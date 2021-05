Eindrucksvolle Beispiele des sowjetischen Brutalismus in der Architektur (FOTOS)

Brutalismus als Stil der modernistischen Architektur entstand in Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg und verbreitete sich bald auf der ganzen Welt. Besonders in der UdSSR wurde der Stil umgesetzt. In Europa wurden viele brutalistische Bauten abgerissen, aber in Russland haben sie überlebt. Hier finden Sie eine Auswahl der beeindruckendsten Exemplare dieses Baustils in Russland.

Dieses Wohnhaus für Arbeiter einer Flugzeugfabrik wurde wegen seiner ungewöhnlichen Form „Tausendfüßler“ genannt. Es wurde 1978 vom Architekten Andrey Meerson erbaut und war ursprünglich als Hotel für Sportler geplant, die an den Olympischen Spielen 1980 teilnahmen, wurde aber schließlich zu einem Wohnblock. Das Gebäude steht auf 40 Säulen, die einen „Luftzug“ erzeugen sollen, der die Abgasemissionen der nahegelegenen Autobahn wegbläst, so dass sich das erste Stockwerk tatsächlich auf der Ebene des vierten Stockwerks befindet. Die Säulen sind Beispiele für monolithische Konstruktionen, während der Rest des Gebäudes aus Standardplatten besteht, die sich überlappen und den Effekt von Schuppen erzeugen.

„Die Wohnung hat eine gute Aufteilung. Die Küche ist quadratisch mit einer speziellen Nische für den Kühlschrank, das Badezimmer ist sehr geräumig“, sagt die Bewohnerin Anna.

Aurora Kino in Krasnodar

Eines der Wahrzeichen von Krasnodar, das Aurora-Kino, wurde 1967 erbaut und bereits 1981 als architektonisches Denkmal eingestuft. Von außen sieht es aus wie ein riesiges Schiff mit einer Fassade aus Glas. Der Platz vor dem Gebäude wird von einer Skulptur von Aurora und einem Brunnen dominiert. Das Gebäude befindet sich derzeit im Umbau. Die Architekten beabsichtigen, das historische Erscheinungsbild wiederherzustellen. Unterirdisch sollen neue Kinosäle entstehen.

Staatliches akademisches Drama-Theater Tscheljabinsk

Dieses Gebäude, das Mitte der 1970er Jahre errichtet wurde, erinnert die Bewohner und Besucher der Stadt an die Industriegeschichte des Urals. Das im Stil des Brutalismus erbaute Marmorgebäude ist mit exquisiten gusseisernen Formteilen dekoriert, die in der Stadt Kasli hergestellt wurden. Die Innenräume sind mit seltenen Steinen (roter Jaspis, Amazonit) und Holz ausgestattet. Die Lobby des Theaters ist mit Marmorskulpturen lokaler Künstler dekoriert.

Staatliches Opern- und Ballettheater Tschuwaschien

Internetnutzer vergleichen dieses Theatergebäude in Tscheboksari, der Hauptstadt von Tschuwaschien, mit einer Rebellenbasis in der eisigen Wildnis eines unbekannten Planeten. Dieses „Weltraum“ -Gebäude wurde 1985 errichtet und wurde zu einem lokalen Wahrzeichen. Es ist nicht auf Anhieb zu vermuten, dass es ein Theater beherbergt. Im Inneren sieht es jedoch aus wie in einem Palast. In ihm gibt es eine wunderschöne Haupttreppe und einen Kronleuchter von der Größe eines zweistöckigen Hauses.

Staatliche öffentliche Bibliothek Don

Wenn Sie sich dieses Gebäude ansehen, fragen Sie sich wahrscheinlich, wo die Fenster sind. Es scheint, dass dieses Bibliotheksgebäude in Rostow am Don nur aus Mauern besteht. Es ähnelt einem Kriegsdenkmal. Die Don-Bibliothek ist ein wichtiges regionales Kulturzentrum und verfügt über eine Sammlung von über fünf Millionen Büchern. Im Inneren sind die Wände mit Marmor bekleidet und in den Lesesälen befinden sich Wintergärten und Wasserfälle.

Staatliches Wissenschaftszentrum für Robotik St. Petersburg

Dieser riesige 77 Meter hohe Turm ist ein Testlabor für Weltraumtechnologien, das in den 1970er Jahren gebaut wurde. Seine Form ähnelt einem Satelliten oder einem Raumschiff. Der Turm besteht aus einem Metallrahmen aus Keramikbetonplatten. Er ist innen hohl.

Geschäftszentrum Twer

Die Anwohner nennen dieses Gebäude „Schnapsglas“ (Russisch: Ryumka). Einige scherzen sogar, dass die Arbeiter während des Baus die Blaupausen auf den Kopf gestellt haben müssen. Ursprünglich sollte das Gebäude ein Hotel beherbergen, das für die Olympischen Spiele 1980 gebaut wurde, es wurde jedoch nicht rechtzeitig fertiggestellt. In den folgenden Jahren stand es überwiegend leer. Eine lokale Fernsehgesellschaft hatte hier zweitweise ihren Sitz. Nach einem langwierigen Umbau wurde das Gebäude 2013 in ein Geschäftszentrum umgewandelt.

