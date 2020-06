Blumen, Nadeln und Tentakel: Corona-Schutzmasken als Kunstwerke (FOTOS)

Gesichtsmasken sind (leider) zum wichtigsten „Modeaccessoire“ der Saison geworden. Aber einige Russen nahmen dies zum Anlass und haben sie in Kunstwerke verwandelt.

„Stimmungsmasken“- Anastasia Pileptschuk

Anastasia Pileptschuk stammt aus der Republik Sacha-Jakutien und hat ihre Kindheit in Burjatien verbracht, wo Schamanismus tief verwurzelt ist und Masken eine große Rolle spielen.

Wenn sie sich an die Arbeit macht, weiß sie nicht, wie eine Maske am Ende aussehen wird. Viele von ihnen spiegeln einfach ihre Stimmung in dem Moment wider.

„Ich nehme einfach Material, zeichne eine bestimmte Emotion oder Erinnerung und arbeite bis ich sehe, dass die Maske fertig ist“, sagt sie.

Papier und roher Fisch - Wenera Kasarowa

Wenera Kasarowa kreiert Kostüme für Bühnenaufführungen und modernen Tanz sowie skurrile Masken, die aus verschiedenen Texturen geschaffen sind.

Ihr Lieblingstrick ist es, eigentlich Unmischbares zu mischen, wie zum Beispiel Papier und Fisch!

Ihre künstlerischen Masken sind überhaupt nicht praktisch, weil sie eher Kunstobjekte sind. „Ich kann aus allem eine Maske fertigen, genauso wie ich in allem eine Maske sehen kann“, behauptet die Künstlerin.

Ural-Mythologie - Alissa Gorschenina

Die in Nischni Tagil lebende Künstlerin experimentiert gerne mit einer Vielzahl von Materialien, aber hauptsächlich nutzt sie Textilien.

Örtliche Mythen und Legenden der Region Ural kennzeichnen ihre Werke.

„Es ist so, als ob die Menschen hier in einer Art Metallbehälter leben. Sie wurden von der Stadt überrannt, aber in ihnen lebt immer noch ein Tier, das wieder mit der Natur vereint sein möchte“, erklärt Alissa.

„Recycle“-Masken - Dmitri Schablin

Schablin arbeitete früher als Modeschöpfer für mehrere Hochglanz-Magazine.

Seine ersten Experimente mit Masken begannen 2012, als er und einer seiner Freunde beschlossen, Masken für eine Party zu kreieren. Heute ist er in der Künstlerwelt für seine Masken im sogenannten „Recycle“-Still berühmt.

Schablin verwendet eine Vielzahl von Gegenständen - von Weihnachtsschmuck und Uhren bis hin zu Abzeichen und Backformen.

