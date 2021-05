7 pseudo-gotische Schlösser und Burgen in Russland (FOTOS)

1 – Schloss Garibaldi in der Heimat des Lada

Eine der Hauptattraktionen in der Region Samara ist das riesige gotische Garibaldi-Schloss, das in den 2010er Jahren vom lokalen Geschäftsmann Oleg Kusitschkin erbaut und nach seinem Vater benannt wurde. Diese Burg befindet sich in der Nähe der Stadt Togliatti, der Heimat des Automobilwerks AVTOVAZ. Die Dächer und Türme sind mit Schiefer gedeckt. Der Eingang wird von riesigen Bronzegreifern bewacht.

Das Garibaldi-Schloss soll ein Hotel werden, wenn die Innenarbeiten abgeschlossen sind. Der Blumengarten mit einem Brunnen ist jedoch bereits rund um die Uhr geöffnet und es gibt viele Besucher, die dort Fotos mit der gotischen Burg im Hintergrund machen. Dieser Ort ist besonders beliebt für Hochzeitsfotos.

2 – Schloss Erken: Ein Weingut im Nordkaukasus

Legion Media Legion Media

Diese Burg mit hohen Türmen, massiven Eisentoren und einem kleinen See mit Schwänen befindet sich in der Republik Kabardino-Balkarien. In den 1990er Jahren kam ein lokaler Agronom auf die Idee, die Weinindustrie in Russland zu entwickeln, und beschloss, ein modernes Weingut im Stil eines französischen Schlosses zu errichten.

Überall findet man hier Weinberge, in denen klassische Rebsorten angebaut werden: Merlot, Chardonnay und Cabernet Sauvignon. Besucher können alle lokalen Weine im prächtigen Verkostungsraum des Schlosses probieren.

3 - Satka: Disneyland im Ural

Die abgelegene Industriestadt Satka in der Region Tscheljabinsk ist einer der meistbesuchten Orte im Ural. In den letzten Jahren baute ein lokaler Geschäftsmann einen großen Themenpark namens „Sonkina Laguna“ (Sonjas Lagune), benannt nach seiner Enkelin. Der Park sieht aus wie eine mittelalterliche Burganlage mit einer Windmühle, einer Kapelle und sogar einem Piratenschiff. Auf der nahegelegenen Insel finden Sie ein weiteres Schloss mit Attraktionen für Kinder, Cafés und „historischen“ Innenräumen.

4 – Schloss-Datscha in Sibirien

Was erwarten Sie von einer russischen Datscha? Wir wetten alles, aber bestimmt nicht, dass sie aussieht wie eine Burg. Dieser unglaubliche Palast befindet sich in der Nähe der sibirischen Stadt Tjumen. Und er wurde nicht von einem reichen Oligarchen gebaut. Stattdessen gehört diese besondere Datscha einem Zahnarzt, der wie im Märchen leben wollte.

5 – Schloss mit Swimmingpool im russischen Süden

Das Dorf Durso in der Nähe von Noworossijsk ist berühmt für seinen Champagner, aber auch wegen diesem riesigen Hotel, das aussieht wie ein Palast aus dem Mittelalter. Obwohl das Hotel ziemlich weit vom Strand und anderen Städten entfernt liegt, ist es das ganze Jahr über gut besucht. Die Gäste schätzen besonders das beheizte Außenschwimmbad.

6 – Schloss aus Müll im Fernen Osten

Juri Smitjuk/TASS Juri Smitjuk/TASS

Valentina und Alexei Kriwows aus der Stadt Artjom in der Region Primorje arbeiteten vor ihrem Ruhestand in der Baubranche. Als Rentner bauten sie ihre Datscha zur Burg um. Es ist kaum vorstellbar, dass dieses Haus mit seinen Säulen, Verzierungen und eleganten Kuppeln vollständig aus Schutt besteht, den die Kriwows‘ zusammengetragen haben.

7 – Hochzeitsburg in der Region Moskau

Seit einigen Jahren gibt es diese Burg im Dorf Glasowo im Norden der Region Moskau. Hier finden Hochzeitsbankette und Firmenfeiern statt. Innen sieht es aus wie in einer alten Ritterburg. Es gibt offene Kamine, im Burgturm ist ein Hotel untergebracht und im Park erwarten den Besucher mehrere Teiche. Im Winter trifft man sich hier zum Feiern und zum Skifahren.

