Die 10 ältesten säkularen Gebäude in Moskau (FOTOS)

Die ältesten Gebäude in Moskau sind alte Kirchen. Aber in dieser Auswahl haben wir Kammern und Paläste zusammengestellt, die keinen religiösen Zweck hatten.

Facettenkammer

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Erbaut in den Jahren 1487-1491 im Auftrag des Großfürsten Iwan III. von den italienischen Architekten Marco Ruffo (in Russland Frjasin) und Pietro Antonio Solari. Die Kammer wurde zum wichtigsten Festsaal des Kremls.

Alter Englischer Hof

Reda Kerbush (CC BY-SA 4.0) Reda Kerbush (CC BY-SA 4.0)

Im 15. Jahrhundert als Wohngemächer erbaut, wurde er ab den 1550er Jahren der Londoner Muscovy Company zur Verfügung gestellt, die mit Russland Handel trieb. Während der britischen Botschaftsreisen wohnten die Gesandten und ihr Gefolge in Moskau in diesem Gebäude. Der Englische Hof war die erste Vertretung einer ausländischen Macht in Russland.

Die Gemächer der Romanow-Bojaren in Sarjadje

Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Erbaut an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert und gehörte den Romanow-Bojaren. Der Legende nach wurde der erste Zar der Romanow-Dynastie, Michail Fjodorowitsch, 1596 in diesem Haus geboren.

Der Lustpalast im Kreml

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Das Gebäude wurde 1651 als Wohnräume für Bojaren erbaut, aber ab 1672 fanden in seinen Mauern die ersten Theateraufführungen in Form von Potéchi (dt.: Belustigung, Gaudi, Ulk) statt, und das Gebäude wurde als Potéschnij Dworéz (dt.: Lustpalast) bekannt. Die Kirche des Lobes der Jungfrau Maria, die die Hauskirche der Zarenfamilie war, ist ein Bestandteil dieses Gebäudes.

Kammern des Diakons Ukrainzew

NVO (CC BY 3.0) NVO (CC BY 3.0)

Die 1665 erbauten Gemächer gehörten einem bedeutenden Staatsmann, dem Diakon Jemeljan Ukrainzew, einem Mitglied der Bojaren-Duma. Seit 1770 befand sich hier das Moskauer Hauptarchiv.

Kammern von Awerkij Kirillow

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Von außen sehen diese Gemächer wie ein Palast aus dem 18. Jahrhundert aus, aber sie wurden in den 1650er Jahren für Awerkij Kirillow, einen bedeutenden Beamten der damaligen Zeit, gebaut.

Krutizkij Teremok

Umid Khamzin (CC BY-SA 4.0) Umid Khamzin (CC BY-SA 4.0)

Der Terem (dt.: Gemach) über der Heiligen Pforte des Krutizkij-Palastes in Moskau (erbaut 1693-1694) ist ein Teil des Quartiers des Metropoliten von Krutizy und Kolomna und verbindet sein Haus mit der Kathedrale. Von den Fenstern dieses Terems aus segneten die Metropoliten das Volk und verteilten Almosen an die Armen.

Sgura-Turm (Tschertolskij-Gasse)

NVO (CC BY-SA 4.0) NVO (CC BY-SA 4.0)

Zu welchem Zweck dieses einzigartige Gebäude vom Ende des 17. Jahrhunderts gebaut wurde, ist unbekannt. In den 1920er Jahren lebte hier der Heimatforscher Wladimir Sgura (1903-1927), der Gründer der Gesellschaft für das Studium russischer Herrenhäuser.

Plasmakammern

Gennady Grachev (CC BY 2.0) Gennady Grachev (CC BY 2.0)

Erbaut im 16./17. Jahrhundert (das genaue Datum ist unbekannt), wurden diese Kammern fälschlicherweise für die Residenz des Hetmans Iwan Masepa während seines Besuchs in Moskau gehalten.

Wolkow-Jussupow-Palast

Legion Media Legion Media

Auch für dieses Gebäude gibt es kein genaues Datum – es könnte im 15./16. Jahrhundert erbaut und dann mehrmals umgebaut worden sein. Fast 200 Jahre lang, von den 1720er Jahren bis 1917, war der Palast im Besitz der Familie Jussupow.



