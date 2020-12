Nicht nur für die Soldaten: Die besten russischen Militär-Musikensembles (VIDEOS)

In Russland haben verschiedene Einheiten der Streitkräfte eigene Musikensembles. Die Militärmusiker unterstützen nicht nur die russischen Soldaten mental. Sie geben Konzerte für jedermann. Einige dieser Sänger und Tänzer sind auf der ganzen Welt berühmt. Hier sind die bekanntesten russischen Militärkapellen.

1. Alexandrow-Ensemble der Roten Armee

Sergei Bobylew/TASS Sergei Bobylew/TASS

Das legendäre Alexandrow-Ensemble ist eine der größten Militärkapellen in Russland. Der erste Chor der Roten Armee umfasste 1928 nur zwölf Interpreten, aber Mitte der 1930er Jahre waren es bereits 300!

Der Gründer, Generalmajor Alexander Alexandrow, war der Autor der sowjetischen Hymne und vieler berühmter Kriegslieder. Während des Zweiten Weltkriegs trat sein Ensemble mehr als 1.500 Mal an vorderster Front auf. Alexandrow starb 1946 während einer Tournee in Berlin.

Im Jahr 2016 kamen 64 Musiker und ihr Leiter bei einer tragischen Flugzeugkatastrophe mit einer Tu-154 über dem Schwarzen Meer ums Leben. Das Ensemble war auf dem Weg zur russischen Basis in Syrien. Das Alexandrow-Ensemble tritt jedoch weiterhin in Russland und außerhalb auf.

2. Russischer Polizeichor

Wladimir Smirnow/TASS Wladimir Smirnow/TASS

Der offizielle Titel dieses Chors lautet „Akademisches Gesangs- und Tanzensemble der russischen Nationalgarde Rosgwardia“.

Diese 1973 gegründete Gruppe besteht aus Tänzern, einem Orchester, einem Kinderensemble und einem Chor von 70 Sängern, die bei der russischen Polizei oder der Nationalgarde dienen.

Dieser Chor ist berühmt für seine Interpretationen internationaler Hits wie „Get Lucky“ und „Last Christmas“.

3. Ensemble des westlichen Militärdistrikts

Das Ensemble des westlichen Militärdistrikts wurde 1929 im Leningrader Haus der Roten Armee gegründet. Es bestand nur aus sechs Sängern, zwei Tänzern, einem Akkordeonspieler und einem Rezitator, wuchs jedoch bald auf mehrere Dutzend neue Interpreten.

Während des Krieges veranstalteten sie mehr als 2.000 Konzerte für die Verteidiger Leningrads, einschließlich derer an der Front. In den 1960er Jahren tourte das Ensemble im Ausland in Ländern wie Österreich und Kuba. Dreimal (1982, 1984, 1986) flogen die Musiker nach Afghanistan, wo sie etwa 50 Konzerte für die Soldaten aufführten. 1986 und 1987 sangen sie für die Katastrophenhelfer in Tschernobyl. Das Ensemble ist Preisträger internationaler Gesangswettbewerbe und Festivals.

4. Ensemble der Luftstreitkräfte

Jewgeni Bijatow/Sputnik Jewgeni Bijatow/Sputnik

Das Ensemble der „Blauen Barette“ wurde 1937 gegründet. Ab den ersten Tagen des Großen Vaterländischen Krieges traten die Musiker an vorderster Front von Stalingrad bis Berlin auf. Im Siegesjahr 1945 marschierte das Ensemble mit den Kampfeinheiten der Garde-Armee in Berlin ein und gab am 9. Mai um 9 Uhr ein Konzert auf den Stufen des eroberten Reichstags.

In den folgenden Jahren tourte die Band durch viele Städte Deutschlands und der Sowjetunion, der Tschechoslowakei, Polens, Ungarns und anderer europäischer Länder. 1994 wurde das Ensemble von Deutschland nach Moskau verlegt. Heutzutage geben sie über 100 Konzerte pro Jahr in ganz Russland und im Ausland.

5. Ensemble der baltischen Flotte

Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

Das 1939 in Leningrad gegründete Ensemble der baltischen Flotte arbeitete eng mit sowjetischen Komponisten und Textern zusammen und schrieb die Lieder für Soldaten der Marine.

Während des Großen Vaterländischen Krieges beteiligten sich die Künstler des Ensembles an der Verteidigung der Mondinseln. Während der Belagerung Leningrads waren sie in der Stadt und traten für ihre Bewohner und an vorderster Front auf. In den Kriegsjahren gab das Ensemble rund 2.500 Konzerte. Fast ein Drittel der Mitglieder starb in dieser Zeit. Seit 1953 ist das Ensemble der baltischen Flotte in der westlichsten Region Russlands in Kaliningrad beheimatet.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.