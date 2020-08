Moscow City: Fünf überraschende Fakten über Moskaus berühmtes Geschäftsviertel

Russia Beyond

In den letzten Jahren verwandelte sich das Geschäftsviertel in der russischen Hauptstadt rasant.

1 Guinness-Weltrekord im Highlining

Der Rekord wurde am 8. September 2019 – an dem Tag feierte Moskau seinen Geburtstag der Stadtgründung - von sieben Athleten aus Russland, Deutschland, Frankreich und Kanada aufgestellt. Das Seil wurde in einer Höhe von 350 Metern zwischen den Wolkenkratzern „OKO“ („Auge“) und „Newa Türme“ gespannt. Der Abstand zwischen den Hochhäusern beträgt 245 Meter. Der erste der Athleten, der überquerte, war Friede Kuhne aus Deutschland. Die Athleten gingen nicht nur spazieren, sondern unternahmen auch einige waghalsige Stunts. Ihr Rekord ist 103 Meter höher als der vorherige, der im Dezember 2016 in Mexiko-Stadt aufgestellt wurde.

2 Einige der Top 10 der höchsten Wolkenkratzer Europas

(V.l.n.r.): Der höchste der „Newa Türme“ (345m), Turm „Merkurij“ (339m), “The Shard in London” (310m), Turm „Eurasien“ (309m), Turm „Moskau“ des Geschäftszentrums „Gorod Stolits“ („Stadt der Hauptstädte“), Commerzbank-Turm in Frankfurt am Main (298m), der niedrigste der „Newa Türme“ (296,9m). Russia Beyond Russia Beyond

Sieben der zehn höchsten Wolkenkratzer Europas befinden sich in Moscow-City. Früher galt der Wolkenkratzer „Wostok“ („Ost“) des Komplexes „Federazija-Turm“ („Föderations-Turm“) als der höchste in Europa. 2018 wurde jedoch der Bau des 462 Meter hohen „Lachta-Centers“ in Sankt Petersburg abgeschlossen, wodurch „Wostok“ (374 Meter) auf den 2. Platz landete.

3 Das nicht verwirklichte Projekt „Rossija-Turm“

Wenn alle Baupläne von Moscowä-City realisiert würden, hätte das „Lachta-Center“ in St. Petersburg keine Chance, Europas höchster Wolkenkratzer zu sein.

Laut Boris Tchors entworfenem Konzept von Moscow City sollte der „Rossija-Turm“ der höchste sein. In seinem Projekt war es ein 600 Meter hoher goldener zylindrischer Wolkenkratzer, der mit einem Turm endete, der von traditionellen russischen Glockentürmen inspiriert war.

Dann wurde das Projekt vom berühmten britischen Architekten Sir Norman Foster neu aufgegriffen. Er hatte den „Rossija-Turm“ als Pyramide entworfen, die mit einem Turm endete. Der Wolkenkratzer einschließlich des Turmes hätte eine Höhe von 744,5 Meter erreicht.

Wegen der Finanzkrise von 2008 wurde der Wolkenkratzer „Rossija-Turm“ jedoch nie gebaut. An seiner Stelle wurde 2019 ein Einkaufszentrum und der Komplex „Newa Türme“ errichtet.

4 Geöffnete Fenster des „Federazija-Turms“

Die Fenster der oberen Stockwerke in verschiedenen Gebäuden lassen sich normalerweise nicht öffnen. Der eigentliche Grund ist das Lüftungssystem. In einem Wolkenkratzer wird es mit einem mechanischen System verwaltet und das Gebäude hat ein eigenes Klima. Im „Sapad-Turm“ („West-Turm“) des „Federazija-Turms“-Komplexes können sich die Fenster öffnen. Auf der 62. und damit letzten Etage befindet sich das Restaurant „Sixty“. Dort sind die Fenster mit einem speziellen Hydrauliksystem ausgestattet. Man öffnet sie für eine kurze Zeit, begleitet von klassischer Musik, so dass die Gäste atemberaubende Fotos von Moskau machen können.

5 Das höchste Restaurant in Europa

„Birds“, ein weiteres Restaurant in Moscow-City, ist bemerkenswert für seine Lage. Es wurde Ende 2019 im 84. Stock des südlichen Turms des OKO-Komplexes eröffnet. Im Restaurant genießen Gäste auf einer Höhe von 336 Metern einen atemberaubenden Panoramablick. Im Januar 2020 erklärten die Experten von „Kniga Rekordow Rossii“ („Russisches Rekordbuch“) „Birds“ zum höchsten Restaurant in Europa.

