Russia Beyond

Unbedingt Ton an! Das ist kein Musikinstrument sondern die menschliche Stimme. Der tuwinische Halsgesang wird in der Mongolei, der Inneren Mongolei und Sibirien praktiziert. Der Interpret stimmt eine Grundtonhöhe an und kann gleichzeitig einen oder mehrere Töne zu seinem Gesang hinzufügen!