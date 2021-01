Abkürzung für Grausamkeit: Was war der GULAG?

GULAG – was bedeutet das?

Das sowjetische Volk benutzte gewöhnlich das Wort лагеря (lagerja; „Lager“), um sich auf das Strafsystem zu beziehen, da das Wort „Gulag“ tatsächlich die Verwaltung der Arbeitslager bezeichnete. „GULag“ ist die korrekte Schreibweise des Akronyms für Главное управление лагерей (Glawnoje Uprawlenije Lagerei; „Hauptdirektion der Lager“). Diese Abkürzung wurde jedoch zu einem häufig verwendeten Namen für die Lager selbst, höchstwahrscheinlich nachdem Alexander Solschenizyns „Archipel Gulag“ veröffentlicht und populär wurde.

Die Struktur wurde in den 1930er Jahren als Abteilung des Ministeriums mit dem Namen „Volkskommissariat für innere Angelegenheiten“, kurz NKWD, gebildet, eine weitere erschreckende Abkürzung der Sowjetzeit. Die ersten Lager erschienen jedoch noch vor der Gründung von „Gulag“.

Wann entstanden die ersten Lager des GULAG und wie lange existierten sie?

Die ersten Lager erschienen nach der Revolution von 1917. Die Bolschewiki beschlossen, sich aller Feinde zu entledigen und sie an einem Ort zu sammeln. Die ideale Lösung erschienen Klöster. Umgeben von großen Mauern und mit vielen kleinen Räumen waren sie wie Gefängnisse.

Das Solowezki-Kloster war eines der ersten, das in ein Lager umgewandelt wurde. Auf dem Solowezki-Archipel im Weißen Meer im Norden Russlands gelegen, war es unmöglich zu entkommen.

Als Stalin Anfang der 1930er Jahre seine Macht stärkte, setzte er das Prinzip der „Korrektur“ von Menschen durch Arbeit um, sodass aus Gefangenenlagern Zwangsarbeitslager wurden. Und dann entwickelte ein ehemaliger Unternehmer - und selbst ein ehemaliger Solowezki-Gefangener - Naftali Frenkel - ein System, um Gefangene effektiv als Arbeitskräfte einzusetzen. Es erforderte die Erweiterung der Lager und die Arbeit vieler weiterer Gefangener.

Die Lager arbeiteten bis 1956. Das System hatte Stalin um drei Jahre überlebt. Nach seinem Tod gab es eine Amnestie-Welle, aber dennoch blieben viele Menschen in Lagern.

Wie viele GULAG-Lager gab es in der UdSSR?

Die monströse Gulag-Struktur umfasste im Laufe ihrer Geschichte etwa 30.000 Haftanstalten. Als einige von ihnen geschlossen wurden, erschienen andere an anderen Orten im ganzen Land. Die Lager hatten unterschiedliche wirtschaftliche und industrielle Ziele. Jede Richtung wurde von einem separaten Büro (es gab ungefähr 50 von ihnen) mit einem komplizierten Verwaltungssystem geleitet und versammelte mehrere Lager unter einer Führung.

Das erste massive Bauprojekt der Gulag-Insassen war beispielsweise der Weißmeer-Ostsee-Kanal. Der Bau wurde von der Lagerabteilung Belomorsko-Baltijski geleitet. Viele Lager tauchten später im Fernen Osten auf. Die berüchtigten Kolyma-Lager waren für den Aufbau der Infrastruktur, den Erzabbau und sogar die Prüfung gefährlicher radioaktiver Stoffe verantwortlich.

Die Lager arbeiteten während des Zweiten Weltkriegs weiter und versorgten die Rote Armee.

Wie viele Menschen kamen in die GULAG-Lager?

Laut Statistiken des Museums für die Geschichte des Gulags wurden von den 1920er bis 1950er Jahren mehr als 20 Millionen Gefangene in den Lagern festgehalten. Insgesamt starben dort mehr als eine Million Menschen. Die größte Zahl der Gefangenen gab es im Jahr 1941 - etwa 1,5 Millionen Menschen. 1952 und 1953 waren mehr als 1,7 Millionen Menschen dort inhaftiert.

Weder Ruhm noch Auszeichnungen oder ein besonderer Status konnten den Schutz vor dem Gulag garantieren. Unter den Gefangenen befanden sich Schriftsteller, Armeekommandanten, kommunistische Parteiführer, berühmte Wissenschaftler und Ingenieure.

Warum wurde man zum GULAG-Lager verurteilt?

Nach der Revolution verhafteten die Bolschewiki Mitglieder gegnerischer politischer Parteien, Menschen adeliger Herkunft, Priester, reiche Bauern und viele andere.

Während Stalins großer Säuberung entledigte er sich aller Arten von „öffentlichen Feinden“, auch von ehemaligen wohlhabenden Großgrundbesitzern und denen, die möglicherweise Verbindungen zu ihnen haben könnten. In den späten 1920er Jahren wurde Artikel 58 des sowjetischen Strafgesetzbuches angepasst. Er enthielt nun viele mögliche Anklagepunkte: Verrat, antisowjetische Propaganda, Spionage usw. Allein nach diesem Artikel wurden über drei Millionen Menschen verurteilt.

Darüber hinaus drohte auch Verwandten und Kindern von inhaftierten Personen die Festnahme. Die Kinder bestimmter Gefangener wurden ebenfalls in den Gulag geschickt, während die dort geborenen Kinder von ihren Eltern getrennt wurden.

Doch auch gewöhnliche Kriminelle saßen ihre Haftstrafe in Arbeitslagern ab und Professoren teilten sich häufig die Kaserne mit Mördern, Dieben und anderen Schwerverbrechern.

Warum war der GULAG so furchtbar?

Es gibt mehrere Bücher über den Gulag, von denen die meisten jedoch bis zur Perestroika oder sogar noch in den 1990er Jahren in der UdSSR verboten waren. Wir haben hier einige der wichtigsten Titel zusammengestellt:

Die erste Geschichte, die das Thema berührte, wurde 1962 veröffentlicht und war Solschenizyns „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“.

Das ganze Land erfuhr, unter welch unmenschlichen Bedingungen die Menschen in den Lagern leben mussten. Das einzige Ziel war zu überleben. Schlechtes Essen wurde von extremer Kälte begleitet, da sich die Lager häufig im Norden befanden und die Leute draußen in leichter Kleidung arbeiten mussten. Die Gefangenen mussten einen Tagesplan erfüllen, der kaum zu bewältigen war. Schafften sie es nicht, drohte die Kürzung der Lebensmittelrationen.

Die Kasernen der Lager waren oft voller Läuse. Mangelnde Hygiene und fehlende medizinische Behandlung führten zu Epidemien und Todesfällen. Viele Familien wussten nicht, wo ihre Angehörigen festgehalten wurden und ob sie noch lebten oder nicht.

Welche Bedeutung hat der GULAG für das moderne Russland?

Es ist immer noch ein unglaublich sensibles Thema. Viele Familien in Russland haben Verwandte, die Jahrzehnte in Lagern verbracht haben oder dort gestorben sind. Daher graben die Menschen weiter in der Geschichte und untersuchen die Vergangenheit ihrer eigenen Familie. Die meisten Gulag-Dokumente waren bis in die 1980er Jahre Verschlusssache.

In Russland gibt es mehrere Institutionen, die damit beschäftigt sind, die Gulag-Geschichte zu erforschen, die Vergangenheit zu archivieren und sie den jüngeren Generationen nahezubringen, damit diese zutiefst traumatische und dunkle Seite der Geschichte niemals vergessen wird.

