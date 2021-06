Von Rubens bis Matisse: Die wichtigsten Meisterwerke der Eremitage (TEIL 2)

Es wird angenommen, dass es ungefähr zehn Jahre dauern würde, bis alle Exponate in der Sammlung des berühmten Museums von St. Petersburg und ganz Russland zu sehen sind. Wir haben für Sie die wichtigsten Meisterwerke ausgewählt.

Die Kunstsammlung wurde 1764 durch das oberste Dekret Katharinas der Großen eingerichtet. Ihre persönliche Sammlung befand sich dann in einem Flügel des Winterpalastes, der als Eremitage bekannt ist. Die russischen Herrscher, die Katharina folgten, erwarben ganze Sammlungen westeuropäischer Gemälde, Skulpturen, Kunstgegenstände und auch archäologischer Denkmäler aus den Zeiten des alten Ägyptens und der Antike.

Heute ist die Eremitage eines der größten Kunstmuseen der Welt. Die Sammlung (ca. 3 Millionen Gegenstände!) wird in mehreren Gebäuden aufbewahrt, von denen zwei - der Winterpalast selbst und das gegenüberliegende Generalstabsgebäude - für Besucher geöffnet sind.

Wir präsentieren einen winzigen Teil der Meisterwerke, für die die Eremitage international bekannt.

1 Der Lautenspieler, Caravaggio, 1596

Das Gemälde existiert in drei Versionen. Die anderen zwei befinden sich im Metropolitan Museum of Art in New York und im Badminton House in England. Die dritte Version, die sich früher in der Sammlung des italienischen Sammlers Vincenzo Giustiniani befand, wurde 1808 von Alexander I. erworben.

2 Das Frühstück, Diego Velazquez, 1617

Dieses Gemälde befand sich in der persönlichen Sammlung von Katharina der Großen und gehörte daher zur ersten Kollektion des Museums. Über seine wahre Urheberschaft wird jedoch immer noch diskutiert.

3 Perseus befreit Andromeda, Peter Paul Rubens, 1622

Dieses Werk des flämischen Malers wurde zusammen mit der Sammlung des Grafen Heinrich von Brühl von Katharina der Großen beschafft und gehörte auch zu der ersten Sammlung des Museums. Das Meisterwerk ist dem antiken griechischen Mythos von Perseus gewidmet.

4 Die Rückkehr des verlorenen Sohnes, Rembrandt, 1668

Dieses Gemälde des niederländischen Meisters erwarb Katharina die Große vom französischen Herzog André d'Ansesen. Der Großvater seiner Frau hatte als Diplomat am Hofe Ludwigs XIV. gedient und kaufte das Gemälde vermutlich in Holland.

5 Frau im Garten in Sainte-Adresse, Claude Monet, 1867

Dieses Gemälde des großen Impressionisten wurde 1899 vom russischen Kunstkenner Pjotr Schtschukin gekauft, dessen umfangreiche Sammlung nach der Revolution verstaatlicht wurde. Das Gemälde kam 1948 ins Museum.

6 Zwei Schwestern (Das Treffen), Pablo Picasso, 1902

Der russische Sammler Sergej Schtschukin kaufte viele Gemälde des spanischen Künstlers, darunter dieses Meisterwerk seiner sogenannten Blauen Periode. Seit 1948 befindet sich Picassos Werk in der Eremitage.

7 Der Tanz, Henri Matisse, 1910

Dieses Gemälde wurde persönlich vom Sammler Sergej Schtschukin für sein Moskauer Herrenhaus in Auftrag gegeben. Die erste Version des Meisterwerkes befindet sich im Museum of Modern Art in New York, während die Version aus der ehemaligen Schtschukin-Kollektion 1948 in die Eremitage überführt wurde.

