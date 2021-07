13 Wörter, die die Sowjetunion definierten (TEIL 1)

Wir untersuchen die wichtigsten Facetten des sowjetischen Lebens durch das Prisma der am häufigsten verwendeten Begriffe und Wörter.

1 Kommunalka

Nach der Revolution von 1917 stellte die neue Regierung die Weichen für die Optimierung der Lebensbedingungen. Es gab kein Privateigentum mehr, der Staat verfügte über alle Immobilien. Große Wohnungen, vor allem in Moskau und St. Petersburg, wurden in kommunale Wohnräume, sogenannte Kommunalkas umgewandelt. Familien erhielten nur noch ein Zimmer (große wurden in kleinere aufgeteilt) für alle ihre Mitglieder und deren Habseligkeiten. Der Rest der Wohnung war zur gemeinsamen Nutzung vorgesehen.

Gemeinsame Bäder, Toiletten und Flure waren jedoch mehr als nur ein erzwungener Kompromiss in einem riesigen Land mit begrenzten Wohnmöglichkeiten. Es ging um neue Unterkünfte für alte und neue Arbeiter - für den sowjetischen Menschen, der persönliche Bedürfnisse nie über die Bedürfnisse der Gemeinschaft stellt.

Wohngemeinschaften existieren bis heute und sind zudem als günstigste Wohnform immer noch in Mode.

2 GULAG

Die Sowjets setzten Häftlinge als Arbeitskräfte bei Ausgrabungen, in Bergwerken, bei Fällarbeiten und beim Eisenbahnbau ein. Die Zahl dieser Arbeitslager nahm mit härteren Repressionen stetig zu, so dass man schließlich beschloss, sie zu einem System zusammenzufassen. Und so wurde der GULAG geboren - kurz für „glavnoe upravlenie lageryami“ („Hauptverwaltung der Lager“).

Im Laufe seiner Geschichte brachte das GULAG-Gefängnissystem über 30.000 Häftlingslager hervor. Sie unterschieden sich in ihren Zielsetzungen, wobei einige auf wirtschaftliche Ziele hinarbeiteten und andere ein eher produktionsorientiertes Regime führten. Die Lebensbedingungen waren dementsprechend überall unterschiedlich. Das GULAG-System war jedoch so strukturiert, dass die Häftlinge keine dauerhaften Kontakte knüpfen konnten - niemand wurde zu lange in derselben Einrichtung festgehalten.

Nach Angaben des Moskauer Gulag-Museums durchliefen in den 1920er bis 1950er Jahren mehr als 20 Millionen Häftlinge das System. Über eine Million von ihnen starben an den Folgen.

3 Pionier



„Fromme“ Kommunisten wurden von Kindesbeinen an so erzogen. Sie würden dann Pioniere werden. Die W. I. Lenin Allsowjetische Pionierorganisation nahm Kinder im Alter von neun bis 14 Jahren auf. Sie würden ihren Treueschwur aufsagen und untrennbar mit ihrer roten Krawatte verbunden sein, die sie als Zeichen der Mitgliedschaft immer tragen mussten.

Pioniere im Pionierlager der Ölarbeiter. Die Stadt Leninogorsk. Tatarische ASSR. Muchametsjanow / Sputnik Muchametsjanow / Sputnik

Die ersten Pioniere tauchten 1922 auf, und die Bedingungen für die Mitgliedschaft waren eine Zeit lang streng, da es sich um eine Elite-Institution handelte. Dieser Aspekt verschwand bald und die Mitgliedschaft bei den Pionieren wurde, wenn auch nicht obligatorisch, so doch zumindest sehr wünschenswert für jedes sowjetische Kind. Das Sammeln von Schrott und Papier und alle möglichen anderen Dienste für die Gemeinschaft sowie die Teilnahme an verschiedenen militärischen Sportveranstaltungen und hervorragende schulische Leistungen - das war es, was von einem Pionier erwartet wurde. Die Gruppe hatte ihren eigenen Gruß: Die rechte Hand wurde etwas höher als der Kopf erhoben, um anzuzeigen, dass der Pionier das Gemeinwohl über den persönlichen Gewinn stellte. Der Ruf „Seid ihr bereit!" wurde mit „Allzeit bereit!" beantwortet. Wofür diese Bereitschaft stand, wusste wohl nur die Kommunistische Partei. Vom Pionier wurde erwartet, dass er ihr einfach blind folgte.

4 „Kopeika“

Der VAZ 2101 war das beliebteste Serienauto der Sowjetunion - liebevoll Kopeika, Kopeke, genannt, die kleinste Währungseinheit Russlands und der ehemaligen UdSSR. Es war auch das erschwinglichste Auto. Für viele war die Kopeika das erste (und einzige) Auto, das sie je besessen haben. Sie weckt bei vielen Russen bis heute noch immer Nostalgie.

