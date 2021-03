Die fünf schönsten Holzbauten in Russland und ihre Geschichten

1. Kischi Pogost (Karelien)

Dieser Holzkomplex wurde im 17. Jahrhundert gebaut. Die Baumeister verwendeten keine Nägel und brachten Tausende von Baumstämmen vom Festland - zwei schwierige Aufgaben zu dieser Zeit.

Der Komplex umfasst zwei Holzkirchen und einen Glockenturm, die alle von einem Holzzaun umgeben sind, der die symbolische Funktion hat, das Heilige Land von der Außenwelt zu trennen. Der bemerkenswerteste Teil des Kirchhofs ist die hölzerne Verklärungskirche. Da es keine Heizung gibt, werden nur Sommergottesdienste abgehalten. Die Kirche hat 22 Holzkuppeln und ist 37 Meter hoch. Die UNESCO hat den Komplex 1990 zum Weltkulturerbe erklärt.

2. Kolomenskoje (Moskau)

Zum Zeitpunkt des Baus zu Beginn des 17. Jahrhunderts bestand Kolomenskoje aus einem Holzpalast, einer Kirche aus weißem Backstein und mehreren anderen Gebäuden. Bald wurde es die beliebteste Sommerresidenz von Zar Alexei Mikhailovich. Andere Herrscher Russlands blieben ebenfalls in Kolomenskoje, darunter Peter der Große.

Im Laufe der Jahre wurde der Holzpalast mehrmals umgebaut. Im Jahr 2010 rekonstruierten die Moskauer Behörden an derselben Stelle den ursprünglichen Palast von Zar Alexei Michailowitsch. Heute ist Kolomenskoje eine der vielen Touristenattraktionen der russischen Hauptstadt.

3. Kabinett von Peter dem Großen (St. Petersburg)

Dieses Kabinett scheint aus Ziegeln gebaut zu sein, weil Peter der Große befahl, die Holzkonstruktion entsprechend zu streichen – in Anlehnung an die europäische Architektur, deren Ästhetik er schätzte. Trotzdem war die Königshütte, in der er die Sommermonate verbrachte, aus Holz. Der Bau des Blockhauses im Jahr 1703 dauerte nur drei Tage, und sein Fertigstellungstermin, der 27. Mai, gilt heute als Gründungsdatum der Stadt. Der Baumstamm befand sich an einer strategischen Stelle mit Blick auf die Umgebung und die Festungsbastionen.

Heute beherbergt das Holzhaus ein Museum, das Peter dem Großen gewidmet ist. Einige der persönlichen Gegenstände des Zaren sind hier ausgestellt.

4. Wolkonskij Estate (Irkutsk)

Als der Held des Vaterländischen Krieges von 1812 gegen Napoleon, Fürst Sergej Wolkonskij, am gescheiterten Aufstand der Dekabristen teilnahm, wurde er zu Zwangsarbeit und Exil nach Sibirien verurteilt. Einige Jahre später siedelte seine Familie und mit ihr das Holzhaus nach Irkutsk, wo er es restaurierte.

Heute gilt dieses zweistöckige Holzgebäude als eines der architektonischen Juwelen von Irkutsk. Touristen können dieses Haus besuchen, da es das Museum der Dekabristen beherbergt.

5. Poliwanow-Haus (Moskau)

Dieses Holzhaus befindet sich in Chamowniki, einem der angesehensten Viertel in Moskau. Das Haus wurde 1823 gebaut, elf Jahre nachdem das Moskauer Feuer von 1812 die Stadt praktisch zerstört hatte. Es gehörte dem russischen Offizier Alexander Poliwanow.

Obwohl es sich um ein zweistöckiges Gebäude mit verschwenderischen Säulen zu handeln scheint, wird es als einstöckiges Gebäude mit einem Zwischenstock aufgeführt, einem Zwischengeschoss in einem Gebäude, das sich nicht über den gesamten Gebäudeteil erstreckt.

