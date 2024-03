Was tranken die russischen Zaren?

Peter der Große

Peter war der erste russische Zar, der nicht nur im Kreis seiner engsten Vertrauten trank, sondern auf offiziellen Versammlungen und Bällen in der Öffentlichkeit. Peter, der seit seiner Jugend an europäische Feste in der Némezkaja Slobodá gewöhnt war, hielt es für keine Schande, sich bei einem fröhlichen Gelage vor Gästen, auch ausländischen, zu betrinken. Sein Vater, Alexej Michailowitsch, befahl seinen Bojaren, „ausländische Botschafter betrunken zu machen“, um diplomatische Geheimnisse zu erfahren. Und Peter der Große feierte persönlich mit Ausländern.

Der dänische Gesandte Just Juel beschreibt diesen Vorgang folgendermaßen: „Als ich mich weigerte zu trinken, kam der Zar selbst zu mir, streichelte und küsste mich, eine Hand umschloss meinen Kopf, die andere hielt ein Glas an meinen Mund und flehte mich so sehr an, sagte so viele liebevolle Worte, dass ich schließlich den Wein trank. Mehr als einmal versuchte ich, unbemerkt zu entkommen, zweimal war ich bereits in meinem Kahn; aber bevor ich es schaffte abzufahren, stieg der Zar selbst in das Boot hinein und brachte mich zurück.“

Beim Stapellauf des Schiffes Derbent am 27. August 1724 „war seine Majestät in ausgezeichneter Stimmung und deshalb wurde auf dem neuen Schiff fürchterlich getrunken“, schrieb ein Zeitgenosse des Zaren, der deutsche Adlige Friedrich Berchholz. „Die ganze Gesellschaft blieb dort bis 3 Uhr am Morgen; aber die kaiserlichen Prinzessinnen durften vor 9 Uhr am Abend nach Hause gehen. Als sie gingen, mussten selbst die Damen viel trinken, weshalb viele von ihnen morgen krank sein werden, obwohl es einige unter ihnen gibt, denen ein gutes Glas Wein überhaupt nichts ausmacht. Unter den Männern gab es, als der Wein seine Wirkung zu entfalten begann, verschiedene Streitereien, und es blieb nicht ohne Ohrfeigen ... Alle Damen, die entgegen dem Befehl des Kaisers nicht zum Stapellauf des Schiffes erschienen waren, sollten sich nun auf dem Schiff versammeln. Sie wurden von Kapitän Scheremetjew behandelt und gezwungen, viel zu trinken.“

Zar Peter konnte sehr furchterregend sein, wenn er betrunken war. Am 17. März 1703 schrieb er an Graf Fjodor Apraksin in Moskau: „Ich weiß nicht, wie ich Sie verlassen habe: Da ich so erfreut über das Geschenk von Bachussow war, bitte ich alle, mir zu verzeihen, wenn ich irgendjemandem Unannehmlichkeiten bereitet haben sollte, vor allem denen, die bei der Verabschiedung dabei waren; und niemand solle sich an diesen Kasus erinnern!“

Der Historiker Alexander Scharymow erklärt, von welchen „ Unannehmlichkeiten“ Peter hier spricht. Bei einem Fest in Moskau wurde der Zar wütend auf den holländischen Botschafter in Russland, Hendrick van der Hulst, und „drückte seine Verärgerung mit einem Faustschlag und mehreren Schwerthieben aus. Der Grad der Ausgelassenheit war jedoch so groß, dass Graf Apraksin, als er begann, dem Zaren van der Hulsts Entschuldigung zu übermitteln, dieser antwortete, dass er sich selbst „nicht an alles erinnern“ könne.

Katharina I.

Die Gattin des ersten Kaisers trank ebenfalls gerne, und ihre Neigung verschlimmerte sich nach dem Tod Peters des Großen. Ausländische Botschafter berichteten aus St. Petersburg nach Hause, dass die Dinge am russischen Hof äußerst schleppend liefen, weil die Kaiserin „selten nüchtern“ sei. In nur zwei Jahren ihrer Herrschaft überstiegen die Kosten für Danziger Wodka und ungarischen Wein für den Hof Katharinas eine Million Rubel, während die jährlichen Einnahmen des Schatzamtes damals nicht mehr als 10 Millionen betrugen.

Der Sekretär der sächsischen Botschaft Frensdorf beschrieb die morgendlichen Besuche des Fürsten Alexander Menschikow bei der Kaiserin, die bevor sie Peter kennenlernte, selbst ein Dienstmädchen von Menschikow war. „Das Gespräch beginnt immer mit der Frage: Was möchten Sie trinken? Danach werden ein paar Gläser Wodka geleert, und die Runde geht bis zum Abend weiter; Wein wechselt sich mit einfachen und ausländischen Likören ab.“

Der französische Botschafter Jacques de Campredon schrieb: „Die Zarin frönt weiterhin mit einer gewissen Maßlosigkeit den Vergnügungen, die ihre Gesundheit beeinträchtigen.“ In der Tat überlebte Katharina ihren Mann nur um zwei Jahre – sie starb 1727 an einem Lungenabszess.

Nikolaus I.