Sowjetischer Personenwagen WAZ 2101. Lada. Dmitri Donskoj / Sputnik Dmitri Donskoj / Sputnik

Die ersten sechs Kopeikas rollten 1970 vom Band. Als Prototyp diente den sowjetischen Konstrukteuren der in Italien gebaute FIAT-124, den sie an die russischen Straßen und Anforderungen anpassten. Die Kopeika gab es in mehreren Versionen. Es gab die Rennversion, dann eine Version für die Polizei, einen Kombi - und sogar ein Elektroauto!

5 Dissident

Das Wort stammt von dem lateinischen Wort Dissidenz („nicht einverstanden sein, abseits stehen"). Der Name wurde erstmals in den 1960er Jahren für die sowjetische Opposition verwendet, die mit gewaltfreien Mitteln die Einhaltung der in der Verfassung verankerten Gesetze durch die sowjetische Herrschaft forderte. Die Dissidenten kämpften für Redefreiheit, Versammlungs- und Bewegungsfreiheit, faire Wahlen, die Freilassung politischer Gefangener und grundlegende Menschenrechte im Allgemeinen. Ihr vordergründiges Ziel war es nicht, die Macht zu ergreifen. In den 1960er bis 1980er Jahren lag die Zahl der Menschen, die das Interesse des KGB weckten und zu einem Gespräch geladen wurden, bei einer halben Million Menschen. Aber das ist nur die offizielle Statistik. Die tatsächliche Zahl ist unbekannt, da die meisten dieser Leute nicht politisch aktiv waren und zum Beispiel nur verbotene Literatur in ihrem Besitz hatten. Es gab auch solche, die im Selbstverlag publizierten.

Akademiker Andrei Sacharow gibt ein Interview auf einer Konferenz der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Wladimir Fedorenko / Sputnik Wladimir Fedorenko / Sputnik

Die Dissidenten wurden verfolgt, zu Gefängnisstrafen verurteilt, manchmal ins GULAG-Arbeitslager geschickt - oder sogar in Psychiatrien untergebracht. Die Staatsbürgerschaft wurde entzogen und ihnen drohte die Ausbürgerung. Die Bewegung endete in den späten 1980er Jahren, als das Land die ersten Schritte in Richtung demokratischer Reformen unternahm.

6 Samisdat

Moskauer kaufen selbstveröffentlichte Presse. Wladimir Akimow / Sputnik Wladimir Akimow / Sputnik

Dieses Wort wurde verwendet, um die oben erwähnte selbstveröffentlichte Literatur, Broschüren und Tonbänder zu bezeichnen. Samisdat war die einzige Möglichkeit, die Zensur zu umgehen. Manchmal handelte es sich um ein Buch, das der Autor es veröffentlichen wollte, bevor die Zensur damit fertig war. Auch Bibeln wurden im Selbstverlag veröffentlicht - nicht, dass die Bibel illegal gewesen wäre, aber die Nachfrage überstieg das Angebot bei weitem. Samisdat wurde mit Schreibmaschinen geschrieben, meist in staatlicher Typographie, hinter verschlossenen Türen - was sehr gefährlich war, da es eine Papierzählung gab. Ein einziges Exemplar eines selbstveröffentlichten Buches konnte hunderte Male die Runde machen. So wurde ein Exemplar von Waleri Grossmans Buch „Es fließt alles" von 200 Personen gelesen (die genaue Zahl ist deshalb bekannt, da dies alles Leute waren, die Grossman persönlich kannte).

7 BAM



Die Baikal-Amur-Magistrale - oder BAM - kann mit Recht als das größte sowjetische Bauvorhaben betrachtet werden. Projekte, die auf komplexe infrastrukturelle Bedürfnisse abzielten, dauerten oft Jahre und wurden ideologisch untermauert und waren der Stolz und Beweis für die Errungenschaften des sozialistisch-kommunistischen Regimes. Leider wurde für diese Projekte oft einen hoher Preis bezahlt. Und die BAM war in dieser Hinsicht ein absoluter Rekordhalter!

Ein Team von Gleisbauarbeitern beim Bau der Baikal-Amur-Hauptstrecke. Igor Michalew / Sputnik Igor Michalew / Sputnik

Im Jahr 1932 beschloss die Partei, insgesamt 4.287 km Gleise durch 11 Flüsse und verschiedene unerreichbare Gebiete bis in den Fernen Osten Russlands zu verlegen. Die Regierung gab für das Projekt nur 3,5 Jahre Bauzeit vor. Der unrealistische Plan scheiterte und so wurden die Arbeiten erst Jahrzehnte später, 1989, abgeschlossen, nur zwei Jahre vor dem Untergang der UdSSR.

Der anfängliche Bau wurde von Gefängnisinsassen durchgeführt, die unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten mussten, eineinhalb Jahre lang unter freiem Himmel schliefen und mit täglichen Essensrationen von nur 400 Gramm Brot. Wann immer es Todesfälle gab, wurden sie durch neue Gefängnisinsassen ersetzt. Später war das ganze Land mit der Fertigstellung der BAM beschäftigt, die zum „kommunistischen Traum“ wurde. Wie sich herausstellte, war die Bahn bei ihrer Inbetriebnahme Anfang der 2000er Jahre nicht ausgelastet und fuhr Verluste ein.

