebaker-Lastwagen und Willys-Armeefahrzeuge dankbar. Angesichts der beklagenswerten Transportkapazitäten der Roten Armee wurden sie zu einer echten Rettung für sie.

Obwohl die westliche Militärausrüstung nicht zur Hauptschlagkraft der Roten Armee wurde, trug sie wesentlich zum Sieg über Nazi-Deutschland an der Ostfront bei.

Panzer

Die westlichen Alliierten lieferten über zehntausend Panzer: die britischen Matildas, Cromwells, Tetrarchs, Churchills und Valentines sowie die amerikanischen Shermans, Stuarts und Lees.

Sowjetischer Valentine-Panzer Archivbild Archivbild

In der Roten Armee schätzte man die westlichen Panzerfahrzeuge wegen ihres hohen Komforts. Gleichzeitig waren die Zuverlässigkeit und die Kampfeigenschaften einiger alliierter Panzer nicht immer optimal.

US-amerikanische Sherman-Panzer Archivbild Archivbild

Die sowjetischen Panzerfahrer schätzten die gedrungenen britischen Valentines und die großen amerikanischen Shermans, die eine hohe Kampffähigkeit mit komfortablen Bedingungen für die Besatzungen verbanden. Auf diese Kampffahrzeuge entfiel der Löwenanteil aller Lieferungen von gepanzerten Fahrzeugen an die UdSSR.

Jagdflugzeuge

Etwa 14.000 Kampfflugzeuge kamen während des Krieges aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien in die Sowjetunion. Viele westliche Flugzeuge erwiesen sich jedoch als veraltet und konnten nicht auf Augenhöhe mit den neuesten deutschen Messerschmitts kämpfen.

Britisches Jagdflugzeug Hurricane Archivbild Archivbild

So erwiesen sich zum Beispiel die acht Maschinengewehre der britischen Hurricane als so nutzlos, dass die Nazis den Sowjets sogar eine ätzende Botschaft schickten, in der sie sie aufforderten, „den Lack der deutschen Tragflächen nicht zu zerkratzen“. Die Bewaffnung musste durch sowjetische Waffen ersetzt werden.

US-amerikanisches Jagdflugzeug Aerocobra Archivbild Archivbild

Die amerikanische Aerocobra hingegen gefiel den sowjetischen Piloten. Die führenden Fliegerasse der Luftstreitkräfte der Roten Armee, Grigorij Retschkalow und Alexander Pokryschkin, errangen die meisten ihrer Siege mit diesem Jagdflugzeug.

Bomber

Die westlichen Alliierten lieferten etwa 3.700 Bomber. Der Löwenanteil davon waren Flugzeuge aus den Vereinigten Staaten.

Die sowjetischen Piloten schätzten amerikanische A-20-Bomber Igor Bubin Igor Bubin

Die sowjetischen Piloten schätzten die effizienten, komfortablen und leicht zu steuernden amerikanischen A-20 und B-25 sehr. Diese bewährten sich hervorragend in der sowjetischen Front- und Marinefliegerei sowie auf Langstreckenflügen.

Britischer Handley Page H.P.52 Hampden-Bomber Imperial War Museum Imperial War Museum

Ganz anders verhielt es sich mit den britischen Hampdens. „Das sind Särge“, sagte der Pilot Alexej Gusjew über sie. „Es war beängstigend, sie zu fliegen. Es war sogar beängstigend, sich ihnen zu nähern...“

Gepanzerte Mannschaftstransporter

Während des Krieges verfügte die Rote Armee nicht über eigene gepanzerte Mannschaftstransporter – sie wurden in der UdSSR bis zu diesem Zeitpunkt praktisch nie entwickelt.

US-amerikanischer gepanzerter Mannschaftstransporter M3A1 Arkady Shaikhet Arkady Shaikhet

Die USA und Großbritannien lieferten mehr als 16.000 gepanzerte Mannschaftstransporter an die UdSSR. Und während die Halbkettenfahrzeuge M2, M5 und M9 hauptsächlich zum Schleppen von Artilleriegeschützen verwendet wurden, kamen die britischen Universals und die amerikanischen M3A1 Scouts aktiv bei Aufklärungsangriffen, der Einnahme wichtiger Übergänge und der Verfolgung von sich zurückziehenden deutschen Truppen zum Einsatz.

