4 Gründe, warum der russische Adel neben Russisch auch Französisch sprach

Im Russland des 19. Jahrhunderts war es üblich, dass alle Mitglieder des Adels Französisch miteinander sprachen. Selbst der militärische Konflikt mit dem napoleonischen Frankreich konnte diese Gewohnheit nur vorübergehend aufhalten.

Der russische Adel brauchte eine Sprache, die Diener nicht verstehen

Die erste Eremitage in Russland wurde auf Befehl von Peter dem Großen in Peterhof, einem Vorort von St. Petersburg, errichtet. „Eremitagen“ waren zu dieser Zeit Parkpavillons, die zur Erholung des Adels bestimmt waren. In diesen Pavillons konnten sich die Adligen vor ihren Dienern „verstecken“, weil sich die Diener nur in der ersten Etage aufhalten durften.

Eremitage in Peterhof Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Das Hauptmerkmal solcher Eremitagen (einschließlich der vom Peterhof) war ein Hebemechanismus, mit dem die von den Bediensteten zubereiteten Speisen vom ersten in den zweiten Stock gehoben wurden, damit die Bediensteten keine Gelegenheit hatten, das Gespräch ihrer Herrschaften mitzuhören.

Hebemechanismus in der Eremitage in Peterhof Staatliches Peterhof-Museum Staatliches Peterhof-Museum

Peter der Große und seine Freunde speisten bei vielen Gelegenheiten in dieser Eremitage. Sie sprachen kein fließendes Französisch, aber viele Gründe verlangten nach einer anderen Sprache. Wenn Sie über Millionen von Rubeln oder Millionen von Leben sprachen, wollten sie nicht, dass Ihr Empfangsdiener oder das Spülpersonal darüber tratscht. Französisch wurde eine solche Sprache für den Adel. Warum nicht Englisch oder Deutsch, wo es doch im russischen Reich viele Deutsche gab?

Französisch wurde in der Politik zu einer internationalen Sprache in Europa

Im Europa der Moderne (ab 1500) war Latein die internationale Sprache der Wissenschaft und Diplomatie. Die Kenntnis dieser Sprache, die komplex und schwer zu beherrschen ist, zeichnete die hochgebildeten Menschen aus. Bis zum 18. Jahrhundert blieb Latein die bevorzugte Sprache der Wissenschaftler, aber in den internationalen Beziehungen trat an seine Stelle Französisch.

Die letzte Vertragsseite des Westfälischen Friedens gemeinfrei gemeinfrei

1539 wurde Französisch die Amtssprache in Frankreich, und ein knappes Jahrhundert später, 1635, wurde die Französische Akademie gegründet, um die französische Sprache zu reformieren. Eine Reihe bestimmter grammatikalischer Regeln wurde aufgestellt. 1648 wurden die Verträge über den Westfälischen Frieden, die ersten internationalen Dokumente von solcher Bedeutung, dass sie in französischer Sprache verfasst wurden.

Der Westfälische Frieden definierte die neue europäische Realität souveräner Staaten. Er markierte damit auch den Beginn einer Zeitepoche, in der Französisch die neue diplomatische Sprache war. Mitte des 17. Jahrhunderts lernten daher auch russische Diplomaten und Wissenschaftler Französisch.

Zahlreiche französische Lehrer kamen nach der Revolution von 1789 nach Russland

Im russischen Reich des 18. Jahrhunderts konnten nur die Reichsten ihren Kindern eine angemessene europäische Bildung bieten. Sie schickten sie zum Studium ins Ausland. Einfachere Adlige konnten einen Privatlehrer aus Frankreich einstellen - um auf deren Anwesen zu leben und sich um die Schüler zu kümmern. Musik, Tanz, Reiten und soziale Etikette wurden sowohl Jungen als auch Mädchen beigebracht; Jungen übten auch Fechten, während sich Mädchen auf die Kunst konzentrierten.

„Musikunterricht“ Ferdinand de Braekeleer Ferdinand de Braekeleer

Vor der Französischen Revolution waren viele dieser Lehrer Kleinkriminelle, Betrüger, zumindest hatten sie keine höhere Ausbildung. Einmal, im Jahr 1770, schreibt der russische Historiker Juri Lotman, erkannte ein französischer Gesandter in St. Petersburg in einem der „Lehrer“ seinen ehemaligen Kutscher wieder. Oder noch schlimmer: Einst hätte beinahe ein entkommener französischer Sträfling die Tochter eines Adeligen geheiratet, bevor er von gut gebildeten Russen entlarvt wurde. Dieser war wie alle französischen Sträflinge mit einer Lilie gebrandmarkt, der heraldischen Lilie der Bourbonen, die in Russland einen gebürtigen Bourbon-Prinzen auszeichnete.

Die Situation änderte sich nach der Französischen Revolution, als eine große Anzahl gebildeter Franzosen (einschließlich treu ergebener Monarchisten) aus ihrem Heimatland vor den Gräueltaten der Terrorherrschaft flohen. Sie waren im russischen Reich willkommen, einer absoluten Monarchie zu dieser Zeit, genau wie zuvor in Frankreich.

Ab dem späten 18. Jahrhundert war es für fast jede russische Adelsfamilie ein Muss, einen französischsprachigen Lehrer in der Familie zu beschäftigen. Sie waren nun besser ausgebildet und unterrichteten muttersprachliches Französisch und original-französische Manieren. Auf dem Land unterrichteten sie in Internaten, in den Hauptstädten und bei den reichsten Adelsfamilien wurden sie als Hauslehrer auf den Anwesen und Gutshöfen eingestellt.

Französischkenntnisse unterschieden den Adel von anderen

Der russische Adel des 19. Jahrhunderts sprach sehr schnell fließend Französisch. Für viele von ihnen war Französisch bequemer als Russisch. Sie schauten zur französischen Kultur auf. Ungefähr 70 Prozent der Bücher in einer russischen Adelsbibliothek waren auf Französisch. George Byron, William Shakespeare, Walter Scott, Heinrich Heine und andere europäische Autoren wurden von den Russen in den entsprechenden französischen Übersetzungen gelesen. Erst später im 19. Jahrhundert wurde die englische Literatur in ihrer Originalsprache in den Lehrplan eines russischen Adligen aufgenommen.

Ball zum 300. Jubiläum der Regierungszeit der Romanows Dmitri Kardowski Dmitri Kardowski

Französisch wurde ausschließlich in Liebesbriefen und in der privaten Korrespondenz verwendet, auch nachdem Nikolaus I. befohlen hatte, alle Staatsdokumente nur noch in russischer Sprache zu verfassen. Der russische Adel des 19. Jahrhunderts kann sicherlich als zweisprachig bezeichnet werden. Und die Französischkenntnisse erlaubten es ihnen schnell, sich gegenseitig zu erkennen - oder einen Betrüger unter sich zu entdecken.

