Die 10 besten sowjetischen Lieder über den Zweiten Weltkrieg

Diese Lieder vermitteln perfekt die Gefühle von Menschen, die den brutalsten Krieg in der Geschichte der Menschheit überlebt haben. Sie sind im modernen Russland immer noch sehr beliebt.

Wir sind schon lange nicht mehr zu Hause gewesen

Ursprünglich enthielt dieses Lied, geschrieben im Mai 1945, folgenden Text: „In Deutschland, in Deutschland, in einem verfluchten Land.“ Nach Kriegsende wurde jedoch beschlossen, „verflucht“ in „fern“ zu ändern.

Marsch der Artilleristen

Dieses Lied, gewidmet dem „Gott des Krieges“ - der Artillerie, wurde 1943 geschrieben und sofort populär. Nachdem in der UdSSR Prozesse zur Entstalinisierung eingeleitet worden waren, wurden die Textzeilen „Artilleristen, Stalin gab den Befehl“ in „Artilleristen, Befehle sind genau“ geändert.

Eine Zeit auf dem Weg

Das Lied wurde speziell für einen der beliebtesten sowjetischen Filme geschrieben, Nebesny Tichochod. Es erzählt die Geschichte von drei Piloten, Offizieren und besten Freunden, die schwören, sich bis zum Ende des Krieges nicht zu verlieben. Aber ihr Vorsatz wurde ruiniert, nachdem sie auf eine weibliche Luftfahrtstaffel trafen.

Smugljanka

Smugljanka („Das dunkle Mädchen“) gilt als eines der beliebtesten sowjetischen Lieder des Zweiten Weltkriegs und wurde… vor dem Krieg geschrieben! Es erschien 1940 und erzählt die Geschichte eines moldawischen Mädchens, das sich während des russischen Bürgerkriegs (1918-1922) den Partisanen anschloss. Das Lied trifft jedoch auch perfekt auf die Zeit des Großen Vaterländischen Krieges zu. Ein zweites „Comeback“ seiner Popularität fand 1973 statt, als es in einem der besten Kriegsdramen, „Nur alte Männer ziehen in die Schlacht“, zu hören war.

Ewige Flamme

Dieses Lied wurde 1971 für den sowjetischen patriotischen Film Offiziere über mehrere Generationen einer Familie geschrieben, die ihr Leben dem Dienst am Vaterland widmeten. Dort wurde es vom zweiten Regisseur des Films, Wladimir Slatoustowski, aufgeführt, der kein professioneller Sänger war. Trotzdem wurde seine Leistung legendär.

Der Heilige Krieg

Der Heilige Krieg erschien am dritten Tag nach Beginn der deutschen Invasion. Es motivierte Soldaten sehr, ihr Vaterland zu verteidigen, und wurde daher als das wichtigste Lied der ersten, der schwierigsten Zeit des Krieges angesehen. Das Lied wurde in mehrere Sprachen übersetzt, darunter Deutsch, Ungarisch und Polnisch. Es gibt zwei polnische Versionen mit und ohne Erwähnung der Sowjetunion.

Straßen

Dieses Lied wurde bereits nach dem Krieg im Herbst 1945 für eine Theateraufführung geschrieben. Seine Popularität ging jedoch weit darüber hinaus und ist heute immer noch beliebt.

Dunkel ist die Nacht

Dieses Lied wurde mitten im Krieg 1943 für den Film Zwei Soldaten geschrieben, wo es vom bekannten Künstler Mark Bernes aufgeführt wurde. Laut Umfragen, die 2015 vom Russki Reporter Magazin durchgeführt wurden, belegt sein Liedtext den 25. Platz in den Top 100 der beliebtesten poetischen Verse in Russland. Dunkel ist die Nacht ist auch das musikalische Hauptthema von Andrzej Wajdas Asche und Diamant, dem israelischen Film Dunkle Nacht und dem schwedischen Horrorfilm Frostbite (Deutsch: Frostbite – Noch 30 Tage bis zur Dämmerung).

Katjuscha

Genau wie Smugljanka wurde Katjuscha (eine Verkleinerungsform des Namens „Jekaterina“) vor dem Krieg 1938 geschrieben, gewann jedoch während des Krieges an Popularität. Das Lied hat seinen Ursprung im Spitznamen einer mächtigen sowjetischen Waffe - dem Raketenwerfer BM-8, BM-13 und BM-31 „Katjuscha“. Laut der Umfrage des Russki Reporter Magazins aus dem Jahr 2015, haben die Russen dieses Lied auf Platz 13 unter den beliebtesten vertonten Gedichten des Landes gewählt.

Der Tag des Sieges

Dieses Lied wurde 1975 vom Komponisten Dawid Tuchmanow zum 30. Jahrestag des Sieges über Nazideutschland veröffentlicht und zu einem wahren Symbol des Großen Vaterländischen Krieges. In Russland findet keine Feier zum Tag des Sieges ohne dessen Aufführung statt. In der oben erwähnten Umfrage vom Russki Reporter Magazin belegt es den 5. Platz unter den beliebtesten Liedern der Russen. Der Komponist Wladimir Schainski sagte (rus): „Das Lied schien die Zeit zurückgedreht zu haben. Obwohl drei Jahrzehnte nach dem Krieg geschrieben, scheint es nun dieses Lied zu sein, das uns geholfen hat, den Sieg zu erringen.“

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.