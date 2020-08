Schönheit der russischen Landschaften: Zehn Werke von Isaak Lewitan

Isaak Lewitan schuf seine Werke in verschiedenen Genres, aber sein Talent zeigte sich allein in seiner Darstellung der Natur. Wie kein anderer vermittelte er die Stimmung russischer Melancholie.

Lewitan wurde in einer jüdischen Familie in der Stadt Kybartai (heute Litauen) im Westen des Russischen Reiches geboren. Obwohl die Familie arm war, wollten die Eltern ihren Kindern die beste Ausbildung geben und zogen nach Moskau, damit Isaac und sein Bruder an der Moskauer Schule für Malerei, Skulptur und Architektur studieren konnten. Isaac war in seinem Studium hervorragend und wurde sogar von der Zahlung von Studiengebühren befreit. Beide Eltern starben bald darauf und die Brüder waren in Geldnot und mussten sogar in der Schule schlafen.

Unter Lewitans Lehrern befanden sich sehr prominente Maler. Während einer Unterrichtsstunde wurde er von Alexej Sawrasow ausgewählt, der für seine lyrischen Landschaften und insbesondere für das Werk „Die Saatkrähen kehren zurück“ bekannt ist.

Sawrasow lud den Jungen ein, in seiner Lerngruppe “Landschaft” zu studieren. Lewitans allererste Ausstellung war ein großer Erfolg, was für einen Juden Ende des 19. Jahrhunderts fast unmöglich war. Nach der Ermordung von Zar Alexander II. wurden viele Juden aus St. Petersburg und Moskau vertrieben. Lewitan schaffte es jedoch, sein Studium zu beenden und begann ab dem 18. Lebensjahr seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf seiner Gemälde zu verdienen.

In seiner Erzählung „Isaak Lewitan“ schrieb der Autor Konstantin Paustowski, dass Lewitans Lehrer über das Talent des jüdischen Jungen, die russische Landschaft darzustellen, verärgert waren. „Ihrer Meinung nach hätte ein Jude nicht in die Nähe der russischen Landschaft kommen dürfen. Es war die Aufgabe indigener russischer Künstler.“ Auf jeden Fall war die russische Landschaft kein besonders beliebtes Genre. Die meisten Künstler beschäftigten sich mich mehr mit Stadtlandschaften, Palästen und historische und biblische Themen.

Lewitan mochte einfache Felder und schlammige Straßen, klapprige Brücken und kleine Provinzkirchen - Dinge, die auf großen Leinwänden unwürdig zu sein schienen. Sein „Kraftort“, an dem er maximale Inspiration fand, war die Wolga und insbesondere die Stadt Pljos mit ihren zahlreichen kleinen Kirchen. Hier, mit Blick auf den Fluss, schuf er viele beeindruckende Landschaften.

Erst am Ende seines kurzen Lebens erlangte Lewitan echte Anerkennung - mit 37 Jahren wurde er Akademiker für Landschaftsmalerei und starb mit 39 Jahren in Moskau an einem Herzaneurysma. Lewitans Bruder Avel wurde ebenfalls Künstler und Kunstprofessor und posierte sogar bei Walentin Serow für ein Porträt seines Bruders.

Private collection Private collection

Der Abend nach dem Regen, 1879

Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Herbsttag. Sokolniki, 1879

Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Birkenhain, 1885-89

Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Abend - Goldenes Pljos, 1889

Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Das stille Kloster, 1890

Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Wladimirka-Straße, 1892

Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Über der ewigen Ruhe, 1894

Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Goldener Herbst, 1895

Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

März,1895

Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Frühling – Hochwasser, 1897

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.