Britischer gepanzerter Mannschaftstransporter Universal Archivbild Archivbild

Die zuverlässigen, komfortablen und gut bewaffneten amerikanischen Scouts wurden zu den beliebtesten gepanzerten Mannschaftstransportern in der Roten Armee. Sie waren es, die oft die Fahrzeuge der größten sowjetischen Militärkommandeure bewachten.

Schiffe

In die UdSSR wurden von den Alliierten mehr als 500 große und kleine U-Boot-Jäger, Minenjäger, Landungs- und Patrouillenschiffe, Torpedoboote, Schlepper, Tanker und Frachtschiffe geliefert. Sie spielten eine wichtige Rolle bei den Kämpfen gegen die Deutschen in der Ostsee, der Nordsee und dem Schwarzen Meer sowie gegen die Japaner im Pazifik.

US-amerikanisches Torpedoboot Vosper Revyakin F.P. Revyakin F.P.

Mit dem Verlust der wichtigsten Schiffbauunternehmen in der Ukraine wurde der westliche Nachschub zur wichtigsten Quelle für den Nachschub der Überwasserstreitkräfte der UdSSR-Marine.

US-amerikanisches Torpedoboot Elko Gemeinfrei Gemeinfrei

Dennoch war die sowjetische Führung nicht von allen westlichen Rüstungslieferungen begeistert. So äußerte sich der Ingenieur Konteradmiral Alexander Jakimow in einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Schiffbauunternehmens Higgins Industries über die amerikanischen Torpedoboote: „Das Marinepersonal bewertet die Torpedoboote, die sie erhalten wie folgt: Vosper – mäßig, Higgins – gut, Elko – ausgezeichnet.“

Kraftfahrzeuge

Zu Beginn des Einmarsches der Wehrmacht in die UdSSR waren die Transportkapazitäten in den sowjetischen Streitkräften beklagenswert. Es herrschte ein akuter Mangel an Fahrzeugen, und die verfügbaren Fahrzeuge zeichneten sich nicht gerade durch herausragende technische Eigenschaften aus.

BM-13N-Katjuscha basiert auf dem Studebaker-Auto TASS TASS

Etwa 400.000 Lastwagen, Traktoren, Reparatur- und Evakuierungsfahrzeuge, sowie Amphibien- und Armeefahrzeuge kamen aus Übersee in die Sowjetunion. Hier schätzte man sie wegen ihrer Zuverlässigkeit, ihres Komforts, ihrer einfachen und bequemen Steuerung, ihrer starken Motoren und ihrer hohen Geländegängigkeit.

Den größten Anteil (etwa 200.000 Stück) der durch die USA an die Rote Armee gelieferten Lastwagen hatte der Studebaker, der bei den Rotarmisten zudem am beliebtesten war. „Der einheimische ZIS war ein zweiachsiger Lastwagen, der bei schlechten Straßenverhältnissen oft stecken blieb. Der Studebaker war ein geländegängiger Laster mit Allradantrieb. Er war wendiger“, erinnerte sich Pawel Gurjewitsch, Leutnant der Mörserdivision.

Armeewagen Willy Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation

Ein weiterer Favorit der sowjetischen Soldaten war der Armeewagen Willys. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit (105 km/h), seiner Wendigkeit und seiner geringen Größe, die eine einfache Tarnung ermöglichte, war er bei den Kommandostäben und Aufklärern sehr beliebt.

Motorräder

Zu Beginn des Krieges gegen Nazideutschland war die Situation mit Militärmotorrädern in der Roten Armee alles andere als ideal. Es herrschte ein katastrophaler Mangel an ihnen, und es war unmöglich, die Produktion unter den Bedingungen der Evakuierung der Industrie in Sibirien aufzubauen.

Harley-Davidson Evgeny Khaldey/Sputnik Evgeny Khaldey/Sputnik

Die UdSSR wurde von den westlichen Verbündeten unterstützt. Unter allen Modellen, die von den USA und Großbritannien geschickt wurden, war die Harley-Davidson WLA-42 das erfolgreichste. Mit 21.000 Exemplaren war sie das meistverkaufte Militärmotorrad der Roten Armee.

Das „eiserne Pferd“ des amerikanischen Militärs zeichnete sich durch Zuverlässigkeit, hochwertige Teile, Komfort, einen starken Motor und Toleranz gegenüber minderwertigem Benzin aus. Im Gelände etwas unbeholfen, konnte es auf der Autobahn auf bis zu 110 km/h beschleunigen.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.