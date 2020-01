Strenges Protokoll: Ein Tag im Leben eines russischen Zaren

Zar Nikolaus II. liest eine Zeitung in seiner Residenz in Zarskoje Selo

Die russischen Herrscher waren die ersten Diener des Staates. Allein die protokollarischen Pflichten konnten einen in den Wahnsinn treiben. Wir beschreiben den Alltag eines Zaren.

Die russischen Kaiser hatten viel zu tun. Ihre Arbeit ist vergleichbar mit der moderner Bürovorsteher. Der russische Geschichtsprofessor Igor Simin hat den Arbeitsalltag der russischen Herrscher des 19. Jahrhunderts untersucht und war uns behilflich, für drei von ihnen einen Tagesplan aufzustellen.

Der Ablauf war abhängig von der Jahreszeit. Im Winter lebten die Kaiser im Winterpalast in St. Petersburg, und im Sommer zog es die kaiserliche Familie nach Zarskoje Selo, Peterhof oder ganz woanders hin. Die Uhrzeiten in unseren Plänen sind von Igor Simin natürlich nur geschätzt. Grundsätzlich hielten sich die Herrscher aber an einen strikten Zeitplan. Anders hätten sie es auch kaum geschafft, das riesige russische Reich zu regieren.

Nikolaus I.: Der Kontrolleur (1825-1855)

„Nachrichten von der Krim“ von A.A. Koslow. Zar Nikolaus I. in seinem Arbeitsraum im Winterpalast. Sputnik Sputnik

Der Tagesablauf von Nikolaus I. (1796-1855) wurde zur Grundlage für die nachfolgenden Routinen seines Sohnes und danach seines Enkels. Viele Zeitgenossen hielten viele der Punkte in Nikolaus‘ striktem Plan für rückständig, doch Nikolaus I. war ein misstrauischer Mensch und hielt es für besser, alles zu kontrollieren. Wir haben eine genaue Liste seiner Aufgaben zusammengestellt.

7 Uhr morgens: aufstehen, waschen und baden

7:30 Uhr: tägliche Gesundheitsuntersuchung durch Hofärzte

7: 30 - 8: 00 Uhr: Tee und dazu fünf Gurken

8.00 Uhr: die Minister erstatten dem Kaiser Bericht

10 - 11 Uhr: Morgenspaziergang am Newa-Ufer. Nikolaus ging allein ohne Leibwächter. Er kleidete sich in einen schlichten Militärmantel. Unterwegs grüßte er freundlich Freunde und Bekannte.

11.00 - 13.30 Uhr: Büroarbeit im kaiserlichen Arbeitszimmer

13.30 - 15.30 Uhr: Spaziergang oder Kutschfahrt durch die Stadt. Nikolaus inspizierte dabei häufig staatliche Institutionen. Diese kaiserlichen Kontrollbesuche hielten die öffentlichen Bediensteten auf Trab.

„Porträt von Zar Nikolaus I. im Schlitten“ von Nikolai Swertschkow Eremitage Eremitage

16 Uhr: Abendessen

17 - 19 Uhr: Büroarbeit im kaiserlichen Arbeitszimmer

19.30 Uhr: Tee mit allen Mitgliedern seiner Familie

20.00 - 0.00 Uhr: Zeit für Geselligkeit. Der Kaiser besuchte oder gab Empfänge, Bälle, Maskeraden oder ging ins Theater. Dies waren Gelegenheiten zum Small Talk oder für diskrete Verhandlungen mit ausländischen Gesandten.

23/0 Uhr - 1/2 Uhr: Noch mehr Büroarbeit im Arbeitszimmer. Oft schlief der Zar über den Papieren ein.

2 Uhr früh: Abendgebet und zu Bett gehen

Alexander II.: Der Gelassene (1855-1881)

Zar Alexander II. Getty Images Getty Images

Alexander II. (1818-1881), Nikolaus' Sohn, wurde mit seiner Volljährigkeit an Verwaltungsaufgaben herangeführt. Nikolaus I. vertraute ihm häufig kleinere Staatsangelegenheiten an.

Als Alexander jedoch Kaiser wurde, war seine Routine etwas anders als die seines Vaters. Sein auffälligstes Merkmal war seine Gelassenheit, die er sogar angesichts von unerfreulichen Ereignissen wie Kriegen, Aufständen oder wirtschaftlicher Instabilität nie verlor.

Seine Unerschütterlichkeit kostete ihn schließlich das Leben. Er stieg aus seiner Kutsche, um mit dem verwundeten Attentäter zu sprechen, der ihn ermorden wollte. Da explodierte eine weitere Bombe, die Alexander tötete.

Vor 10 Uhr: Aufstehen, waschen und baden

10 Uhr: die Minister erstatten Bericht (auch an orthodoxen Feiertagen und Staatsfeiertagen)

11-12-18 Uhr: Staats- und Gerichtsangelegenheiten. Anders als sein Vater Nikolaus hatte Alexander keine festen Zeiten für die Büroarbeit. Er arbeitete immer, auch auf Reisen. Er ließ sich die Papiere dann nachschicken. Doch es war möglich, dass er plötzlich die Arbeit beendete und eine Pause einlegte, in der ihn niemand auf Arbeit ansprechen durfte.

18 Uhr: Abendessen

19.00 Uhr: Zeit für Geselligkeit (Empfänge, Besuche, Bälle, Theater)

Nikolaus II.: Der Gesellige (1896-1917)

Zar Nikolaus II. Präsidentenbibliothek Präsidentenbibliothek

Nachdem sein Vater Alexander III. (1845-1894) plötzlich gestorben war, fiel die Last der Krone unerwartet auf Nikolaus II. (1868-1918). Aber er entwickelte schnell seine eigene Routine.

8.30 Uhr: Aufwachen

9.00 Uhr: Schnelles Frühstück mit Tee in privaten Räumen

9.30 - 10.00 Uhr: Ein Spaziergang im Park

10 - 13.00 Uhr: Anhörung von bis zu drei Berichten von jeweils bis zu drei Ministern. Anschließend empfing er ausgewählte Besucher.

13.00 Uhr: Offizielles Frühstück mit der Kaiserin und Gästen

14.00 Uhr: Tee mit Freunden und der Kaiserin in den Privaträumen

14.30 - 16.00 Uhr: Ein langer Spaziergang mit den Kindern

16.00 Uhr: Berichte anhören, offizielle Unterlagen bearbeiten

17 Uhr: Tee mit der Familie

17:30 - 20:00 Uhr: Weitere Berichte und Unterlagen bearbeiten

20 - 21 Uhr: Offizielles Abendessen, anschließend häufig Empfänge

Nach dem Abendessen: Private Zeit, keine politischen Diskussionen

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.