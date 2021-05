Was befand sich früher an der Stelle bekannter Moskauer Sehenswürdigkeiten? (FOTOS)

1 Staatliches Historisches Museum

1872, kurz vor dem Abriss des alten Apothekengebäudes und heutzutage. Public Domain; Mikhail Japaridze/TASS Public Domain; Mikhail Japaridze/TASS

Eines der bekanntesten Gebäude auf dem Roten Platz wurde zwischen 1872 und 1883 an der Stelle errichtet, an der sich die Hauptapotheke der Stadt befand. Es war ein Gebäude aus dem späten 17. Jahrhundert im Barockstil, das hauptsächlich für Kurse der kaiserlichen Moskauer Universität (heute als Moskauer Staatsuniversität bekannt) genutzt wurde. Mitte des 19. Jahrhunderts verfiel das Gebäude und die Universität zog in die benachbarte Mochowaja-Straße. Anschließend wurde das Grundstück für das Museum reserviert.

2 Lenin-Mausoleum

Links: temporärer Markt neben der Kremlmauer, 1886 // Rechts: Roter Platz heute. Scherer, Nabgolts &Co/MAMM/MDF; Sergei Kiselev/Moskva Agency Scherer, Nabgolts &Co/MAMM/MDF; Sergei Kiselev/Moskva Agency

Das Grab des russischen Revolutionsführers steht seit 1924 auf dem bekanntesten Platz des Landes. Zunächst war es ein Holzbau, der 1930 durch eine Granitversion ersetzt wurde. Der Bau des Mausoleums führte zu einigen Veränderungen auf dem Roten Platz. So wurde das Denkmal für Minin und Poscharski, das am Eingang zum GUM stand, näher an die Basilius-Kathedrale herangeführt. Auf diesem Foto aus dem Jahr 1886 entlang der Kremlmauer sehen Sie noch immer den temporären Markt, der während des Baus des GUM betrieben wurde.

3 Christ-Erlöser-Kathedrale

Schwimmbad "Moskwa", 1960, und der gleiche Ort heute. Sergei Sawostjanow/TASS Sergei Sawostjanow/TASS

Die Kathedrale wurde 1931 zerstört, um Platz für den Palast der Sowjets zu machen. Dieses kühne stalinistische Hochhaus wurde jedoch nie realisiert und 1960 wurde dort stattdessen das größte sowjetische Freibad eingeweiht. In den 1990er Jahren wurde der Pool abgerissen und an dieser Stelle eine Kopie der berühmten alten Kathedrale errichtet.

4 Sarjadje Park

Blick auf den Sarjadje Bezirk vom Rauschskaja-Ufer aus in den 1890er Jahren und der Sarjadje Park heute Unknown author/MAMM/MDF; Legion Media

Noch vor wenigen Jahren standen auf diesem Grundstück ein riesiges sowjetisches Hotel und ein Konzertsaal namens „Rossija“ („Russland“). In den 1970er Jahren war es eines der größten Hotels der Welt für 5.300 Gäste gleichzeitig. In den 1990er Jahren wurde das Hotel unrentabel und es wurde beschlossen, es abzureißen und ... ein neues riesiges Hotel zu bauen. Nach langen Diskussionen wurde das Gebiet direkt neben dem Kreml und dem Roten Platz jedoch in einen Park mit einer „schwimmenden Brücke“ verwandelt. Der Park wurde nach dem historischen Viertel von Sarjadje benannt. Er wurde 2017 eröffnet.

5 Moskau City

So sah dieser Ort 1982 aus und so heute. Public Domain; Getty Images Public Domain; Getty Images

Das von fast überall in der Stadt sichtbare Geschäftszentrum der russischen Hauptstadt befindet sich seit Mitte der neunziger Jahre im Bau. Bevor Wolkenkratzer die Szenerie beherrschten befanden sich dort Industriegebiete und Baracken für die Fabrikarbeiter. In den 1970er Jahren wurde dort die Expocenter-Ausstellungshalle gebaut. Und nach dem Zusammenbruch der UdSSR schlugen die Stadtarchitekten vor, auf dem Gelände das Geschäftszentrum der Stadt zu errichten. Heute gibt es nicht nur Bürogebäude, sondern auch Wohnhäuser, ein riesiges Einkaufszentrum und eine Aussichtsplattform im 89. Stock.

6 Triumphbogen

Der Blick vom Poklonnaya-Hügel Mitte der 1950er Jahre und heute. Public Domain; Sergei Wedjaschkin/Moskva Agency Public Domain; Sergei Wedjaschkin/Moskva Agency

Das Denkmal zu Ehren des Sieges über Napoleon wurde 1834 in Moskau enthüllt, jedoch an einem anderen Ort, in der Nähe des Weißrussischen Bahnhofs. Der Platz in der Nähe des Bahnhofs wurde 1936 rekonstruiert und der Triumphbogen demontiert. Während des Großen Vaterländischen Krieges wurden seine gusseisernen Säulen für die Bedürfnisse der Armee eingeschmolzen. Mitte der 1960er Jahre wurde am Kutusowski-Prospekt neben dem neuen Museum der Schlacht von Borodino, das dem Vaterländischen Krieg von 1812 gewidmet war, eine Nachbildung des Triumphbogens installiert. Einige Überbleibsel des alten Bogens sind noch im Architekturmuseum zu besichtigen.

7 Stalin-Wolkenkratzer über dem Bahnhof Krasnyje Worota

Krasnyje Worota in 1896 und heute. Peter Pavlov/MAMM/MDF; Vladimir Trefilov/Sputnik

Einer der sieben Wolkenkratzer, die zwischen 1947 und 1953 im Stalinistischen Stil erbaut wurden, ist auch deshalb so einzigartig, weil der Eingang der U-Bahnstation Krasnyje Worota direkt im Inneren des Gebäudes liegt.

Es gab jedoch auch sehr schöne Aussichten, bevor der Wolkenkratzer gebaut wurde. Bis 1927 konnte man tatsächlich das Krasnyje Worota („Rotes Tor“) sehen - einen Triumphbogen aus dem Jahr 1709, der im Auftrag von Peter I. zu Ehren des Sieges in der Schlacht von Poltawa errichtet wurde. Er wurde abgerissen, um die Straße für den Verkehr zu verbreitern. Zusammen mit dem Bogen verlor die Stadt auch die nahe gelegene Kirche der Drei Heiligen und das Geburtshaus des berühmten Dichters Michail Lermontow.

