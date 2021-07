Diese sechs bedeutenden russischen Philosophen sollten Sie kennen

Es gibt Menschen, denen die Ideen nie auszugehen scheinen. Und manche sind so tiefgründig, dass sie die Gesellschaft nachhaltig beeinflussen. Wir stellen Ihnen sieben herausragende russische Philosophen und Denker vor.

Pjotr Tschaadajew (1794-1856)



Tschaadajews Leben wurde nach der Veröffentlichung seines „Ersten Philosophischen Briefes“ im Jahr 1836 zum Alptraum. „Nachdem ich den Artikel gelesen habe, stelle ich fest, dass sein Inhalt eine Mischung aus gewagtem Unsinn ist, der eines Verrückten würdig ist", erklärte Zar Nikolaus I.

Tschaadajew wurde für ein Jahr unter Hausarrest gestellt und durfte nie wieder etwas veröffentlichen. Die Regierung erklärte ihn für unzurechnungsfähig aufgrund seiner Schriften, in denen er die russische Lebensrealität - Leibeigenschaft und Autokratie - scharf kritisierte. Er hatte unorthodoxe Ansichten über die Mission Russlands, seine Zukunft und die kulturelle Identität. Tschaadajew betrachtete Europa als Vorbild und sagte, dass Russland ein rückständiges Land sei, das den anderen hinterherhinke. Schuld daran hätten seiner Meinung nach Trägheit, Gleichgültigkeit und ein Mangel an Kreativität.

Nikolai Tschernyschewski (1828-1889)

Tschernyschewski wurde zum ideologischen Inspirator der revolutionären Gruppe „Land und Freiheit“, die mit den Bedingungen, unter denen Alexander II. 1861 die Leibeigenen befreite, nicht einverstanden war. Wegen des Verdachts auf Verbindungen zum revolutionären Untergrund wurde Tschernyschewski inhaftiert und damit als „Feind Nummer eins für das Russische Reich“ tituliert. Die Ermittlungen gegen ihn dauerten mehr als ein Jahr. Während dieser Zeit verschwendete Tschernyschewski keine Zeit und schrieb seinen berühmten utopischen Roman „Was ist zu tun?“. Die Veröffentlichung führte dazu, dass Tschernyschewski zu sieben Jahren Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt wurde. 1883 erfolgte seine Freilassung. Er inspirierte mehrere Generationen russischer Revolutionäre, darunter Wladimir Lenin.



Pjotr Kropotkin (1842-1921)



Nach der bolschewistischen Revolution kehrte Fürst Kropotkin nach 40 Jahren Exil nach Russland zurück. Er traf sich sowohl mit Alexander Kerenski als auch mit Wladimir Lenin, die den „Großvater der russischen Revolution“ vergötterten und regelmäßig Kritik an ihrer Politik übten.

Kropotkins Schlüsselwerk, „Die Eroberung des Brotes“, ist ein Grundnahrungsmittel der politischen anarchistischen Literatur. Kropotkin versuchte, die Identität von Anarchismus und Kommunismus zu begründen. Er sagte, dass Anarchismus ohne Kommunismus Willkür und Gesetzlosigkeit sei, während Kommunismus ohne Anarchismus nur Entbehrung bedeute. Deshalb versuchte er, einen wissenschaftlichen „Anarcho-Kommunismus“ zu konstruieren.

Laut Kropotkin ging die Revolution Hand in Hand mit der Evolution und der Schöpfung. Er war ein Verfechter einer dezentralisierten kommunistischen Gesellschaft, die von der Zentralregierung befreit ist und auf selbstverwalteten Gemeinschaften basiert. Die Schriften von Kropotkin zeigten einen direkten Weg zu einer humanistischen und gerechten Gesellschaftsordnung auf, den die Gesellschaft ohne „Übergangszeiten“ gehen konnte.

