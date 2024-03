St. Petersburg: Was ist der Unterschied zwischen der Eremitage und dem Winterpalast?

Der Winterpalast ist das berühmte Gebäude am Palastplatz. Gleichzeitig ist es eines der Gebäude des größten Museums in Russland – der Staatlichen Eremitage.

Zur Eremitage gehören auch andere Gebäude. Einige von ihnen liegen direkt neben dem Winterpalast.

Dazu gehören:

Die Kleine Eremitage

Die Große (Alte) Eremitage

Das Eremitage-Theater

Die Neue Eremitage

Zusammen mit dem Winterpalast bilden diese fünf Gebäude den Hauptmuseumskomplex. Sie sind alle durch innere Gänge miteinander verbunden.

Zum Eremitage-Komplex gehören auch zwei Gebäude, die nicht mit dem Winterpalast verbunden sind: das Generalstabsgebäude (auf dem Palastplatz gegenüber dem Winterpalast) und der Menschikow-Palast (1.500 Meter entfernt, an der Universitäts-Uferstraße).

Die Geschichte der Eremitage

Das Museum erhielt seinen Namen von der Kleinen Eremitage (damals einfach Eremitage genannt), die an den Winterpalast angrenzt und im Auftrag von Katharina der Großen errichtet wurde.

Sie stellte sich die Eremitage als abgeschiedenen Ort für ihre privaten Unterhaltungsabende vor. Dort befand sich ihre Sammlung von Kunstwerken.

Die Sammlung von Katharina der Großen wurde ständig erweitert, und so entstand der Bedarf an einem neuen Gebäude – der Großen Eremitage. Später wurde auf ihren Erlass hin auch das Eremitage-Theater in das Palastensemble einbezogen.

Dann wurde die Neue Eremitage unter Nikolaus I. errichtet. Es war das erste Museumsgebäude in Russland: Es wurde speziell für die Ausstellung der kaiserlichen Kunstsammlungen gebaut.

Der Winterpalast war bis zur bolschewistischen Revolution von 1917 die Zarenresidenz, obwohl die kaiserliche Familie bereits seit 1904 in Zarskoje Selo unweit von St. Petersburg lebte. 1915 beherbergte der Palast auf Beschluss von Nikolaus II. eine chirurgische Krankenstation für Soldaten, die an den Fronten des Ersten Weltkriegs verwundet wurden.

Von Juli bis Oktober 1917 tagte in denselben Mauern die Provisorische Regierung. Nach dem Sturz der Provisorischen Regierung wurde sowohl der Winterpalast als auch die Eremitage zu staatlichen Museen erklärt.

Der Winterpalast wurde in den Palast der Künste umbenannt. So hieß er von 1918 bis 1943 und diente als Kunst- und Geschichtsmuseum und gleichzeitig als Museum der Oktoberrevolution. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude der ehemaligen kaiserlichen Residenz schließlich ein Teil des Eremitage-Museums.



