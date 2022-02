6 prächtige Triumphbögen in Russland (FOTOS)

1. Triumphbogen in Moskau

Legion Media Legion Media

Der mit einem Wagen und einer Skulptur der griechischen Siegesgöttin Nike gekrönte Bogen steht auf dem Moskauer Kutusowski-Prospekt und ist die „Reinkarnation“ eines anderen Bogens aus der Nachkriegszeit, der 1834 auf Erlass von Nikolaus I. errichtet wurde. Der Zar wollte, dass Moskau einen Gedenkbogen zu Ehren des Sieges des russischen Volkes im Vaterländischen Krieg von 1812 gegen das Napoleonische Frankreich erhält - ähnlich dem Bogen, der im selben Jahr in St. Petersburg errichtet wurde.

Der erste Triumphbogen war aus Holz gefertigt. Später wurde er in Stein gemauert. Im Jahr 1936 wurde der Bogen jedoch aufgrund von Änderungen des Stadtplans abgebaut. Die gusseisernen Säulen des Tores standen mehrere Jahre lang auf einem Stadtplatz, bis sie für den Bedarf der sowjetischen Armee während des Zweiten Weltkriegs eingeschmolzen wurden.

In den Jahren 1966-1968 wurde der Bogen in seiner heutigen Form restauriert. Dafür wurden über 150 Skulpturen neu gegossen.

2. Narwa-Triumphbogen in St. Petersburg

Legion Media Legion Media

Dieser Bogen diente eine Zeit lang als Stadttor und empfing Reisende, die aus Europa in der damaligen russischen Hauptstadt ankamen.

Der Bogen wurde von dem italienischen Architekten Giacomo Quarenghi entworfen. Er wurde 1834 zum Gedenken an den russischen Sieg im Krieg von 1812 gegen Napoleon errichtet. Im Jahr 1944 zogen die sowjetischen Truppen nach dem Ende der Belagerung von Leningrad durch den Bogen.

Heute befindet sich im Inneren des Bogens, der drei Stockwerke und das Untergeschoss einnimmt, ein Museum für militärischen Ruhm.

3. Bogen des Generalstabs in St. Petersburg

Legion Media Legion Media

Der Bogen auf dem Palastplatz im Zentrum von St. Petersburg ist Teil des Generalstabsgebäudes. Seine 580 Meter lange Fassade galt lange Zeit als eine der längsten in Europa. Der Bogen wurde später als der Rest des Gebäudes entworfen und sollte an den Sieg im Krieg von 1812 erinnern. Seine Flachreliefs bestehen aus Abgüssen von militärischen Trophäen, an den Seiten befinden sich Statuen antiker Krieger und an der Spitze ein Streitwagen mit der Göttin Nike.

Der italienischstämmige Architekt Carlo Rossi betrachtete den Bogen als die Dominante des gesamten Gebäudes des Generalstabs und heute ist er eines der Wahrzeichen der Stadt. Im Ostflügel des Gebäudes sind die Schätze der Eremitage untergebracht.

4. Triumphbogen in Kursk

Legion Media Legion Media

Dieser Bogen ist Teil eines Ensembles, das zum Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland im Jahr 1945 errichtet wurde. Er wurde im Jahr 2000 am Eingang zur Heldenstadt Kursk errichtet, wo 1943 eine der wichtigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs, die Schlacht von Kursk, stattfand.

Am Fuß des Bogens befinden sich vier Figuren von Kriegern aus verschiedenen Epochen - von der Alten Rus' bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts - und er wird gekrönt von einer Skulptur des Heiligen Georgs des Siegreichen, der den Drachen mit einem Speer durchbohrt.

5. Der Haupteingang der WDNCh

Legion Media Legion Media

Dieser massive Bogen im stalinistischen Baustil ist ein weiteres Symbol für den Sieg im Zweiten Weltkrieg. Er wurde der Haupteingang der WDNCh (Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft), einem der bekanntesten architektonischen Denkmäler der Sowjetzeit.

Die Fassade des Bogens wird von einem Flachrelief mit dem Staatswappen der UdSSR gekrönt, während das Dach mit der Skulptur „Der Traktorist und die Kolchosbäuerin“ geschmückt ist. Diese beiden archetypischen Figuren der Sowjetära halten eine Ährengarbe über ihren Köpfen und sollen Industrie und Landwirtschaft verkörpern.

6. Der Bogen des Haupteingangs zum Gorki-Park

Getty Images Getty Images

Dieses Symbol des wichtigsten Parks von Moskau stammt aus dem Jahr 1955, als der Haupteingang des Parks mit einem monumentalen Bogen verziert wurde, der von G. Schtschuko und A. Spasow entworfen wurde. Lange Zeit war der 18 Meter hohe Bogen zusammen mit der nahe gelegenen Krymsky-Brücke eines der Symbole des neuen sozialistischen Moskau.

Im Inneren des Bogens befindet sich ein kleines Museum zur Geschichte des Gorki-Parks. Das Interessanteste ist jedoch die Aussichtsplattform, von der aus man einen Blick auf die Sperlingsberge, die Schuchow- und Ostankino-Türme sowie das Außenministerium, eines der berühmten Gebäude der Sieben Schwestern, hat.

