Die 12 schönsten Gebäude in Moskau (FOTOS)

1 Der Kreml

Getty Images Getty Images

Das wohl bekannteste Gebäude in Russland wurde von italienischen Architekten errichtet. Im 15. Jahrhundert lud Iwan III. ein italienisches Architektenteam ein, um die Festung umzubauen. Sie haben die ersten Kreml-Türme sowie die Kirchen und Paläste innerhalb der Mauern entworfen.

2 Das Staatliche Historische Museum

Legion Media Legion Media

Dieses Museum ist dem alten Russland und der Zarenzeit gewidmet und sieht so alt aus wie der nahe gelegene Kreml. Tatsächlich wurde es aber erst Ende des 19. Jahrhunderts im sogenannten neorussischen Stil erbaut. Heute beherbergt es über fünf Millionen Exponate.

3 Die Kathedrale Maria Himmelfahrt

Legion Media Legion Media

Das Kirche auf dem Gelände des Kremls wurde im 15. Jahrhundert erbaut und galt als Hauptkathedrale des russischen Staates, in die byzantinische Relikte und Schätze aufbewahrt wurden.

4 Das GUM-Kaufhaus

Legion Media Legion Media

Das Staatliche Warenhauses - so die Bedeutung der Abkürzung „GUM“- ist nicht nur ein Einkaufszentrum am Roten Platz voller Markenartikel von klassischem Luxus bis zu modernen russischen Designern, sondern auch ein architektonisches Denkmal aus dem Jahr 1893.

5 Die Basilius-Kathedrale

Getty Images Getty Images

Die berühmteste russische Kirche wurde zwischen 1555-1561 im Auftrag von Iwan dem Schrecklichen erbaut. Sie beherbergt im Inneren tatsächlich neun Kirchen. Die Idee einer mehrteiligen Kathedrale sollte das Himmelreich (Neu-Jerusalem) symbolisieren. Die Architekten konzipierten die „gelobte Stadt“ in Form mehrerer Kirchen auf dem selben Fundament.

6 Die Christ-Erlöser-Kathedrale

Legion Media Legion Media

Was wir heute sehen, ist eine exakte Kopie der Kirche, die hier zu Ehren des russischen Sieges über Napoleon im Jahre 1812 erbaut wurde. Das ursprüngliche Gebäude überlebte jedoch nicht. 1931 beschlossen sowjetische Behörden, es in die Luft zu sprengen und an seiner Stelle den gigantischen Palast der Sowjets zu errichten. Das Projekt wurde nicht verwirklicht. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurde die heutige Kathedrale errichtet.

7 Das Igumnow-Haus

Legion Media Legion Media

Das Haus der Kaufleute Igumnow hatte nach der Revolution von 1917 viel erlebt. Es wurde nach Nikolai Igumnow benannt, der das Gebäude selbst der Sowjetregierung übergab. Zu Sowjetzeiten diente es als sowjetisches Institut für Bluttransfusion, Institut für Gehirn und heute schließlich als Residenz des französischen Botschafters in Russland.

8 Das Bykowo-Anwesen

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Dieses Herrenhaus in einem Vorort von Moskau ähnelt einem Disney-Schloss. Das Anwesen gehörte einst bedeutenden adligen Familien, die dem Zarenhof angehörten. Einer der Besitzer war Michail Ismailow, einer der Verschwörer, der Katharina II. half, den Thron zu besteigen.

9 Das Bolschoi-Theater

Legion Media Legion Media

Das Bolschoi ist eines der berühmtesten Opern- und Balletttheater der Welt. Seine Fassade zieren die majestätische Kolonnade, die mit Apollos Streitwagen gekrönt ist. Was wir heute jedoch sehen, ist tatsächlich das vierte Bolschoi-Gebäude aus dem Jahr 1835, wobei die drei vorherigen niedergebrannt sind.

10 Das Haus des Architekten Melnikow

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Dieses Meisterwerk des sowjetischen Konstruktivismus der 1920er Jahre wurde als architektonisches Experiment konzipiert: Der Architekt Konstantin Melnikov wollte die gesamte Stadt mit runden Häusern bebauen, da er glaubte, dass die zylindrische Form Baumaterial sparen würde. Seine architektonische Lösung wurde jedoch von Zeitgenossen abgelehnt und das Haus blieb damit einzigartig.

11 Hauptgebäude der Moskauer Staatlichen Universität

Legion Media Legion Media

1947 feierte Moskau seinen 800. Geburtstag. Aus diesem Anlass beschlossen die sowjetischen Behörden, acht Hochhäuser zu errichten, die die Macht der Sowjetunion symbolisieren sollten. Aber die Hochbauten wurden teilweise von US-Wolkenkratzern inspiriert. Am Ende wurden nur sieben der sogenannten Stalins Schwestern errichtet. Eines der bekanntesten ist das Gebäude der Moskauer Staatlichen Universität auf den Sperlingsbergen.

12 Petrowski-Palast

Sergey Bobylev/TASS Sergey Bobylev/TASS

Dieser Palast wurde zu Ehren des Sieges im russisch-türkischen Krieg (1768-1774) auf Befehl Katharinas II. erbaut und diente als Residenz für Adlige, die von St. Petersburg nach Moskau reisten. Es beherbergte sogar Napoleon und seine Wache für eine Nacht während ihres Rückzugs aus Moskau im Jahr 1812. Heute befindet sich hier ein Boutique-Hotel, in dem jeder übernachten kann.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.