Die 10 schönsten Bauten und Plätze in Kasan (FOTOS)

1. Kreml von Kasan

Nach der Eroberung des Kasaner Khanats im Jahr 1552 beauftragte Iwan der Schreckliche zwei Architekten, die schon am Bau der Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz in Moskau beteiligt waren, mit dem Bau einer Zitadelle. Sie sollte auf den Ruinen einer alten Burg entstehen.

Der prachtvolle Kasaner Kreml ist heute eine der Hauptattraktionen der Stadt. Mit Blick auf die Flüsse Wolga und Kasanka befindet sich hier die offizielle Residenz des Präsidenten von Tatarstan. Das historische Wahrzeichen wurde im Jahr 2000 zum Weltkulturerbe erklärt.

2. Kul-Scharif-Moschee

Diese ikonische Moschee wurde während der Belagerung von Kasan zerstört und erst 2005 wiederaufgebaut. Bis zum Bau der Achmad-Kadyrow-Moschee, dem „Herz Tschetscheniens“, 2008 in Grosny, war sie die größte Moschee in Russland.

Die Moschee liegt auf dem Gelände des Kasaner Kremls, sollte aber wegen ihres einzigartigen, auffälligen Erscheinungsbildes als eigenständiger Ort betrachtet werden.

3. Mariä-Verkündigungskathedrale

Auch die Mariä-Verkündigungskathedrale geht auf Iwan den Schrecklichen zurück. Nachdem seine Soldaten die Stadt erobert hatten, ließ er einen Kreml bauen. Dazu gehörte selbstverständlich auch eine Kathedrale als Zeichen, dass nun das Christentum in der neu eroberten Region Einzug gehalten hatte.

Die Baumeister der Basilius-Kathedrale unterstützten auch beim Bau der Verkündigungskathedrale, die in der unmittelbaren Umgebung bis nach Sibirien ein Zentrum des Christentums wurde.

Heute ist die Kathedrale eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ihre Farben harmonieren interessanterweise mit denen der Kul-Scharif-Moschee.

4. Kasaner Föderale Universität

Dies ist eine der ältesten Universitäten Russlands. Sie wurde 1804 per Dekret von Alexander I. gegründet. Seitdem wurde die Universität kontinuierlich erweitert. Es gab Ankäufe und Neubauten von Immobilien. Das jüngste Gebäude der Universität wurde 2003 errichtet.

Die architektonische Perle ist jedoch das Hauptgebäude der Universität, das vom Architekten Pjotr Pjatnizkij entworfen und in den 1820er Jahren erbaut wurde.

Die Universität war die Heimat vieler Wissenschaftler, die für ihre bahnbrechende Forschung in Disziplinen wie Geometrie, Mathematik, Chemie und Physik bekannt sind.

Der bekannteste Student war aber wohl Wladimir Lenin, der dort 1887 studierte, bevor er noch im selben Jahr wegen Teilnahme an Protesten gegen die zaristische Regierung die Hochschule verlassen musste.

5. Millennium Brücke

Diese ungewöhnliche Brücke wurde 2005 zum 1000-jährigen Jubiläum von Kasan gebaut. Die Brücke erhielt passenderweise den Namen „Millennium“ (Jahrtausend).

Sie ist mit einer Höhe von 45 Metern und 64 Metern Breite die größte Brücke von Kasan. In der Mitte steht ein riesiges „M“. Aus jedem Blickwinkel ist es ein beeindruckendes Bauwerk.

6. Bauernpalast

Obwohl dieses Gebäude vergleichsweise neu ist - es wurde erst 2010 erbaut - hat es sich in der Stadt voller historischer Bauten im harten Architekturwettbewerb behaupten können.

Das Bauwerk kombiniert klassische und Empire-Architekturelemente und ähnelt ein wenig dem Petit Palais in Paris. Sein prächtiges Äußeres spiegelt sich im bescheiden wirkenden Inneren eher nicht wider.

Es ist der Sitz des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung der Republik Tatarstan.

7. Tempel aller Religionen

Dies ist wohl der ungewöhnlichste Ort auf unserer Liste der schönsten Gebäude in Kasan. Der Tempel aller Religionen wird trotz des Namens nicht religiös genutzt, sondern ist ein Kulturzentrum und Wohnkomplex, der vom lokalen Künstler Eldar Chanow entworfen wurde. Der Tempel liegt außerhalb des Stadtzentrums an der Wolga.

Das Bauwerk vereint verschiedene religiöse Baustile und zeigt Merkmale einer orthodoxen Kirche, einer Moschee und einer Synagoge. Daher stammt auch der Name. Im Tempel aller Religionen finden Vorträge und Veranstaltungen mit sozialpädagogischem Charakter statt.

8. Sujumbike Turm

Der Sujumbike-Turm ist eines der bekanntesten architektonischen Wahrzeichen in Kasan. Er gehört zu den Kremltürmen. Was ihn so besonders macht: es ist ein schiefer Turm wie der schiefe Turm von Pisa.

Historiker wissen nicht, wann genau der Turm erbaut wurde. Einige gehen davon aus, dass er so alt ist wie das Kasaner Khanat (ein mittelalterlicher tatarisch-türkischer Staat, der zwischen 1438 und 1552 das Gebiet des ehemaligen Wolgabulgariens besetzt hatte). Andere nehmen an, der Turm wurde Ende des 18. Jahrhunderts erbaut.

Einer Legende nach hat sich die letzte Herrscherin des Kasaner Khanats, Sujumbike, vom Turm in den Tod gestürzt, weil sie die Stadt nach der Eroberung durch Iwan den Schrecklichen nicht verlassen wollte.

9. Nationalmuseum der Republik Tatarstan

Dies ist eines der größten historischen Kulturmuseen in der gesamten Wolga-Region und auch das älteste Museum in Tatarstan. Das Gebäude ist ein ehemaliger Gostiny Dwor, wie früher in Russland eine Markthalle oder ein Handelsplatz genannt wurden.

Heute finden sich dort eine Sammlung von Münzen, Manuskripten und frühen gedruckten Büchern sowie andere wertvolle Zeugnisse der tatarischen Kultur.

10. Familienzentrum Kasan

Dieses eigenartige Gebäude ist ein neu erbauter Hochzeitspalast. Er wurde erst 2013 am Ufer des Flusses Kasanka eröffnet. Auf dem Dach befindet sich eine zweistöckige Aussichtsplattform, von der aus Sie einen herrlichen Panoramablick auf die Flüsse Wolga und Kasanka haben, auf den Kreml sowie auf die Alt- und Neustadt.

Zwei Silanten, Fabelwesen aus Schlange und Drachen und Kasaner Wappentier, und Leoparden mit ihren Jungtieren wachen symbolisch über die Familienwerte.

Das Kasaner Familienzentrum ist der beste Ort für Panoramaaufnahmen von der Stadt.

