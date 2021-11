Banja: Einblicke in ein russisches Symbol

Russia Beyond

Im alten Russland war die Banja, das russische Pendant zu Dampfbad oder Sauna, ein Ort zur Reinigung. Heute ist sie ein auch bei Ausländern beliebter Freizeitspaß. Wie geht es in der russischen Banja zu?

Stellen Sie sich eine Hütte vor, in der die Temperatur etwa 100℃ beträgt. Eine ganze Familie sitzt drinnen, bis ihre Haut extrem rot wird. Dann schlagen sie sich gegenseitig mit einem Bündel Birkenzweige, woraufhin sie alle hinauslaufen und in den Schnee springen. Diese verrückte Szene ist eigentlich eine ganz normale Sache für einen Russen. Es ist Banja-Zeit!

Männer besuchen eine öffentliche Banja oder traditionelle russische Dampfsauna inmitten des Ausbruchs der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) in Omsk, Russland, 23. Oktober 2020. Reuters Reuters

Die russische Banja hat nichts mit dem extrem feuchten und nassen türkischen Hammam oder der extrem trockenen finnischen Sauna zu tun. Eigentlich ist es etwas dazwischen, mit ziemlich feuchter Luft, in der man aktiv schwitzen sollte.

Getty Images Getty Images

Eine Banja war gewöhnlich eine Hütte mit zwei Räumen - einem zum Umziehen und einem zum Baden und Dampfen. Die Menschen bereiteten die Banja im Voraus vor und heizten sie kräftig mit Holz. Gleichzeitig konnte der Banja-Ofen auch zum Erhitzen von Wasser in Eimern oder Wannen verwendet werden.

Russische Sauna, die "Banja" im Baikalsee, im Winter, Sibirien, Russland am 10. März 2011. Getty Images Getty Images

Nach dem Schwitzen im Dampfbad wuschen sich die Menschen mit Teerseife und übergossen sich anschließend mit warmem Wasser. Manchmal wurden die Kinder in kleinen Wannen gewaschen, und die Erwachsenen benutzten das Wasser wieder. Normalerweise benutzten Frauen und Kinder die Banja vor den Männern - bis es zu heiß wurde.

Wladimir Wjatkin / Sputnik Wladimir Wjatkin / Sputnik

Die Öfen der ersten Banjas hatten kein Schornsteinrohr, so dass der gesamte Rauch ins Innere des Raums zog. Die Türen wurden dann geöffnet, und nachdem sich der Rauch verzogen hatte, gingen die Menschen hinein. Alle Wände im Inneren waren mit einer schwarzen Rußschicht bedeckt. Man nannte dies auch „schwarze“ Banjas. Die späteren „weißen“ Banjas verfügten über ein Ofenrohr.

Im Dorf Bobrowka, etwa 400 km nördlich der sibirischen Stadt Omsk, rennen Menschen aus den mobilen russischen Bädern in den Schnee. Reuters Reuters

Die Banja ist seit jeher eines der wichtigsten Elemente des russischen Lebens. Dabei ging es nicht nur um das Baden und Waschen, sondern auch um ein Ritual. Die Bauern gingen einmal in der Woche in die Banja, meistens samstags. Auf diese Weise reinigten sie sich nach der Arbeitswoche und bereiteten sich gleichzeitig auf den sonntäglichen Gottesdienst vor.

"Ironie des Schicksals", 1975. dir. Eldar Rjasanow, Mosfilm dir. Eldar Rjasanow, Mosfilm

Die Besen aus Birke oder Eiche wurden vorher zusammengebunden. Der Besen ist ein sehr wichtiges Zubehör der Banja. Er wird nicht nur zum Schlagen verwendet (was eigentlich nur eine intensive Massage ist, keine Strafe). Das Aufstellen von Besen in einem Dampfbad sorgt für ein angenehmes Aroma, und das Herumwedeln mit dem Besen verstärkt den Dampf und die Hitze.

