Warum leben Russen in dem riesigen Land auf engstem Raum?

Es ist das flächenmäßig größte Land der Erde. Dennoch drängen sich seine Bewohner in den Städten in riesigen Apartment-Komplexen, die die Russen als „Ameisenhügel“ bezeichnen.

Wer schon einmal in Russland war und die Außenbezirke von Moskau, St. Petersburg oder einer anderen Großstadt des Landes gesehen hat, kennt die großen Apartmentkomplexe, die riesigen Ameisenhaufen ähneln.

Ein Komplex kann Tausende von Familien unter einem Dach beherbergen. Aber wenn man bedenkt, dass Russland so groß ist, überrascht es, dass sich die Leute dafür entscheiden, in diesen Wohnungen zu wohnen. Aber es ist nicht wirklich erstaunlich.

Sowjetisches Erbe

Für Russland sind die mehrstöckigen Wohnanlagen eine Art sowjetisches Erbe. Nach der Russischen Revolution von 1917 erreichte Sowjetrussland ein hohes industrielles Wachstum, das wiederum zu einer raschen Urbanisierung führte.

Die Landbevölkerung strömte auf der Suche nach einem besseren Leben in die Städte. Viele waren bereit, in Kasernen oder Gemeinschaftswohnungen zu leben, wo sie sich eine Wohnung mit anderen Familien teilten. Schon bald kämpften Millionen von Menschen mit fehlender Privatsphäre und unkomfortablen Lebensbedingungen.

In den 1950er Jahren ging die sowjetische Regierung unter der Führung von Nikita Chruschtschow schließlich das Problem an, indem sie den massenhaften Bau mehrstöckiger Wohngebäude in der gesamten Sowjetunion startete.

Das Programm war sehr effektiv, und viele sowjetische Familien, die noch vor kurzem unter schlimmen Verhältnissen lebten, wurden glückliche Besitzer ihrer eigenen Privatwohnungen.

Einfach zu bauende Chruschtschowkas lösten effektiv das aufkommende Wohnungsproblem in der UdSSR. Die universelle Bauweise dieser Wohnblocks führte jedoch zu neuen wohnungsbezogenen Problemen. So hatten viele russische Städte, insbesondere die Wohnviertel, ein einheitliches Erscheinungsbild: sehr grau und langweilig.

„Unsere Landsleute waren aufrichtig glücklich, als sie in die Chruschtschowkas ziehen konnten. Aber mit der Zeit war das nichts Besonderes mehr und Mängel wurden offenkundig“, sagt Marat Galjamow, Leiter eines Immobilienunternehmens mit Sitz in Kasan, Russland.

Trotz der Auflösung der UdSSR wurden sowjetische Wohnbautraditionen in Russland fortgesetzt.

Ameisenhügel

Auch im modernen Russland werden im ganzen Land massive Wohnblöcke errichtet. Dies zeigt sich insbesondere in Moskau und St. Petersburg, wo die Wohnungsnachfrage hoch ist.

Der großflächige Bau von mehrstöckigen Apartmentkomplexen bietet vielen Menschen die Chance, sich in der Hauptstadt niederzulassen, wo separate Wohnungen in höherklassigen und zentral gelegenen Häusern für viele ein unerschwinglicher Luxus sind.

In einigen Luxusvierteln im Zentrum Moskaus kann ein Quadratmeter in einem vier- oder fünfstöckigen Gebäude bis zu 40.000 Dollar kosten. Viele potenzielle Käufer finden diese Zahl möglicherweise abschreckend, denn in großen Wohnblöcken am Stadtrand von Moskau liegen die Preise nur bei etwa 2.700 US-Dollar pro Quadratmeter.

Obwohl manche Menschen das Wohnen in den sogenannten „Ameisenhaufen“ (oder „Volkshügeln“) mit Parkplatzmangel, Verkehrsstaus und schlechter Anbindung an die City verbinden, lassen sich dort viele nieder und nehmen die Unannehmlichkeiten für mehr Wohnraum in Kauf.

„Massenhochhäuser, die die Mehrheit der Bevölkerung beherbergen, sind nur zum Wohnen gedacht, aber sonst nichts. Ein Bewohner einer Wohngegend will nach dem Verlassen des Hauses möglichst schnell wieder raus – entweder ins Zentrum zur Arbeit oder ins nächste Einkaufs- und Unterhaltungszentrum. Daher das berüchtigte Pendeln zwischen Migration und Verkehrsstaus“, erklärte Witali Stadnikow, außerordentlicher Professor der Hochschule für Urbanistik an der HSE, in einem 2016 veröffentlichten Artikel.

Da viele Russen glauben, Miete zu zahlen wäre gleichbedeutend mit Geld verbrennen, werden trotz der damit verbundenen Probleme weiter gerne Wohnungen in großen Komplexen erworben.

„Grundsätzlich kaufen die Leute eine Wohnung in den Volkshügeln, um dann möglichst schnell in die Metropole umzuziehen. Anfangs haben sie nicht vor, lange zu bleiben, doch tatsächlich bleiben viele für immer“, so Galjamow.

