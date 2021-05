St. Petersburg erhält den zweithöchsten Wolkenkratzer der Welt (FOTOS)

Russia Beyond

Der russische Energieriese Gazprom hat den Architekturentwurf eines weiteren Turms namens „Lachta-Center 2“ präsentiert. So wird er aussehen.

Gazprom hat ein ehrgeiziges Projekt, den zweithöchsten Turm der Welt zu errichten. Der 703 Meter hohe Wolkenkratzer mit dem Namen „Lachta-2“ wird nur wenig kürzer sein als der 828 Meter hohe Burj Khalifa in Dubai. Gleichzeitig wird das neue Gebäude den höchsten Aussichtspunkt der Welt haben (590 Meter). Die Höhe des zukünftigen Wolkenkratzers - 703 Meter - ist keine zufällige Zahl. Es bezieht sich auf das Jahr 1703, als Peter der Große St. Petersburg gründete.

Gazprom Gazprom

Der Konzern hat bereits kürzlich den 462 Meter hohen Wolkenkratzer „Lachta-Center“ an der Küste des Finnischen Meerbusens fertiggestellt. Dieses Gebäude wird jetzt in Betrieb genommen.

Gazprom/Legion Media Gazprom/Legion Media

Der neue Turm „Lakhta-2“ wird nicht weit vom ersten entfernt sein. Er wird auch vom historischen Stadtzentrum aus zu sehen sein.

„Der neue Hochbau verkörpert eine Idee, die von Energie in all ihren Formen inspiriert ist, von spiralförmigen Energiewellen, die um einen Quasar tief im Weltraum erzeugt werden, bis zu spiralförmigen Wellenenergien im Wasser“, so der britische Architekt Tony Kettle, der für das Projekt verantwortlich ist. Er hat auch betont, dass das neue Gebäude im Einklang mit dem ersten Turm entworfen wird.

Gazprom Gazprom

Stadtbewohner, die das erste „Lachta-Center“ kritisierten, scheinen über das neue Projekt nicht so überrascht zu sein. Einige scherzten online, dass das Design einem riesigen Eiszapfen ähnelt. Die Ironie ist, dass Eiszapfen im Winter oft ein großes Problem für St. Petersburg darstellen. Andere scherzten, dass er wie der Turm von Isengard, der Festung des Zauberers Saruman aus „Herr der Ringe“, aussehe.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.