Wladimir Solowjew (1853-1900)



1881 wurde Russland durch die Ermordung von Kaiser Alexander II. erschüttert. Solowjew verurteilte das Verbrechen, forderte aber den neuen Thronfolger auf, Gnade zu zeigen und die Mörder zu begnadigen. Dieser Akt wurde von Solowjews tief verwurzelter Überzeugung von der Notwendigkeit der christlichen Vergebung diktiert.

Die Grundlage seiner philosophischen Lehre ist die Idee des Gottmenschentums. Seine Hauptaussage liegt in der Schlussfolgerung über die Einheit von Mensch und Gott. In seinen Lehren verwendete Solowjew den Begriff Sophia oder Weisheit, die die Seele eines erneuerten Glaubens werden sollte. Nach Ansicht des Philosophen kann nur eine erneuerte Kirche und Religion das ideologische Vakuum ausfüllen, das Ende des 19. Jahrhunderts entstand, als viele radikale politische Theorien und Bewegungen aufkamen. Langes spirituelles Suchen führten Solowjow zu der Überzeugung, dass die Menschheit nur dank des Glaubens an Gott überleben konnte.

Nikolai Berdjajew (1874-1948)

„Der Bolschewismus ist ein rationalistischer Wahnsinn, eine Manie zur endgültigen Regelung des Lebens, die auf einer irrationalen Volksmacht beruht", schrieb Berdjajew. Er wurde der Verschwörung beschuldigt, verhaftet und eingesperrt. „Ich wurde viermal verhaftet, zweimal während des alten und zweimal während des neuen Regimes, wurde für drei Jahre in den Norden des Landes verbannt, sah mich einem Prozess gegenüber, der mich mit der ewigen Ansiedlung in Sibirien bedrohte, wurde aus meiner Heimat vertrieben und werde mein Leben wahrscheinlich im Exil beenden."

Berdjajew war ein wichtiger Vertreter der christlichen Existenzialismus-Schule der Philosophie, die eine tiefgreifende Erforschung des menschlichen Zustandes und des Zustandes der Welt innerhalb eines christlichen Rahmens hervorhebt. In seinem bekanntesten Werk, „Die russische Idee" (1946), formulierte Berdjajew die Quintessenz dieser Idee. Er glaubte, dass im postsowjetischen Russland ein gerechteres System geschaffen werden könne und dass es in der Lage sein würde, die zentrale Mission des Landes zu erfüllen - ein Vereiniger der östlichen (religiösen) und westlichen (humanistischen) Grundlinien der Geschichte zu werden.



Konstantin Ziolkowski (1857-1935)

Ziolkowski ist einer der Begründer der philosophischen Bewegung namens „Kosmismus", die sowohl die Theologie und die physikalischen Wissenschaften als auch die bildende Kunst beeinflusste.

Ab 1903 widmete sich Ziolkowski vollkommen der Erforschung des Weltraums. In dem Artikel „Erforschung des Weltraums durch Strahlgeräte" begründete er erstmals, dass eine Rakete ein Apparat für erfolgreiche Raumflüge werden könnte. Der Wissenschaftler entwickelte auch das Konzept eines Raketentriebwerks mit Flüssigtreibstoff. Insbesondere ermittelte er die Geschwindigkeit, die für den Eintritt des Raumschiffs in das Sonnensystem erforderlich ist („zweite Weltraumgeschwindigkeit").

Ziolkowski beschäftigte sich mit vielen praktischen Fragen der Raumfahrt, die später die Grundlage für die sowjetische Raketentechnik bildeten. Der Raketenpionier erarbeitete Lösungen, die Optionen für die Raketenführung, Kühlsysteme, Düsenkonstruktionen und Treibstoffzufuhrsysteme boten. Seine Arbeiten inspirierten den Vater der praktischen Kosmonautik, Sergej Koroljow, und gaben den Anstoß für die Entwicklung des sowjetischen Raumfahrtprogramms.