Kaiserin Anna Iwanowna trank überhaupt nicht, und Elisabeth Petrowna konsumierte Alkohol nur in Maßen – offenbar hatte die Erinnerung an die exzessive Trinkleidenschaft ihres Vaters Auswirkung gezeigt. Weder Katharina die Große, noch ihr Sohn Paul oder ihr Enkel Alexander wurden beim Alkoholkonsum gesehen.

Kaiser Nikolaus I. duldete keine Trunkenbolde und trank nicht aus Spaß und Freude. Dennoch wurden Wein, Wodka und Champagner auf dem Tisch des Zaren serviert – für Gäste und Höflinge. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war es üblich, ein Hofdinner mit trockenen Weinen zu beginnen und mit kaltem Champagner zu beenden. Rotwein wurde morgens zum Aufwärmen aus dem Keller geholt und Weißwein, der gekühlt serviert werden musste, wurde einige Stunden vor dem Abendessen gebracht. Champagner wurde direkt aus dem Keller auf Eis serviert.

Zar Nikolaus selbst war fast ein Abstinenzler. Die britische Königin Victoria schrieb über Nikolaus nach einem persönlichen Treffen mit ihm im Jahr 1844: „Er trinkt keinen Tropfen Wein und isst extrem wenig.“

Doch der Historiker Leonid Wyskotschkow fand Hinweise auf die seltenen Momente, in denen Nikolaus doch trank. Im Jahr 1840 wurde Nikolaus eine Flasche St.-Julien (trockener Bordeaux-Wein) zum Frühstück und eine zum Mittagessen sowie eine Flasche Leichtbier für den Abendtisch serviert. Es ist jedoch möglich, dass der Zar Wein für einen seiner Gäste oder Vertrauten bestellte, mit denen er privat in den kaiserlichen Gemächern speiste.

Es ist bekannt, dass der Zar bei feierlichen Anlässen in der Öffentlichkeit Gläser und Kelche mit Champagner erhob – zum Beispiel bei einem Abendessen zu Ehren der Garde oder bei einer Rede vor Studenten der St. Petersburger Universität.

Manchmal trank er auch starke Getränke – aber nur „für die Gesundheit“. Einmal, bei einer winterlichen Überfahrt über den Njemen, geriet die Kutsche des Zaren teilweise unter das Eis. Auch der Zar wurde durchnässt und trank anschließend einen Schuss Rum.

Alexander III.

Der Sohn von Nikolaus I., Zar Alexander II., war dem Alkohol nicht besonders zugetan. In seinem täglichen Leben am Hof bevorzugte er Champagner der Marke Louis Roederer. Aber sein Nachfolger, Alexander III., hatte ein besseres Verständnis für Spirituosen.

Laut Pjotr Tscherewin, dem Sicherheitschef Alexanders, „trank der Zar gerne, aber zur rechten Zeit. Er konnte viel trinken, ohne Anzeichen eines Rausches, außer dass er ungewöhnlich gut gelaunt war – fröhlich und schelmisch, wie ein Kind. Morgens und nachmittags war er sehr vorsichtig mit berauschenden Getränken und versuchte, einen frischen Kopf für die Arbeit zu bewahren. Erst nachdem er alle regulären Aktivitäten bis zu den Berichten für den nächsten Tag erledigt hatte, erlaubte er sich, sich nach Lust und Laune bewirten zu lassen.“

Ein Jugendfreund des Kaisers, Graf Sergej Scheremetjew, erinnerte sich: „Er hielt sich zurück, konnte aber viel trinken, war sehr stark und, wie es scheint, nie ganz nüchtern.“

Zu den Lieblingsweinen von Zar Alexander III. gehörten Champagner und der rumänische Wein Palugyay (der bis heute hergestellt wird). Aber am meisten liebte der Zar Madeira. Von den starken Getränken mochte der Zar Whiskey, Curaçao (mit Orangengeschmack) und Wodka mit Anis.

Nikolaus II.

Der letzte russische Zar war kein Abstinenzler. Anders als seine Vorfahren trank Nikolaus II. oft Wodka. So schrieb er beispielsweise im August 1904 in sein Tagebuch: „Nachdem ich alle Kantinen der unteren Ränge aufgesucht und ordentlich dem Wodka zugesprochen hatte, erreichte ich die Offiziersversammlung.“

Wie der Historiker Igor Simin schreibt, „war dies zum Teil eine Folge der repräsentativen Arbeit, denn in jeder der zahlreichen Kantinen wurde dem Kaiser eine Tscharka überreicht, den er als echter Oberst kühn ausleeren musste.“ Die traditionelle Tscharka, der Trinkbecher des russischen Militärs, fasste etwa 120 Milliliter.

Der Zar trank weder Weiß- noch Rotwein, sondern nur Champagner und er zwang den Hof, auf einheimischen Abrau-Djurso umzusteigen.

Von den anderen Getränken schätzte Nikolaus II. laut Simin Sliwowitz aus den Kellern des Großfürsten Nikolaj Nikolajewitsch und Portwein, von dem er immer ein paar Schlucke vor dem Abendessen trank. Im August 1906 schrieb der Zar: „Ich kam um 8 Uhr nach Hause. Nikolaj verwöhnte uns mit einem ausgezeichneten Abendessen im Zelt. Ich habe sechs Sorten Portwein probiert und war etwas angesäuselt, sodass ich wunderbar geschlafen habe.“



