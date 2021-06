5 untergegangene russische Architekturwunder

1 Das Strastnoj-Kloster in Moskau

In den 1930er Jahren unterzeichnete Joseph Stalin einen Generalplan für den Wiederaufbau Moskaus. Viele Straßen wurden verbreitert und neu gebaut, neue Verkehrsknotenpunkte geschaffen. Infolgedessen verschwanden Dutzende von alten Gebäuden. Als Teil der antireligiösen Politik wurden alte Kirchen eine nach der anderen gesprengt. Zum Beispiel wurde 1937 das alte Strastnoj-Kloster für den Wiederaufbau und die Erweiterung der Gorki-Straße (jetzt Twerskaja-Straße) abgerissen. Der Puschkinskaja-Platz mit seinem Musiktheater und dem Denkmal für den Dichter Alexander Puschkin befindet sich jetzt an dieser Stelle.

Das Strastnoj-Kloster und der angrenzende Platz in den 1920er Jahren. Die Puschkin-Statue auf der anderen Seite des Platzes sollte dorthin versetzt werden, wo einst das Kloster stand.

Das Kloster wurde im 17. Jahrhundert unter dem ersten der Romanow-Zaren, Michail Fjodorowitsch, erbaut. Die wichtigste Reliquie des Klosters war die Ikone der „Gottesmutter der Passion“. Der Legende nach hatte sie heilende Kräfte. Im Krieg mit Napoleon 1812 wurde das Kloster von den Franzosen beschädigt und geplündert. Seine Glocke informierte die Stadt über den Rückzug der feindlichen Truppen.

In den 1930er Jahren wurden die Klostermauern für Propagandaplakate und Werbung genutzt

2 Der Sommerpalast von Elisabeth Petrowna in St. Petersburg

Der Palast war ein Juwel des russischen Barocks des 18. Jahrhunderts aus der Regierungszeit der Tochter von Peter I., Elisabeth. Der Architekt war der russischstämmige Italiener Bartolomeo Rastrelli, der alle berühmten Paläste in St. Petersburg entworfen hat, vom Winterpalast bis zum Peterhof.

Nur ein Stich, der den Palast zeigt, ist erhalten geblieben, zusammen mit einer Beschreibung: „Mehr als 160 Zimmer sowie eine Kapelle, ein Saal und Galerien. Alles war mit Spiegeln und reichen Skulpturen geschmückt.“ Die Sommerresidenz war als Höhepunkt des prächtigen Sommergartenprojekts gedacht. Nach dem Tod von Elisabeth Petrowna verbrachte Katharina II. einige Zeit hier und gebar ihren Sohn, den späteren Kaiser Paul I. Dieser wiederum ließ den Palast abreißen, um an seiner Stelle das von einem Wassergraben umgebene Michailowski-Schloss errichten zu lassen. Eine Ironie der Geschichte ist, dass Paul I. in seinem neuen Schloss, das bis heute erhalten ist, von Verschwörern ermordet wurde.

3 Die Kirche der Tichwiner Ikone in Irkutsk

Die Steinkirche, die der Ikone der Gottesmutter von Tichwin geweiht ist, wurde 1754 erbaut und von Irkutsks reichstem Kaufmann, Iwan Betschewin, finanziert.

Sie war ein anschauliches Beispiel des so genannten sibirischen Barocks, der auf fantasievolle Weise russische Ornamentik mit Elementen östlichen und buddhistischen Ursprungs verband - mehrstöckige Bögen und sogar ein Dharma-Rad. In der Sowjetzeit wurde die Kirche geschlossen und verfiel. Im Jahr 1932 wurde sie abgerissen.

4 Die Schuchow-Rotunde in Nischni Nowgorod

Der Architekt des berühmten Schuchow-Turms in Moskau war ein Innovator auf dem Gebiet der Metallkonstruktionen. 1896 baute Schuchow einen runden Pavillon mit einem Durchmesser von 68 Metern für die Allrussische Industrie- und Kunstausstellung.

Die Rotunde war mit einer einzigartigen Stahlgitterhülle bedeckt und hatte in ihrem Mittelteil das erste gebogene Membrandach der Welt. Später im 20. Jahrhundert sollten ähnliche Konstruktionen von Architekten auf der ganzen Welt verwendet werden. Nach der Ausstellung wurde die Rotunde in den Erholungsort Jessentuki in der Region Stawropol verlegt, aber in der Sowjetzeit wurde sie abgerissen.

5 Die Dormitionskirche in Kondopoga, Karelien

Der Norden Russlands ist berühmt für seine Holzarchitektur, aber Brände haben die meisten seiner alten Kirchen zerstört. Diejenigen, die die Zeit überdauert haben, wurden zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt - sie wurden restauriert. Im Sommer 2018 brannte diese einzigartige Kirche aus dem 18. Innerhalb von nur drei Stunden vollständig nieder. Das architektonische Meisterwerk, das mit 42 Metern eines der höchsten Holzgebäude Russlands gewesen war, war zerstört.

Die fünfstöckige Ikonostase der Kirche ging verloren, ebenso wie die Decke mit einer einzigartigen gemalten Komposition mit dem Titel „Die Göttliche Liturgie“.