Ein Freund des Anwohners Walentin Krasin kühlt sich nach einem Dampfbad in seiner mobilen Badestation am Ufer des Flusses Tuba nahe dem Dorf Kotschergino, etwa 460 km südöstlich der russischen sibirischen Stadt Krasnojarsk, ab, 1. Dezember 2013. Reuters Reuters

Die wichtigste Person in einer öffentlichen Banja ist der Bademeister. Er kümmert sich um alle Abläufe, sorgt für guten Dampf und ist der Beste bei der Birkenbesen-„Massage“. Außerdem wäscht er die Banja-Besucher und übergießt sie mit Wasser.

Viele Russen, die auf dem Land leben oder eine Datscha haben, bauen eine weitere kleine Holzhütte für eine Banja. Diejenigen, die nicht in den Genuss einer eigenen Banja kommen, besuchen die öffentlichen Banjas, die es in jeder russischen Stadt gibt.

Getty Images Getty Images

In St. Petersburg gibt es die berühmte Jegororwski (Kasachi) Banja, ein Komplex mit fünf Banjas, der Ende des 19. Jahrhunderts von einem reichen Kaufmann namens Efim Jegorow eröffnet wurde. Es war ein äußerst luxuriöser Ort mit einer reich verzierten Inneneinrichtung. Ein solcher Banja-Besuch war nicht billig, aber es existierten verschiedene Preisklassen. Für wohlhabende Gäste gab es private Umkleidekabinen und Bäder.

Die berühmteste Moskauer Banja ist Sanduni. Sie sieht absolut prächtig aus und erinnert eher an einen Palast als an eine Banja.

Sotschi-Tourist wärmt sich im November 2013 in einem luxuriösen Saunakomplex namens British Banya in Krasnaya Polyana, Russland, auf. Getty Images Getty Images

Zu Sowjetzeiten war ein Besuch in der Banja noch etwas Besonderes. Am Wochenende gab es vor vielen Banjas eine Warteschlange. Und es war ein besonderes Ritual, vor dem Besuch einen guten Birkenbesen zu kaufen.

Gleichzeitig ging der Hauptzweck einer Banja verloren - die meisten Stadtbewohner hatten warmes Wasser und Badezimmer in ihren Wohnungen und konnten sich zu Hause waschen. Die Banja war jedoch ein Ort der Geselligkeit, und die Menschen verbrachten mehr Zeit in der Halle, tranken Tee oder Bier, aßen und unterhielten sich, als in der Dampfkammer.

Reuters Reuters

Das Trinken von Alkohol in der Banja ist sehr ungesund, da die hohen Temperaturen das Herz-Kreislauf-System stark belasten. Dennoch wurde die Banja zu einer Bar, und viele Menschen nutzten sie als Vorwand, um dem Haus zu entfliehen und einen Drink nehmen zu können.

Der berühmteste sowjetische Film „Ironie des Schicksals oder mit leichtem Dampf“ setzte der Banja als Ort, an dem viel Hochprozentiges fließt, ein Denkmal. Die Hauptfigur geht mit Freunden in die Banja, um sich vor Silvester „reinzuwaschen“... und wacht schließlich in einer anderen Stadt auf!

Reuters Reuters

Übrigens haben Frauen und Männer öffentliche Banjas immer getrennt voneinander benutzt. Einige hatten Frauenräume, während andere an bestimmten Tagen nur für Frauen geöffnet waren. Sehr kleine Kinder gingen mit ihren Müttern, während ältere Jungen mit ihren Vätern gingen.

Buschukhin Waleri, Nedera Oleg / TASS Buschukhin Waleri, Nedera Oleg / TASS

Heutzutage betrachten die Menschen die Banja als eine Art Wellnessbehandlung und schätzen ihre entspannende Wirkung. Die Haut wird weicher, man fühlt sich wie neugeboren, und manche Menschen glauben, dass die Banja hilft, fit zu bleiben und sogar etwas Gewicht zu verlieren!

