Wegen des Coronavirus geschlossen: Welche russischen Kultureinrichtungen sind betroffen?

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu vermindern, wies der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin am 16. März 2020 an, alle Massenveranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern zu verbieten. Am folgenden Tag erließ auch die russische Kulturministerin Olga Ljubimowa ein Dekret, das die Schließung einer Reihe von Kultureinrichtungen in ganz Russland ankündigte. Hier ist eine Liste einiger betroffener Orte:



Museen

Das Puschkin-Museum AFP AFP

Einige große russische Museen haben bereits die vorübergehende Schließung bis zum 10. bzw. 12. April angekündigt:

Die Tretjakow-Galerie in Moskau

Das Puschkin Staatliche Museum der Schönen Künste in Moskau

Die Rüstkammer des Moskauer Kremls

Die Eremitage in St. Petersburg

Das Schloss Peterhof in St. Petersburg

Glücklicherweise haben die meisten von ihnen ihre Sammlungen digitalisiert. Mehr dazu: >>> Kunst virtuell erleben: Sieben Online-Sammlungen der russischen Museen

Theater

Das Bolschoi-Theater AFP AFP

Theatervorstellungen wurden ebenfalls bis zum 10. April ausgesetzt. Trotzdem finden auf einigen Bühnen weiterhin Probeaufführungen statt, wobei nicht mehr als 50 Personen daran teilnehmen dürfen.

Das Bolschoi-Theater

Das Staatliche Akademische Maly-Theater

Das Moskauer Sowremennik-Theater

Das Moskauer Wachtangow-Theater

Das Mariinski-Theater in St. Petersburg

Das Michailowski-Theater in St. Petersburg

Zirkusvorstellungen und Zoos

Der Moskauer Zoo Mikhail Tereshchenko/TASS Mikhail Tereshchenko/TASS

Auch diese Einrichtungen bleiben geschlossen:

Der Große Moskauer Staatliche Zirkus am Wernadski-Prospekt

Der Moskauer Zoo

Gleichzeitig erstellt der Zoo weiterhin Live-Streams.

Universitäten und Schulen

Die Moskauer Lomonossow-Universität Vladimir Pesnya/Sputnik Vladimir Pesnya/Sputnik

Alle russischen Universitäten stellen auf Fernunterricht um, während die Schulen vom 23. März bis 12. April geschlossen sind. Diese großen Hochschulen haben bereits auf Online-Unterricht umgestellt:

Moskauer Lomonossow-Universität

Staatliche Hochschule für Wirtschaft (HSE) Moskau

Staatliche Universität Sankt Petersburg

Moskauer Institut für Physik und Technologie

Restaurants und Kinos

Das Moskauer Kino „Illusion“ Mikhail Tereshchenko/TASS Mikhail Tereshchenko/TASS

Ab dem 18. März sind einige Moskauer Restaurants geschlossen, so RBK Business Daily. Die bekanntesten von ihnen, wie das Café Puschkin, bieten stattdessen einen Lieferservice an.

Kinos stornieren auch massenhaft Filmvorführungen. Einige Multiplexkinos, wie Oktjabr an der Neuen Arbatstraße, verkaufen weiterhin Tickets, allerdings in begrenzter Anzahl - nicht mehr als 50 pro Vorführung.

