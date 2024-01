10 interessante Fakten über sowjetische Marschälle, die Sie (wahrscheinlich) nicht kannten (TEIL 2)

Wir setzen unsere Übersicht fort. Teil 1 können Sie hier nachlesen.

6. Marschall Timoschenko war mit Stalin verschwägert, war darüber aber gar nicht glücklich.

Semjon Timoschenko, Marschall der Sowjetunion, war 1945 strikt gegen die Heirat seiner Tochter Jekaterina mit Josef Stalins Sohn Wassilij. Er war sich sicher, dass eine solche Verbindung nichts als Ärger bringen würde.

Wassili zeichnete sich durch einen Hang zur Trunksucht und einen promiskuitiven Lebensstil aus und hatte sich zudem noch nicht von seiner ersten Frau scheiden lassen. Dennoch setzte sich die Tochter des Marschalls über das Verbot hinweg und heiratete unter Missachtung aller Formalitäten ihren Liebhaber.

Josef Stalin billigte die Wahl seines Sohnes, aber wie die weiteren Ereignisse zeigten, hatte Timoschenko recht. Das gemeinsame Leben der Eheleute verwandelte sich sehr schnell in einen wahren Albtraum, voller Seitensprünge, Trunkenheit, Skandale und häuslicher Gewalt. Nach nur wenigen Jahren trennten sich Wassilij und Jekaterina wieder.

7. Zu Ehren von Marschall Budjonny wurden ein Kopfschmuck und eine Pferderasse benannt.

Semjon Budjonny war einer der Haupthelden des Bürgerkriegs. Er befehligte die Erste Kavalleriearmee, die zur stärksten und ruhmreichsten Armee der Streitkräfte der jungen Sowjetrepublik wurde.

Das Wort Budjonnowez wurde mit Mut assoziiert, und die Winterkopfbedeckung der Soldaten, die wie der Helm eines alten russischen Kriegers geformt war, erhielt inoffiziell den Spitznamen Budjonnowka.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Budjonny als stellvertretender Landwirtschaftsminister der UdSSR für Pferdezucht und Pferdehaltung zuständig und verfasste mehr als 70 Werke zu diesem Thema. Unter seiner Herausgeberschaft wurde das monumentale fünfbändige Werk Geschichte des Pferdes veröffentlicht. Im Jahr 1948 züchtete die Sowjetunion eine Pferderasse, die zu Marschalls Ehren Budjonny genannt wurde.

8. Obwohl Schukow Berlin einnahm, war es nicht er, der Nazideutschland besiegte.

Am Morgen des 2. Mai 1945 kapitulierten die Reste der Berliner Garnison vor den Truppen der 1. Weißrussischen Front von Marschall Georgij Schukow. Die schwere Schlacht um die Hauptstadt des Dritten Reiches endete mit dem Sieg der UdSSR. Die Einnahme der „Höhle der Nazi-Bestie“ führte jedoch nicht zu einem sofortigen Ende des Krieges.

Die Führung, die nach Hitlers Selbstmord an der Spitze des Dritten Reiches stand, hatte auf dem Gebiet der Tschechoslowakei noch immer eine 900.000 Mann starke Gruppe, die versuchte, sich nach Westen durchzuschlagen und sich den Alliierten zu ergeben.

Die Truppen der 1. Ukrainischen Front unter Marschall Iwan Konjew spielten eine wichtige Rolle bei der Niederwerfung des Feindes. Während der Prager Offensive (vom 6. bis 11. Mai) wurden die Reste der Heeresgruppen Mitte und Süd endgültig besiegt, fast 860.000 deutsche Soldaten gefangen genommen und das Gebiet der Tschechoslowakei vollständig befreit.

In seinen Memoiren Das Jahr fünfundvierzig schrieb Konjew: „Wenn ich den Olschanskij-Friedhof in Prag besuche, wo die Asche unserer in den Tagen der Prager Operation gefallenen Soldaten und Offiziere ruht, lese ich mit einem traurigen Gefühl auf den mit Blumen geschmückten Grabsteinen das Datum 9. Mai. Im Grunde genommen war der Krieg bereits zu Ende, und diese Männer starben hier am Rande von Prag, als unser ganzes Land bereits den Sieg feierte, sie starben in den letzten Kämpfen mit dem Feind und führten das Unternehmen furchtlos zu Ende.“

9. Kulik war der einzige sowjetische Marschall, der während des Zweiten Weltkriegs degradiert wurde.

Die Teilnahme am Krieg gegen Nazi-Deutschland wurde für Marschall Grigorij Kulik zu einer Reihe von öffentlichkeitswirksamen Misserfolgen. „Mit einem bitteren Gefühl erinnere ich mich an diesen Mann“, schrieb Marschall Alexander Wassilewskij in seinen Memoiren. „Zu Beginn des Krieges erfüllte er erfolglos die Aufgaben des Hauptquartiers in Richtung Westen, dann befehligte er ebenso schlecht eine der Armeen bei Leningrad. Aufgrund seiner negativen persönlichen Eigenschaften war er in der Truppe nicht geachtet und konnte die Führung der Truppenaktionen nicht organisieren.

Im Herbst 1941 wurde Kulik als Vertreter des Oberkommandos nach Kertsch und Rostow am Don geschickt mit dem Auftrag, diese Städte mit allen Kräften zu halten. Beide Orte gingen jedoch verloren.

Infolgedessen wurde Kulik am 19. Februar 1942 zum Generalmajor degradiert. Er war weiterhin an begrenzten militärischen Operationen beteiligt, konnte aber keine sichtbaren Ergebnisse erzielen. Erst 1957 wurde der Befehlshaber posthum wieder in den militärischen Rang eines Marschalls erhoben.

10. Nur zwei Menschen in der Geschichte wurden viermal Held der UdSSR. Und beide waren Marschälle.

In der Ära der UdSSR war es die größte Ehre, ein Held der Sowjetunion zu werden. Viele wurden zwei- oder sogar dreimal geehrt, aber nur zwei Personen haben es viermal geschafft.

Der erste von ihnen war Marschall Georgij Schukow. Der zweite war Staatschef Leonid Breschnew, dem 1976 der Rang eines Marschalls verliehen wurde.

Breschnew war außerdem zum Zeitpunkt der Verleihung des Titels der älteste Marschall der Sowjetunion. Er war zu diesem Zeitpunkt 69 Jahre alt.



