Welche Fremdsprachen wurden im zaristischen Russland gelehrt und warum? (TEIL 2)

Fremdsprachen mussten die Menschen schon immer lernen, und die Russen bilden da keine Ausnahme. Der Handel, die Ausbildung in Kunst und Handwerk, die Entwicklung der Wissenschaft und des Staatswesens und natürlich die Außenpolitik und die Kriege – all diese Bereiche erforderten zwangsläufig die Kommunikation in Fremdsprachen.

Französisch

Frankreich wurde unter Ludwig XIV. (1638-1715) zum wichtigsten militärischen und politischen Akteur Europas, und der Vertrag von Rastatt im Jahr 1714 war das erste internationale Dokument, das in französischer Sprache verfasst wurde. Schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts war die Kenntnis der französischen Sprache für jeden Diplomaten obligatorisch.

Französische Schneider aus dem 18. Jahrhundert, eine Illustration Gemeinfrei Gemeinfrei

Natürlich dienten die Franzosen als Träger einer großen Kultur als Gouvernanten und Erzieher adliger Kinder in ganz Europa, einschließlich Russland. Und nach der Französischen Revolution wurde Russland zu einem Zufluchtsort für Tausende von französischen Monarchisten, die in die Reihen der russischen Armee und der Zivilbeamten aufgenommen wurden. Außerdem begann sich Ende des 18. Jahrhunderts die Damen- und Herrenmode in Russland rasch zu entwickeln, und französische Friseure, Stylisten, Schneider und Köche erschienen in großer Zahl.

Französisch wurde zur Sprache der Oberschicht – und der gesamte höchste russische Adel sprach diese Sprache. Selbst ein armer Adliger, der fließend Französisch sprach, konnte in den höchsten Kreisen akzeptiert werden.

Französisch half dabei, den Inhalt von Gesprächen vor Dienern und anderen Vertretern der Unterschicht zu verbergen. Private Korrespondenz und Memoiren wurden auf Französisch verfasst, Liebesbriefe und Gedichte aus Sammelalben wurden auf Französisch geschrieben. Der Bruch in der Frankophonie kam erst nach dem Vaterländischen Krieg von 1812 gegen Napoleon, aber Französisch blieb fast bis zur Revolution eine der Hauptsprachen der gebildeten Gesellschaft.

Englisch

Englische Kaufleute, Waffenschmiede und Handwerker tauchten ab dem 16. Jahrhundert in Russland auf. Das Englische verbreitete sich jedoch nicht weit. Als Ende des 18. Jahrhunderts der Metallurg und Büchsenmacher Charles Gascoyne auf Einladung Katharinas II. nach Russland kam, um die karelischen Hüttenwerke zu leiten, verständigte er sich nur in seinem eigenen Kreis auf Englisch und benutzte für den Rest seines Lebens einen Dolmetscher für jede Unterhaltung mit seinen russischen Untergebenen. Aber alles änderte sich, nachdem Russland und das britische Empire im Krieg gegen Napoleon Verbündete geworden waren.

Iwan der Schreckliche zeigt dem englischen Botschafter Horsey seine Schätze von Alexander LItowtschenko, 1875 Alexander LItowtschenko Alexander LItowtschenko

Im 18. Jahrhundert kannten die russischen Liebhaber der britischen Literatur Englisch, aber schon zu Puschkins Zeiten wurde die Kenntnis dieser Sprache zum Kennzeichen eines brillant gebildeten Mannes. Puschkin selbst lernte Englisch, damit er Byron im Original lesen konnte. Nach dem Krieg gab es mehr Bücher in englischer Sprache, und eine englische Gouvernante wurde viel mehr geschätzt als eine französische. Ab der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts wurde an den Universitäten von Moskau, St. Petersburg und Kasan Englisch gelehrt, und Reisen nach England wurden für die gebildete adlige Jugend zur Pflicht.

Turk- („tatarische“) Sprachen

Einst gab es in Moskau ein ganzes Dorf von Dolmetschern – Tolmatschewskaja (Tolmatsch bedeutet in Altrussisch Dolmetscher). Es befand sich in Samoskworeschje – denn dieser Teil der Stadt war ein Zufluchtsort für viele „Tataren“, d.h. für verschiedene turksprachige Händler, Handwerker und andere Menschen. Tatarische und tolmatschewische Slobodas sind hier seit dem 14. Jahrhundert in Gebrauch, seit den Zeiten, als die Beziehungen zur Goldenen Horde begannen.

Die Baskaken von Sergej Iwanow. Wir sehen einen edlen mongolischen Reiter, den Basqaq, der Tribute einsammelt, und die russischen Bauern, die in einer Geste des Respekts vor ihm knien. Sergej Iwanow Sergej Iwanow

Die ersten „Tataren“ (in Anführungszeichen, denn ihre Ethnien waren sehr unterschiedlich, aber in Russland wurden sie alle als Tataren bezeichnet), Militärs und Kaufleute, die nach Russland reisten, nahmen ihre Tolmatschen mit. Sie ließen sich in Samoskworeschje oder in der Nähe nieder, denn kurz vor der Überquerung der Moskwa gab es Lager von südlichen Kaufleuten. So entstand die tolmatschewische Sloboda – ein lebendiger Austausch und eine Schule der Übersetzung vom Russischen ins Tatarische und zurück.



