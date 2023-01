Lenin-Mausoleum, Moskauer Metro und andere Gebäude des sowjetischen Architekten Alexej Schtschussew

Alexej Schtschussew war ein Schützling des berühmten Künstlers Ilja Repin, aber er wurde später ein großer Architekt und ist heute vor allem als das Genie hinter Lenins letzter Ruhestätte auf dem Roten Platz bekannt. Neben diesem Meisterwerk hat er zahlreiche weitere monumentale Projekte in der russischen Hauptstadt verwirklicht.

Marfo-Mariinski-Kloster, 1908-1912

Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Schtschussew begann seine Laufbahn mit dem Entwurf von Architekturplänen für orthodoxe Klöster. Zu seinen ersten Arbeiten gehörten die Alexander-Newski-Lawra in St. Petersburg und die Ikonostase der Uspenski-Kathedrale im Kiewer Höhlenkloster (Heiliges Mariä-Himmelfahrt-Kloster). 1908 erhielt der Architekt den Auftrag, das Marfo-Mariinski-Kloster für die Pokrowski-Kathedrale in Moskau zu entwerfen, das kürzlich von Großfürstin Elisabeth Fjodorowna (Schwester von Alexandra Fjodorowna, Ehefrau des letzten russischen Zaren Nikolaus II.) gegründet worden war. Schtschussew ließ sich von den architektonischen Traditionen und Stilen des mittelalterlichen Pskow, Moskau und Nowgorod inspirieren.

Kasaner Bahnhof in Moskau, 1911-1940

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Asymmetrische Formen, große Details, altrussische Motive – diese Elemente von Schtschussews Bauten waren ein bemerkenswertes Merkmal des russischen Jugendstils. Der Architekt entschied sich 1910 für die Teilnahme an einem Wettbewerb zur Gestaltung des neuen Kasaner Bahnhofs in Moskau. Die Teilnehmer sollten ein „Tor zum Osten“ entwerfen, das asiatische und europäische visuelle Merkmale verbindet.

Schtschussew in der Werkstatt für den Bau von Kasaner Bahnhof in Moskau, 1914. Public domain Public domain

Schtschussews Konkurrent war Fjodor Schechtel, ein anderer berühmter Architekt, aber die Ausschusskommission gab Schtschussew den Vorzug. Sein Bauprojekt umfasste viele miteinander verbundene Gebäude mit einem Turm, der an den Sujumbike-Turm in Kasan erinnert, spitzen Dächern und anderes mehr. Einige von Schtschussews Ideen wurden erst in der postsowjetischen Zeit verwirklicht: Der sogenannte Zarenturm zum Beispiel wurde erst 1997 nach jahrzehntelanger Renovierung fertiggestellt.

Mausoleum, 1924-1930

Public domain Public domain

Nach der Oktoberrevolution von 1917 waren Alexej Schtschussews Talente und Fähigkeiten sehr gefragt. Die Behörden beauftragt ihn, den ersten allgemeinen Plan für die städtische Entwicklung des sowjetischen Moskaus zu entwerfen.

1924 erhielt er einen äußerst wichtigen Auftrag: Er sollte auf dem Roten Platz eine provisorische Ruhestätte für den Leichnam Lenins errichten, und zwar in nur drei Tagen. Der Entwurf sollte sich in die allgemeine architektonische Gestaltung des Roten Platzes einfügen. Die Idee war schnell geboren: ein kleines Mausoleum mit einem Stufenbau und der lakonischen Inschrift: Lenin.

Legion Media Legion Media

1925 wurde mit dem Bau der Steinversion begonnen, für die roter Granit, Porphyr sowie grauer und schwarzer Labrador verwendet wurden. Das Gebäude wurde so konstruiert, dass der Menschenstrom ohne Unterbrechung durchgeleitet werden konnte. Die Besucher betreten das Mausoleum über die rechte Treppe, umrunden den Sarkophag mit Lenins Leichnam und verlassen das Gebäude über die linke Treppe. Der Architekt selbst bezeichnete diese Arbeit als „die bemerkenswerteste kreative Erfahrung seines Lebens“.

Hotel Moskwa, 1932-1935

Adományozó/Donor: Nagy Gyula (CC BY-SA 3.0); Legion Media Adományozó/Donor: Nagy Gyula (CC BY-SA 3.0); Legion Media

Das ursprüngliche Projekt des Hotels neben dem Roten Platz war im konstruktivistischen Stil gehalten, wie es von Schtschussews Mitarbeitern Oswald Stapran und Leonid Saweljew geplant war. Es passte jedoch nicht zum umliegenden historischen Stadtviertel. Daraufhin wurde Schtschussew zur Rettung des Projekts herangezogen. Er entschied sich dafür, das konstruktivistische Konzept des Gebäudes beizubehalten und neoklassizistische Elemente mit einem großen achtsäuligen Portikus und einem Balkon hinzuzufügen – und natürlich die berühmten asymmetrischen Türme auf der Fassade.

Metrostation Komsomolskaja, 1947-1952

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Die U-Bahn-Station Komsomolskaja (Ringlinie der Moskauer Metro) war eines der letzten Werke von Schtschussew. Sie befindet sich unter dem Platz der drei Bahnhöfe und sollte daher der erste Anblick sein, der Moskauer Besucher bei ihrer Ankunft aus anderen Städten beeindruckt. Eine große unterirdische Halle mit Reihen von Marmorsäulen wurde im sogenannten russischen Stil errichtet, den der Architekt in seinen anderen Werken häufig verwendet hat. Die Dekoration ist dem Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg gewidmet. Es gibt Mosaike mit Bildern von russischen Militärführern, von Alexander Newski bis Michail Kutusow.

